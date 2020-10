LTI enregistre une augmentation annuelle de 11,2 % de son chiffre d'affaires et de 26,7 % de ses bénéfices nets

MUMBAI, Inde, 22 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (code BSE : 540005) (NSE: LTI), une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, a annoncé aujourd'hui ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice 21.

En dollars américains :

L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 404,5 millions USD , soit une augmentation de 3,6 % par rapport au trimestre dernier et de 11,2 % sur douze mois .

, soit une augmentation de . En devises constantes, le chiffre d'affaires a augmenté de 2,3 % par rapport au trimestre dernier et de 10,5 % sur douze mois.

En roupies indiennes :

L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 29 984 millions INR , soit une augmentation de 1,7 % par rapport au trimestre dernier et de 16,6 % sur douze mois .

, soit une augmentation de de . Les bénéfices nets ont atteint 4 568 millions INR, soit une hausse de 9,7 % par rapport au trimestre dernier et de 26,7 % sur douze mois.

« Nous sommes heureux d'annoncer une croissance annuelle de 11,2 % du chiffre d'affaires et de 26,7 % des bénéfices nets au deuxième trimestre. Nous avons aussi le grand plaisir d'annoncer la conclusion d'un accord important dans le domaine de l'analytique, dont la valeur nette totale s'élève à plus de 40 millions de dollars américains. Notre portefeuille de contrats importants reste solide et nous observons un intérêt accru envers le numérique, le nuage et l'analytique.

La pandémie a mis en évidence la nécessité pour les organisations de repenser leurs modèles opérationnels cibles et accepter les transformations numériques afin de rester pertinentes sur le marché. Cela présente d'énormes possibilités aux entreprises comme la nôtre qui disposent de capacités complètes en matière de transformation numérique. »

Sanjay Jalona, PDG

Contrats récents

LTI a conclu un accord avec un ministère gouvernemental clé pour un projet de transformation important fondé sur les données et l'analytique. Dans le cadre de cet accord, les applications et les opérations seront transformées et développées pour que les données puissent être recueillies et diffusées à des fins informatives, de gestion de cas et de gestion de fraude à l'aide de l'intelligence artificielle.

Un leader dans le domaine des semi-conducteurs a établi un partenariat avec LTI dans le cadre de son processus de transformation. Cette collaboration visera à réinventer le noyau numérique de l'entreprise et à remplacer la version physique d'Oracle EBS, actuellement utilisée dans ses installations, par S/4 HANA, une solution cloud.

LTI a été sélectionné pour mettre en place un centre des opérations de sécurité numérique axé sur l'intelligence artificielle. Ce projet vise à moderniser entièrement le dispositif de sécurité numérique d'un fournisseur et fabricant de premier plan de solutions et d'équipements de chauffage et de refroidissement.

Une société de gestion de patrimoine basée au Royaume-Uni a choisi LTI pour gérer l'ensemble de ses services d'évaluation, y compris des produits tiers, des applications internes, des portails Web et des applications mobiles, en vue d'assurer la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux.

Un fournisseur de services financiers a sélectionné LTI comme partenaire de choix pour fournir des services de modernisation et d'intégration d'entreprise.

Un fabricant mondial de produits CVCA a chargé LTI de rationaliser son paysage applicatif de données et de le transférer vers le nuage.

Un fabricant de produits et équipement médicaux a choisi LTI pour apporter un soutien applicatif et mener des activités d'entretien relativement à ses applications commerciales et personnalisées. Cette collaboration vise à assurer la souplesse de la structure de coûts, tout en améliorant la rétention des connaissances et la gestion des indicateurs clés de performance.

Un fabricant multinational de produits industriels a choisi LTI comme partenaire privilégié pour mettre en œuvre le système Extended Warehouse Management de SAP, afin d'assurer l'harmonisation des processus, l'efficacité des opérations et l'automatisation dans l'ensemble de ses entrepôts.

Une entreprise d'énergie du Global Fortune 500 a chargé LTI de l'entretien et du soutien fonctionnel pour son serveur de contenu, afin d'assurer la sécurité des systèmes de stockage de données tout au long du cycle de vie.

Une société pharmaceutique du Global Fortune 500 a choisi LTI pour effectuer la migration de son système de base de données commerciale physique vers le nuage.

Un exploitant d'installations de forage a sélectionné LTI pour améliorer, entretenir et soutenir le système informatique critique de ses installations, afin d'assurer la sécurité et l'efficacité du personnel.

Prix et reconnaissances

LTI a été nommé leader et étoile montante par ISG dans son rapport Provider Lens™ Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Data Center Services & Solutions Report, Nordics 2020.

Les services de transformation des processus d'affaires fournis par LTI à un fabricant de premier rang de mixeurs à haute performance ont été reconnus dans le livre d'ISG consacré à l'excellence numérique, intitulé Scaling Digital: 25 Stories of Innovation.

par LTI à un fabricant de premier rang de mixeurs à haute performance ont été reconnus dans le livre d'ISG consacré à l'excellence numérique, intitulé Scaling Digital: 25 Stories of Innovation. LTI a été mentionné en tant que candidat majeur dans le rapport PEAK Matrix® Assessment 2020 d'Everest Group, portant sur les services de développement d'applications natives au cloud.

LTI a été nommé fournisseur d'échantillons par Gartner, dans son rapport 2020 sur l'analytique et l'intelligence d'entreprise.

*Gartner n'avalise aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant les notes, ou autres appréciations, les plus élevées. Les publications de recherche Gartner sont constituées des avis de l'organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner rejette toute garantie, expresse ou implicite, relative à cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à une fin particulière.

Autres faits saillants

Lors de sa réunion du 20 octobre 2020, le conseil d'administration a annoncé un dividende intermédiaire de 15 INR par action (valeur nominale de 1 INR).

sa réunion du 20 octobre 2020, le conseil d'administration a annoncé un dividende intermédiaire de 15 INR par action (valeur nominale de 1 INR). LTI a lancé Canvas PolarSled, un cadre de migration et de modernisation automatisée vers le cloud pour aider les entreprises à accélérer le parcours de leurs données vers Snowflake, une plateforme de données dans le cloud.

LTI est désormais considéré comme partenaire Elite (le plus haut niveau) de ServiceNow dans la catégorie Ventes, services et services gérés.

LTI a obtenu la certification Great Place to Work Certified™ aux États-Unis.

LTI est arrivé au premier rang au sondage All-Asia Executive Team 2020 d'Institutional Investor, dans toutes les catégories de ventes liées aux secteurs de la technologie et des services et logiciels informatiques. Il s'agit de la seule entreprise de services informatiques qui a figuré sur la Most-Honored List 2020.

LTI a remporté le prix Platinum (platine, le plus haut prix) pour son projet Warli CSR dans la catégorie Compétences professionnelles favorables à l'employabilité, lors des CSR Awards 2020 (7e édition) organisés par la Greentech Foundation.

LTI a publié son quatrième Rapport sur la durabilité, intitulé Partnering for a Resilient Future (Collaborer pour un avenir résilient). Le rapport montre comment LTI s'est concentré sur trois piliers du développement durable : l'éducation, l'autonomisation et l'environnement.

À propos de LTI

LTI (NSE: LTI) est une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui aide plus de 400 clients à réussir dans un monde où tout converge. Présents dans 31 pays, nous ne ménageons pas nos efforts pour nos clients et accélérons leur transformation numérique grâce à la plateforme Mosaic de LTI qui soutient leurs déploiements d'applications mobiles, sociales, analytiques, IdO et cloud. Depuis notre fondation en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre héritage unique nous confère une expertise concrète incomparable pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises dans tous les secteurs. Notre équipe de plus de 30 000 collaborateurs (les « LTItes ») permet chaque jour à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs opérations commerciales et technologiques, et de fournir de la valeur à leurs clients, employés et actionnaires. Vous en saurez plus en cliquant sur http://www.Lntinfotech.com ou en nous suivant sur @LTI_Global.

