LTI et eClinicalHealth forment un partenariat stratégique pour accélérer l'innovation en recherche clinique

MUMBAI, Inde, 29 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE : LTI), une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, a conclu un partenariat stratégique avec eClinicalHealth Limited afin d'accélérer l'innovation numérique dans le processus de gestion des essais cliniques de R&D pour le développement de médicaments centrés sur le patient. Ce partenariat aidera les clients à décentraliser les essais cliniques et à définir de nouveaux critères d'excellence dans le domaine de la recherche clinique.

L'importance de ce partenariat repose sur le fait que 86 % des études cliniques sont retardées* en raison de difficultés liées à l'engagement des patients - surtout en ce qui concerne le recrutement et la fidélisation des patients, qui est un processus long et coûteux. La pandémie a encore aggravé ce problème. C'est dans ce contexte qu'eClinicalHealth, qui est spécialisée dans le développement de solutions innovantes pour les essais cliniques, a lancé Clinpal, une solution SaaS basée sur le cloud et centrée sur le patient, qui améliore l'engagement des patients pour chaque parcours d'essai clinique.

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, LTI, grâce à ses capacités numériques, techniques et dans le domaine des sciences de la vie, contribuera à accélérer les démarches conjointes de mise sur le marché et permettra un déploiement plus rapide des Clinpal Adopters. La solution fera appel à des technologies exponentielles telles que l'analyse et l'IA pour améliorer l'engagement des patients et accélérer les études cliniques.

Archana Ramanakumar, vice-président exécutif et responsable des prestations mondiales - sciences de la vie, médias, consommation et technologie chez LTI a commenté : « Chez LTI, nous sommes en train de mener la transformation numérique de divers aspects des essais cliniques. Notre objectif, à travers ce partenariat avec eClinicalHealth, est d'accélérer et de rationaliser le déploiement d'essais décentralisés, afin de réduire la charge pour les patients et de favoriser l'accélération des essais cliniques. Grâce à ce partenariat, nous souhaitons accélérer le développement et le déploiement de la plateforme ClinPal d'eClinicalHealth pour la réalisation d'essais cliniques dans le secteur. »

Karl Landert, président du conseil d'administration et PDG d'eClinicalHealth a déclaré : « Le nouveau monde normal a mis en lumière les avantages d'un écosystème de télémédecine pour le plus grand bien des utilisateurs finaux. Les essais cliniques jouent un rôle important dans le développement et l'amélioration des méthodes de traitement afin d'améliorer le bien-être des patients, et les essais décentralisés (DCT) ont obtenu très largement la préférence des patients. Grâce à notre partenariat stratégique avec LTI, notre objectif est de renforcer davantage et de simplifier l'engagement des patients. »

*Contemporary Clinical Trials Volume 66, mars 2018, https://doi.org/10.1016/j.cct.2018.01.003

