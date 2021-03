LTI encabeza la lista IT Services Challenger 2021 de Everest Group

BOMBAY, India, 12 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), una empresa global de consultoría tecnológica y soluciones digitales, encabeza la lista "IT Services Challenger 2021" en los premios PEAK Matrix Service Provider of the YearTM de Everest Group. LTI también figura como "Star Performer" del año en banca y servicios financieros. Además, este año LTI pasó de ocupar el lugar 16 el año pasado al lugar 11 en la PEAK Matrix® general en servicios de TI, el mayor avance registrado por un participante.

LTI ha sido clasificada entre las mejores en la lista ITS Challenger 2021 que se basa en la Evaluación PEAK Matrix® 2021 realizada en servicios como analítica avanzada y conocimientos, inteligencia artificial, desarrollo de aplicaciones nativas de la nube, Internet de las cosas, aplicaciones y servicios digitales relacionados con seguros de vida y pensiones y mercados de capitales, gestión de aplicaciones de próxima generación, habilitación para la innovación de modelos de negocios del sector de los seguros, hiperescaladores basados en la nube, entre otros.

Sanjay Jalona, director ejecutivo y director administrativo de LTI, expresó: "En LTI, nos enorgullece cultivar la mente de un principiante y desafiar el status quo. Este reconocimiento es un verdadero indicador de nuestra aspiración y compromiso de ser el líder en una amplia gama de industrias y ofertas de servicios. Este logro nos inspira a seguir desarrollando capacidades e invirtiendo de acuerdo con las expectativas de los clientes".

Las posiciones más recientes en los rankings reconocen el desempeño de LTI por sobre el nivel de desempeño de la industria en parámetros como matriz operativa, innovación, expansión de la presencia en el servicio de entrega, alcance de los servicios ofrecidos e inversiones específicas en tecnología/dominios durante el año.

Chirajeet (CJ) Sengupta, socio de Everest Group, comentó: "A medida que las empresas intentan acelerar su camino hacia la digitalización en un mundo incierto, muchas veces la agilidad es más importante que la escala. Los retadores del mercado son importantes para las empresas debido a que tienden a cuestionar el status quo y ayudan a impulsar el cambio transformacional. El compromiso de LTI con la agenda de cambio de sus clientes y sus inversiones focalizadas en capacidades de la próxima generación le han ayudado a consolidar la posición de Challenger of the Year en nuestra lista de 2021".

La evaluación del Grupo Everest abarca 26 segmentos en servicios de salud, ciencias biológicas, banca, servicios financieros y seguros, infraestructura y nube, aplicaciones, servicios en plataformas digitales y empresariales. La lista de Challengers compara a participantes con ingresos anuales por debajo de $2000 millones.

Acerca de LTI

LTI (NSE: LTI) es una empresa global de consultoría tecnológica y soluciones digitales que ayuda a más de 400 clientes a tener éxito en un mundo convergente. Con operaciones en 31 países, superamos las expectativas de nuestros clientes y aceleramos su transformación digital con la plataforma Mosaic de LTI que hace posible sus transiciones en las áreas de móviles, redes sociales, datos analíticos, Internet de las cosas y nube. Fundada en 1997 como una filial de Larsen & Toubro Limited, nuestro legado único nos brinda la experiencia incomparable y real que se requiere para superar los retos más complejos de empresas de todas las industrias. Cada día, nuestro equipo conformado por más de 33.000 colaboradores de LTI logran que nuestros clientes mejoren la efectividad de sus operaciones comerciales y tecnológicas y aportan valor a sus clientes, empleados y accionistas. Síganos en @LTI_Global

