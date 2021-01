LTI et IBM élargissent leur alliance mondiale pour aider les entreprises à accélérer la transformation numérique avec le cloud hybride ouvert

LTI a développé des solutions prêtes pour l'industrie en utilisant les capacités de cloud hybride d'IBM, y compris Cloud Pak for Data et Cloud Pak for Automation, et des offres qui intègrent les solutions IBM Watson, pour aider leurs clients à automatiser, sécuriser et mettre à jour leurs processus d'affaires et leurs applications. Cela comprend iDigitalization pour automatiser les flux de travail et numériser les processus commerciaux des entreprises, iMaximize pour contribuer à la modernisation du paysage de l'intégration des entreprises grâce à des accélérateurs préétablis et Make-the-Shift pour aider à la restructuration des charges de travail existantes.

Dans le cadre de cette relation, LTI et IBM prévoient d'établir un centre d'excellence à Bangalore (Inde) en 2021. Ce centre proposera une suite complète de solutions de cloud, d'automatisation, d'intégration, de données et d'intelligence artificielle (IA) IBM pour favoriser l'innovation. IBM prévoit d'offrir une formation aux employés de LTI afin de faciliter les ateliers de création et le développement de solutions IBM pour les clients de LTI.

Sudhir Chaturvedi, président des ventes et membre du conseil d'administration de LTI, a déclaré : « Certaines des plus grandes organisations mondiales font confiance à LTI comme partenaire de choix pour leur permettre de se lancer dans la transformation numérique et de moderniser leur paysage technologique existant. Nous développons notre relation déterminée avec IBM pour permettre à nos clients de se lancer sans heurts dans un environnement de cloud hybride avec la meilleure automatisation et intégration de sa catégorie. »

Evaristus Mainsah, directeur général, écosystème cloud hybride IBM et Edge a déclaré : « Nous sommes impatients d'étendre notre collaboration avec LTI pour aider les clients de tous les secteurs à migrer et à moderniser leurs charges de travail critiques en tirant parti des solutions de cloud hybride sécurisées et ouvertes d'IBM. La connaissance approfondie du domaine de LTI, associée aux offres de cloud hybride ouvert et de Cloud Pak d'IBM, propulsées par Red Hat OpenShift, peut aider les entreprises à accélérer leur transformation numérique. »

LTI est un partenaire commercial platine d'IBM et fait partie de l'écosystème du cloud hybride d'IBM. L'initiative d'écosystème d'IBM soutient des partenaires de tous types, qu'ils s'appuient sur les technologies et plates-formes IBM, les entretiennent ou les revendent, afin d'aider les clients à gérer et à moderniser les charges de travail avec Red Hat OpenShift pour tout environnement cloud, y compris le cloud public IBM. Red Hat OpenShift est la principale plate-forme d'entreprise Kubernetes du secteur. Le cloud public d'IBM est le cloud public le plus sûr et le plus ouvert du secteur pour les entreprises. Grâce à son leadership en matière de sécurité, à ses capacités d'entreprise et à sa prise en charge des technologies open-source, le cloud public IBM est conçu pour se différencier et étendre les capacités du cloud hybride pour les charges de travail des entreprises.

Les déclarations concernant l'orientation et les intentions futures d'IBM sont susceptibles d'être modifiées ou retirées sans préavis et ne représentent que des buts et des objectifs.

À propos de LTI

LTI (NSE : LTI) est une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui aide plus de 400 clients à réussir dans un monde où tout converge. Présents dans 32 pays, nous ne ménageons pas nos efforts pour nos clients et accélérons leur transformation numérique grâce à la plateforme Mosaic de LTI qui soutient leurs déploiements d'applications mobiles, sociales, analytiques, IdO et cloud. Fondé en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre héritage unique nous donne une expertise inégalée dans le monde réel pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises dans tous les secteurs. Chaque jour, notre équipe de plus de 32 000 LTItes permet à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs activités commerciales et technologiques et d'apporter de la valeur à leurs clients, employés et actionnaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.lntinfotech.com ou suivez-nous sur : @LTI_Global

Plus d'informations :

Brochure « iDigitalisation (iDz) » : https://www.lntinfotech.com/wp-content/uploads/2020/06/LTI%E2%80%99s-Intelligent-DigitizationiDz-Solution.pdf?pdf=download

Étude de cas d'iDz : https://www.lntinfotech.com/wp-content/uploads/2020/09/iDigitalization-iDz-CS.pdf?pdf=download

Point de vue : https://www.lntinfotech.com/wp-content/uploads/2020/12/The-4-Pillars-of-Enterprise-Content-Migration.pdf?pdf=download

Connectez-vous avec LTI :

Lisez notre actualité et nos blogs

et nos Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn

et Aimez-nous sur Facebook

Regardez nos vidéos sur YouTube

LTI Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpg

IBM Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1417782/IBM_Logo.jpg

SOURCE LTI