LTI expande relacionamento estratégico com a Amazon Web Services

MUMBAI, Índia, 16 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), uma empresa global de consultoria de tecnologia e soluções digitais firmou um acordo de colaboração estratégica com a Amazon Web Services (AWS).

A LTI lançou recentemente uma unidade dedicada na nuvem para a AWS, que se concentrará em migração e modernização, cargas de trabalho de aplicação de SAP, análises de dados e Internet das Coisas (IoT), complementada pela consultoria, serviços profissionais e recursos de entrega da LTI. Além disso, a LTI construirá aceleradores de última geração e criará ofertas em nuvem voltadas para os setores de serviços bancários e financeiros, manufatura, varejo e produtos embalados, mídia e entretenimento, alta tecnologia e seguros.

Sanjay Jalona, CEO e diretor administrativo da LTI, disse: "As empresas estão buscando velocidade e eficiência à medida que adotam serviços em nuvem para obter vantagens competitivas e melhorar o envolvimento com o cliente. A colaboração com a AWS nos ajudará a atingir esses objetivos e acelerar nossos serviços e soluções para construir, migrar, gerenciar, operar e otimizar os ambientes e a infraestrutura de AWS de nossos clientes."

Siddharth Bohra, diretor de negócios e diretor da unidade de negócios em nuvem da LTI, disse: "Essa parceria apoiará o escalonamento da prática de AWS da LTI com uma colaboração mais profunda no desenvolvimento de produtos e serviços. A LTI alavancará seu profundo conhecimento e experiência para impulsionar a transformação digital completa de empresas globais, utilizando soluções avançadas do setor, plataformas de análise e serviços de tecnologia construídos e implementados na AWS."

"Estamos muito satisfeitos em aprofundar nossa colaboração com a LTI", disse Doug Yeum, diretor da Global Partner Organization da AWS. "Por meio dessa colaboração, a LTI expandirá sua prática de AWS para atender a clientes globais à medida que procuram alavancar os serviços de AWS para acelerar sua transformação digital, inovar em um ritmo mais rápido e resolver os problemas comerciais mais desafiadores."

Bobby George, vice-presidente sênior e diretor digital da Carrier, disse: "Na Carrier, a nuvem está no centro de nossa estratégia de transformação digital e será fundamental para impulsionar nossas iniciativas comerciais para o crescimento do segmento, fornecimento de novos produtos e serviços digitais e melhoria da experiência do cliente. Com seu profundo conhecimento sobre o ecossistema da Carrier e forte experiência em AWS, a LTI é uma parceira importante em nossa jornada. Parabenizo a LTI e a AWS por sua colaboração estratégica e espero acelerar a transformação da Carrier. Tudo de bom!"

A LTI fez investimentos significativos para desenvolver a experiência em AWS, tendo alcançado competências da AWS em DevOps, migração, dados e análises, serviços financeiros, aprendizado de máquina, cargas de trabalho da Microsoft e SAP.

Sobre a LTI :

A LTI (NSE: LTI) é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que ajuda mais de 400 clientes a ter sucesso em um mundo convergente. Com operações em 31 países, estamos empenhados integralmente para atender aos clientes e acelerar sua transformação digital com a plataforma Mosaic da LTI, possibilitando seus empreendimentos móveis, sociais, analíticos, de IoT e em nuvem. Fundada em 1997 como subsidiária da Larsen & Toubro Limited, nossa herança única nos possibilita ter uma experiência inigualável no mundo real para resolver os desafios mais complexos de empresas em todos os setores. Todos os dias, a equipe de mais de 35 mil funcionários da LTI permite que os clientes melhorem a eficácia de seus negócios e operações de tecnologia e agreguem valor para seus clientes, funcionários e acionistas. Siga-nos em @LTI_Global

Conecte-se com a LTI :

Leia nossas notícias e blogs

Siga-nos no Twitter e LinkedIn

Curta-nos no Facebook

Assista a nossos vídeos no YouTube

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpg

FONTE LTI

SOURCE LTI