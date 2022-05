LTI erweitert seine globale Partnerschaft mit Google Cloud

Unternehmen startet spezielle Google Cloud Business Unit für beschleunigte Migration zu Google Cloud

MUMBAI, Indien, 18. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI ), ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, erweitert seine globale Partnerschaft mit Google Cloud. LTI richtet eine eigene Geschäftseinheit für die sechs Hauptlösungssäulen von Google Cloud ein: Anwendungsmodernisierung, Datenmanagement, Infrastrukturmodernisierung, Smart Analytics, künstliche Intelligenz und Sicherheit.

Die Google Cloud Business Unit von LTI wird hochmoderne IP, branchenspezifische Lösungen und Beschleuniger mit einem engagierten Team von Google Cloud-Architekten entwickeln, die sich mit den Transformationsanforderungen von Kunden auf der ganzen Welt befassen. LTI wird seine Lösungen auch auf dem Google Cloud Marketplace anbieten.

Um seine starken Fähigkeiten auf Google Cloud weiter zu festigen, hat LTI Canvas Eureka auf den Markt gebracht, was eine beschleunigte Datenmodernisierung mit Google BigQuery ermöglicht und KI/ML-Innovationen für Unternehmen unterstützt. LTI Canvas Eureka ist ein Automatisierungs-Framework für die nahtlose und schnellere Migration von Legacy-Data-Warehouses und Data-Lake-Lösungen zu Google BigQuery. Sie hilft bei der Bewertung der aktuellen Landschaft und der Definition der Zielarchitektur. Sie ermöglicht auch die Automatisierung von Aufgaben wie Schemamigration, Codekonvertierung und Datenvalidierung.

Sudhir Chaturvedi, President & Executive Board Member, LTI, sagte: „Unternehmen suchen nach schnelleren und innovativen Wegen zur Cloud-basierten Transformation. Diese Expansion zeigt unser Engagement, ihnen schnell und in großem Umfang Ergebnisse zu liefern. Wir sehen ein enormes Potenzial in unserer Partnerschaft mit Google Cloud und werden investieren, um diese Fähigkeiten weiter auszubauen."

Siddharth Bohra, Chief Business Officer & Head of Cloud Business Unit, LTI, sagte: „Google Cloud gewinnt rasant an Fahrt, und diese Ankündigung bestätigt das Engagement von LTI bei der Bereitstellung innovativer Lösungen, die auf unserem proprietären Framework basieren. Unsere Google Cloud Business-Einheit wird unsere Kunden dabei unterstützen, bewährte Best Practices schnell und zuverlässig zu nutzen."

Kevin Ichhpurani, Corporate Vice President, Global Ecosystem, Google Cloud, sagte: „Die Expertise von LTI im Bereich der Google Cloud-Technologien und -Lösungen ermöglicht es Unternehmen, ihre Strategien zur digitalen Transformation erfolgreich umzusetzen. Wir freuen uns sehr, dass LTI weiterhin in seine Google Cloud-Praxis investiert und diese ausbaut. Der Start der Google Cloud Business Unit bei LTI wird innovative Lösungen und Dienstleistungen für globale Kunden bereitstellen, um deren Cloud-Transformation zu beschleunigen."

Durch seine Investitionen in Cloud-Technologien hat LTI Fachwissen über verschiedene Google Cloud-Produkte und -Workloads wie Google Cloud Compute, Google Cloud Databases, Open Source Technology, Cloud Native Application Development und SAP on Google Cloud erlangt. LTI ist ein Partner von Google Cloud und hat damit sein Fachwissen und seine Fähigkeiten bei der Bereitstellung innovativer Lösungen unter Beweis gestellt. Weitere Informationen zu den Google Cloud-Angeboten von LTI finden Sie hier .

Informationen zu LTI :

LTI (NSE: LTI ) ist ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, das mehr als 485 Kunden zum Erfolg in einer konvergierenden Welt verhilft. Mit Niederlassungen in 33 Ländern geben wir für unsere Kunden stets das Beste und beschleunigen ihre digitale Transformation. LTI wurde 1997 als Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited gegründet und verfügt daher über einzigartiges, praxisnahes Know-how, um die komplexesten Herausforderungen von Unternehmen aller Branchen zu lösen. Jeden Tag ermöglicht unser Team von mehr als 45.000 LTI'lern es unseren Kunden, die Effektivität ihrer geschäftlichen und technologischen Abläufe zu verbessern und einen Mehrwert für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu schaffen. Mehr Informationen unter http://www.Lntinfotech.com oder folgen Sie uns unter @LTI_Global .

