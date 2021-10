LTI conquista Kubernetes na especialização avançada do Microsoft Azure

MUMBAI, Índia, 6 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, conquistou o Kubernetes na especialização avançada do Microsoft Azure, uma validação dos profundos conhecimentos, ampla experiência e competência comprovada de um parceiro de solução na implementação e gestão de cargas de trabalho de produção na nuvem utilizando contêineres e no gerenciamento de ambientes hospedados do Kubernetes no Microsoft Azure.

Apenas parceiros que atendem a critérios rigorosos em relação ao sucesso do cliente e à qualificação da equipe e que passam por uma auditoria terceirizada de suas práticas de implementação e gestão de cargas de trabalho baseadas em contêineres recebem o Kubernetes na especialização avançada do Azure.

Siddharth Bohra, diretor comercial e diretor de produtos de nuvem e dados da LTI, disse: "As empresas precisam aumentar cada vez mais a eficiência das operações, e as soluções em nuvem tornam essa transformação contínua possível. A Microsoft está facilitando a adoção de Kubernetes pelas empresas, proporcionando as informações mais recentes e as melhores práticas do trabalho com clientes diversificados para a comunidade Kubernetes. Nossa mais recente especialização nos recursos de serviços do Kubernetes oferecerá a nossos clientes os benefícios da portabilidade, agilidade e escalabilidade, ao mesmo tempo que modernizará suas cargas de trabalho."

Rodney Clark, vice-presidente corporativo da Global Partner Solutions e diretor de vendas por canais e de canais da Microsoft, acrescentou: "O Kubernetes na especialização avançada do Microsoft Azure destaca os parceiros que podem ser considerados os mais capazes em termos de implementação e gestão de aplicações relacionadas a contêineres no Azure. A LTI demonstrou claramente que tem as habilidades e a experiência para oferecer aos clientes os melhores recursos nativos da nuvem da categoria com o Azure."

Considerando que mais de 75% das empresas globais devem executar aplicações baseadas em contêineres em produção até 2022, muitas estão procurando um parceiro com habilidades avançadas para migrar suas cargas de trabalho baseadas em contêineres para a nuvem, ou para ajudá-las no desenvolvimento de aplicações nativas da nuvem utilizando tecnologias de contêineres, padrões DevOps e uma abordagem de microsserviços.

A LTI também é uma Microsoft Azure Managed Services Provider, um reconhecimento que oferece aos clientes acesso a serviços de nível especializado, uma gama mais ampla de serviços do Azure de IaaS a migrações de PaaS e muitos outros benefícios com base na forte parceria da LTI com a Microsoft.

Sobre a LTI :

A LTI (NSE: LTI) é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que ajuda mais de 435 clientes a ter sucesso em um mundo convergente. Com operações em 31 países, estamos empenhados integralmente para atender aos clientes e acelerar sua transformação digital com a plataforma Mosaic da LTI, possibilitando empreendimentos móveis, sociais, analíticos, da Internet das Coisas e em nuvem. Fundada em 1997 como subsidiária da Larsen & Toubro Limited, nossa herança única oferece experiências incomparáveis no mundo real para resolver os desafios mais complexos das empresas em todos os setores. Todos os dias, as equipes de mais de 36 mil funcionários da LTI permitem que os clientes melhorem a efetividade de seus negócios e operações de tecnologia e agreguem valor para seus clientes, funcionários e acionistas. Saiba mais em http://www.Lntinfotech.com ou siga-nos em @LTI_Global.

