LTI e IBM expandem Aliança Global para ajudar as organizações a acelerar a Transformação Digital com a Nuvem híbrida

A LTI desenvolveu soluções prontas para o setor usando os recursos de nuvem híbrida da IBM, incluindo Cloud Pak for Data e Cloud Pak for Automation, e ofertas que integram soluções IBM Watson, para ajudar os clientes a automatizar, proteger e atualizar seus processos e aplicações de negócios. Isso inclui iDigitalization para automatizar o fluxo de trabalho e digitalizar os processos comerciais das empresas, iMaximize para ajudar a modernizar o cenário de integração empresarial com aceleradores pré-construídos e Make-the-Shift para ajudar a revisar as cargas de trabalho legadas.

Como parte desse relacionamento, a LTI e a IBM planejam estabelecer um centro de excelência em Bengaluru (Índia) em 2021. Este centro oferecerá um conjunto abrangente de soluções de nuvem, automação, integração, dados e inteligência artificial (IA) da IBM para promover a inovação. A IBM planeja oferecer treinamento para os funcionários da LTI para facilitar os seminários de criação e o desenvolvimento de soluções da IBM para clientes da LTI.

Sudhir Chaturvedi, presidente de vendas e membro do Conselho Executivo da LTI declarou: "Algumas das principais organizações do mundo confiam na LTI como a parceira preferencial para viabilizar suas trajetórias de transformação digital e modernizar seu cenário de tecnologia existente. Estamos expandindo nosso relacionamento resoluto com a IBM para permitir que os clientes acessem perfeitamente um ambiente de nuvem híbrida com a melhor automação e integração da categoria."

Evaristus Mainsah, diretor geral, IBM Hybrid Cloud e Edge Ecosystem declarou: "Estamos ansiosos para expandir nossa colaboração com a LTI para ajudar os clientes em todos os setores a migrar e modernizar suas cargas de trabalho de missão crítica por meio da alavancagem das soluções de nuvem híbrida seguras e abertas da IBM. O profundo conhecimento de domínio da LTI, juntamente com as ofertas de nuvem híbrida aberta e Cloud Pak da IBM com Red Hat OpenShift, podem ajudar as empresas a acelerar sua transformação digital."

A LTI é uma parceira de negócios platinum da IBM e membro do Ecossistema de Nuvem Híbrido da IBM. A iniciativa do ecossistema da IBM oferece suporte a parceiros de todos os tipos, independentemente de desenvolverem, prestarem serviços ou revenderem tecnologias e plataformas da IBM, para ajudar os clientes a gerenciar e modernizar as cargas de trabalho com a Red Hat OpenShift para qualquer ambiente na nuvem, incluindo a nuvem pública da IBM. A Red Hat OpenShift é a plataforma Kubernetes empresarial líder do setor. A nuvem pública da IBM é a mais segura e aberta do setor para negócios. Com sua liderança em segurança, recursos de classe empresarial e suporte para tecnologias de código aberto, a nuvem pública da IBM foi desenvolvida para diferenciar e ampliar os recursos de nuvem híbrida para cargas de trabalho empresariais.

Declarações relacionadas à direção e intenções futuras da IBM estão sujeitas a alterações ou retirada sem aviso prévio e representam apenas metas e objetivos.

A LTI (NSE: LTI) é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que ajuda mais de 400 clientes a ter sucesso em um mundo convergente. Com atividades em 32 países, vamos além para atender aos clientes e acelera a transformação digital deles com a plataforma Mosaic da LTI, possibilitando seus empreendimentos móveis, sociais, analíticos, da Internet das Coisas e em nuvem. Fundada em 1997 como subsidiária da Larsen & Toubro Limited, nossa herança única oferece experiências incomparáveis no mundo real para resolver os desafios mais complexos das empresas em todos os setores. Todos os dias, as equipes de mais de 32.000 funcionários da LTI permitem que os clientes melhorem a efetividade de seus negócios e operações de tecnologia e agreguem valor a seus clientes, funcionários e acionistas. Para obter mais informações, acesse www.lntinfotech.com ou siga-nos em @LTI_Global

