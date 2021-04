LTI anerkendt som en af de vigtigste spillere i Norden

- Ligger også nr. 1 mht. kundetilfredshed i Sverige i IT Sourcing Study Nordics 2021 fra Whitelane Research and PA

MUMBAI, INDIEN, 21. april 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), en global virksomhed inden for teknologi og digitale løsninger, ligger blandt de øverste 5 spillere i Whitelane Research and PA's seneste undersøgelse af it-outsourcing i Norden. I Sverige ligger LTI nr. 1 med hensyn til kundetilfredshed.

Branchens anerkendelse afspejler LTI's stærke resultater på flere KPI'er, herunder Account Management Quality, hvor LTI ligger i top, Business Understanding, hvor LTI ligger i top 3 og Cloud capabilities, hvor virksomheden er blandt de fem bedste i regionen.

Arun Sankaranarayanan , Chief Business Officer, Nordics, LTI siger: "Pandemien har stillet verden over for et niveau af usikkerhed, som man ikke tidligere har set. Som en faktor, der åbner for ny teknologi, fik pandemien det bedste frem i LTI's evner inden for fleksibilitet, styrke og bekræftet forretningskontinuitet - til gavn for vores kunder. En sand opvisning i mod og målbevidsthed helt generelt. På baggrund af disse ekstraordinære omstændigheder er det en stor glæde at blive anerkendt som en af de vigtigste spillere i Norden. Denne anerkendelse styrker vores beslutning om at støtte vores kunder i regionen i at opnå en højere grad af business excellence ."

Jef Loos, Head Sourcing Research Europe, Whitelane Research, siger: "At LTI er lykkedes med at forblive på toppen af listen viser, at de er dybt forpligtede i forhold til at opnå deres kunders mål og beviser deres evne til at adressere kundernes behov i en urolig tid." Denne imponerende præstation bidrog til, at de gik mange placeringer frem - fra at være en udfordrer til nu at være blandt de førende spillere på det nordiske marked."

Om LTI :

LTI (NSE: LTI) er en global virksomhed inden for teknologi og digitale løsninger, der hlæper flere end 400 kunder med at opnå succes i en verden, der bliver mindre og mindre. Med aktiviteter i 31 lande går vi den ekstra mil for vores kunder og acclerer deres digitale transformation med LTI's Mosaic platform, der gør dem i stand til at følge tiden - mobilt, socialt, analysemæssigt samt for IoT og cloud. Grundlagt i 1997 som et datterselskab af Larsen & Toubro Limited giver vores unikke arv en real world-ekspertise uden sidestykke med henblik på at løse de mest komplekse udfordringer for virksomheder i alle brancher. Hver dag gøres vores hold på mere end 33.000 LTI'ere vores kunder i stand til at forbedre effektiviteten i deres aktiviteter og teknologidrift og levere værdi til deres kunder, ansatte og aktieejere. Følg os på @LTI_Global

