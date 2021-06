LTI adquire a empresa de engenharia digital Cuelogic

MUMBAI, Índia, 17 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Larsen & Toubro Infotech Ltd. (BSE: 540005) (NSE: LTI), empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, assinou um acordo definitivo para adquirir a Cuelogic Technologies, uma empresa de engenharia digital e desenvolvimento de produtos terceirizados com sede em Pune, na Índia. Fundada em 2010, a Cuelogic desenvolveu recursos de engenharia digital e se concentra principalmente no desenvolvimento da Internet e de aplicativos móveis nativos da nuvem e na modernização, além de administrar o Innovation Lab como um serviço para seus clientes nos EUA e na Índia.

A engenharia digital é uma oportunidade de mercado significativa, e essa aquisição oferecerá acesso instantâneo a um negócio de rápido crescimento com uma lista impressionante de clientes e mais de 300 funcionários. A Cuelogic trabalha com clientes empresariais em várias áreas da digitalização como consultoria UX, DevOps, consultoria de IA, IoT, modernização de aplicativos e arquitetura e integração em nuvem. Com mais de 100 produtos desenvolvidos com sucesso, a Cuelogic ajuda empresas globais a construir e desenvolver negócios digitais modernos.

Sanjay Jalona, CEO e diretor administrativo da LTI, disse: "Acreditamos que a produtização rápida é um requisito essencial para a digitalização acelerada em todos os setores. Nossos clientes estão procurando soluções ágeis para concorrer com eficácia em um mundo em constante transformação. Os recursos de engenharia digital da Cuelogic Technologies, combinados com suas ferramentas e metodologias, ajudarão nossos clientes a inovar, lançar produtos, acelerar o tempo de lançamento no mercado e manter os produtos de forma perfeita. Dou as boas-vindas à equipe da Cuelogic, a seus clientes e parceiros na família LTI."

Nikhil Ambekar, CEO da Cuelogic Technologies, disse: "Quando Vikrant, Neel e eu juntos fundamos a Cuelogic, nosso objetivo era oferecer às empresas serviços de desenvolvimento rápido e confiável de produtos e ajudá-las a ampliar sua transformação digital. Nossa experiência digital e cultura única nos ajudaram a construir uma base sólida. Como uma empresa obcecada pela excelência em engenharia, consideramos a LTI nossa parceira ideal para a próxima fase de nossa trajetória. A LTI é líder de crescimento no setor, e estamos entusiasmados em acrescentar ainda mais força a seus extraordinários recursos digitais."

A Cuelogic será integrada à prática digital da LTI. Essa é a sétima aquisição da LTI desde a listagem da empresa em 2016. As aquisições anteriores reforçaram a experiência da empresa em relação a dados e análises, consultoria em nuvem, automação inteligente e plataformas específicas para cada setor.

Sobre a LTI

A LTI (NSE: LTI) é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que ajuda mais de 400 clientes a obter sucesso em um mundo convergente. Com operações em 31 países, estamos empenhados em atender nossos clientes e acelerar sua transformação digital com a plataforma Mosaic da LTI, viabilizando seus negócios móveis, sociais, analíticos, de IoT e em nuvem. Fundada em 1997 como subsidiária da Larsen & Toubro Limited, nossa herança única nos possibilita ter uma experiência inigualável no mundo real para resolver os desafios mais complexos de empresas em todos os setores. Todos os dias, nossa equipe de mais de 35 mil funcionários da LTI permite que nossos clientes melhorem a eficácia de sua empresa e as operações de tecnologia e agreguem valor para seus clientes, funcionários e acionistas. Siga-nos em @LTI_Global

Conecte-se com a LTI :

Leia as Notícias e Blogs

Siga-nos no Twitter e LinkedIn

Curta nossa página no Facebook

Assista aos nossos vídeos no YouTube

Leia mais :

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpg

FONTE LTI

SOURCE LTI