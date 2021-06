LTI étend sa relation stratégique avec Amazon Web Services

- L'accord de collaboration stratégique pluriannuel accélère la valeur client et l'innovation grâce à la transformation numérique

MUMBAÏ, Inde, 16 juin 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE : 540005) (NSE : LTI), une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, a conclu un accord de collaboration stratégique avec Amazon Web Services (AWS).

LTI a récemment lancé une unité cloud dédiée à AWS qui se concentrera sur la migration et la modernisation, les charges de travail des applications SAP, l'analyse des données et l'Internet des objets (IoT), complétée par les capacités de conseil, de services professionnels et de livraison de LTI. De plus, LTI mettra en place des accélérateurs de pointe et créera des offres de cloud axées sur l'industrie pour les secteurs de la banque et des services financiers, de la fabrication, de la vente au détail et des produits de grande consommation, des médias et du divertissement, de la haute technologie et de l'assurance.

Sanjay Jalona, PDG et directeur général de LTI, a déclaré : « Les entreprises recherchent la rapidité et l'efficacité en adoptant des services cloud pour obtenir des avantages concurrentiels et améliorer l'engagement des clients. La collaboration avec AWS nous aidera à atteindre ces objectifs et à accélérer nos services et solutions pour construire, migrer, gérer, exploiter et optimiser les environnements AWS et les infrastructures de nos clients. »

Siddharth Bohra, chef de la direction des affaires & chef de l'unité commerciale Cloud chez LTI, a déclaré : « Ce partenariat soutiendra le développement de la pratique AWS de LTI avec une collaboration plus approfondie dans le développement de produits et de services. LTI s'appuiera sur ses connaissances et son expérience approfondies pour conduire une transformation numérique de bout en bout pour les entreprises mondiales en utilisant des solutions industrielles avancées, des plateformes d'analyse et des services technologiques, construits et déployés sur AWS. »

« Nous sommes ravis d'approfondir notre collaboration avec LTI », a déclaré Doug Yeum, responsable de l'organisation des partenaires mondiaux chez AWS. « Grâce à cette collaboration, LTI élargira sa pratique AWS pour servir des clients mondiaux qui cherchent à tirer parti des services AWS pour accélérer leur transformation numérique, innover à un rythme plus rapide et résoudre les problèmes commerciaux les plus difficiles. »

Bobby George, vice-président principal & directeur du numérique, Carrier, a déclaré : « Chez Carrier, le cloud est au cœur de notre stratégie de transformation numérique et jouera un rôle déterminant dans la conduite de nos initiatives commerciales pour la croissance de nos segments, la fourniture de nouveaux produits et services numériques et l'amélioration de l'expérience client. Grâce à sa connaissance approfondie de l'écosystème Carrier et à sa forte expertise AWS, LTI est un partenaire important dans notre parcours. Je félicite LTI et AWS pour leur collaboration stratégique et je suis impatient d'accélérer la transformation de Carrier. Je vous souhaite plein de belles choses ! »

LTI a fait des investissements importants pour développer l'expertise AWS, ayant obtenu des compétences AWS pour DevOps, Migration, Data & Analytics, Services financiers, Apprentissage automatique, Microsoft Workloads, et SAP.

À propos de LTI :

LTI (NSE : LTI) est une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui aide plus de 400 clients à réussir dans un monde où tout converge. Présents dans 31 pays, nous ne ménageons pas nos efforts pour nos clients et accélérons leur transformation numérique grâce à la plateforme Mosaic de LTI qui soutient leurs déploiements d'applications mobiles, sociales, analytiques, IoT et cloud. Fondé en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre héritage unique nous donne une expertise inégalée dans le monde réel pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises dans tous les secteurs. Chaque jour, notre équipe de plus de 35 000 LTItes permet à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs activités commerciales et technologiques et d'apporter de la valeur à leurs clients, employés et actionnaires. Suivez-nous sur @LTI_Global

Connectez-vous avec LTI :

Lisez nos actualités et nos blogs

et nos Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn

et Aimez-nous sur Facebook

Regardez nos vidéos sur YouTube

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpg

SOURCE LTI