LTI arbeitet mit Injazat aus Abu Dhabi zusammen, um die Digital-Transformation im Nahen Osten zu beschleunigen

Die Partnerschaft soll gemäß der Vision der Vereinigten Arabischen Emirate für eine digitale und diversifizierte Wirtschaft konkurrenzlose Dienstleistungen für Kunden bieten

MUMBAI, Indien, 8. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE-Code: 540005) (NSE: LTI), ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen, ist eine strategische Partnerschaft mit Injazat eingegangen, dem in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Marktführer für digitale Transformation. Damit soll das neue Best-Shore-Modell des Unternehmens für die Bereitstellung von Diensten implementiert werden, das eine neue Ära der Marktführerschaft im digitalen Bereich in der Region einläuten soll.

Dank dieser Partnerschaft wird Injazat sein digitales Innovationsökosystem und seinen kundenorientierten Ansatz in erheblichem Umfang ausweiten. Das neue Service-Delivery-Modell, das in Zusammenarbeit mit LTI implementiert wurde, wird den Kunden von Injazat eine Kombination aus Lieferkonzepten wie Onshore, Best-Shore und Cloud bieten und das breitere digitale Ökosystem für Lieferlösungen von Injazat weiter voranbringen. Die Partnerschaft baut auf der bestehenden Zusammenarbeit der beiden Unternehmen auf und festigt die Position von Injazat, das dank seines InCloud-Angebots der führende Multi-Cloud-Dienstleister in der Region ist.

Sanjay Jalona, CEO & Geschäftsführer von LTI, erklärte: „Unsere Partnerschaft mit Injazat wird die Leistung und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen verbessern, die eine digitale und cloudbasierte Transformation anstreben. Wir freuen uns darauf, die Unternehmen in der Region mit Industrie- und Technologiekompetenz sowie globalen Lieferkapazitäten auszustatten."

Sudhir Chaturvedi, Präsident & geschäftsführender Vorsitzender von LTI, erklärte:

„Wir freuen uns, mit Injazat, einem regionalen Marktführer für Geschäftstransformation, zusammenzuarbeiten und unsere Partnerschaft auszubauen, um unseren Kunden Programme zur Digital-Transformation bereitzustellen und sie auf ihrem Weg in die Cloud zu unterstützen. Das Know-how von LTI in Bezug auf moderne Cloud und Cloud-Toolsets wie LTI Mosaic und LTI Canvas wird das branchenführende InCloud-Angebot von Injazat ergänzen und so ein herausragendes Kundenerlebnis mit großer Geschwindigkeit bieten."

Khaled Al Melhi, CEO von Injazat, kommentierte die Nachricht: „Diese Ankündigung ist Teil einer neuen Ära für unser Unternehmen. Digital ist jetzt Standard, und unsere Vision unterstützt die Bestrebungen der Vereinigten Arabischen Emirate, eine digitale Zukunft für den öffentlichen und den privaten Sektor zu gestalten. Die Stärkung unserer bestehenden Zusammenarbeit zu LTI ist ein wichtiger Bestandteil unseres Plans zur Bereitstellung von Diensten zur Digital-Transformation, die unsere Kunden benötigen."

Das überarbeitete Kerndienstleistungsangebot baut auf erfolgreichen Projekten wie Malaffi auf, einer Partnerschaft mit dem Gesundheitsministerium von Abu Dhabi, das mehr als 2.000 Gesundheitsdienstleister miteinander vernetzt, und Hassantuk, ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Innenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate, mit dem hochmoderne intelligente Alarmübertragungsgeräte (ATE) in Gebäuden in den Vereinigten Arabischen Emiraten installiert und betrieben werden.

