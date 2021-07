LTI, 전분기 대비 5.1% 및 전년 대비 20.4%의 매출 증가 달성

-- 순수익은 전년 대비 19.3% 증가

-- 상장 5년차 특별 배당금은 주당 10 인도 루피

뭄바이, 인도, 2021년 7월 19일 /PRNewswire/ -- 15일, 세계적인 기술 컨설팅 및 디지털 솔루션 기업 Larsen & Toubro Infotech(BSE: 540005)(NSE: LTI)가 2022 회계연도 1분기의 실적을 발표했다.

미국 달러 기준:

- 매출 미화 4억7천20만 달러 - 전분기 대비 5.1% 증가, 전년 대비 20.4% 증가

- 고정환율 매출은 전분기 대비 4.8% 증가, 전년 대비 17.8% 증가

인도 루피 기준:

- 매출 346억2천500만 인도 루피 - 전분기 대비 5.9% 증가, 전년 대비 17.4% 증가

- 순이익 49억6천800만 인도 루피 - 전분기 대비 9.0% 증가, 전년 대비 19.3% 증가

자본 수익

- 인도 증권거래소 상장 5주년을 기념하고자 특별 배당금으로 주당 10 인도 루피 지급

"자사의 버티컬, 서비스 라인, 고객 피라미드 및 지역 전반에 걸쳐 총체적인 성장을 달성한 덕분에 올 1분기에 5.1%라는 사상 최대 연속 성장률 기록했다. 자사의 견고한 파이프라인과 지속적인 높은 수요 덕분에 미래 성장세도 자신하고 있다."

"올 1분기에 IPO 5주년을 맞았다. 이사회는 이를 기념하고자 특별 배당금을 선언했다. 지난 5년간 미국 달러 기준 매출의 연평균 성장률(CAGR)은 13.5%였고, 순이익은 두 배 이상 증가했다. 계속되는 혁신과 업계 최고 수준의 전년 대비 성장률에 자부심을 느낀다. 또한, LTI의 가족이 된 Cuelogic Technologies를 환영하며, 강화된 디지털 엔지니어링 역량에 매우 기쁘다."

- CEO 겸 상무이사 Sanjay Jalona

최근 체결된 계약

- 한 포춘 500대 에너지 유통업체가 모든 보안 용도를 위한 L1 SOC와 포괄적인 지원을 포함하는 관리 보안 서비스 계약을 LTI와 체결했다. 해당 계약의 일환으로, LTI는 사업 위험을 줄이기 위해 위협 정보 기반의 보안 관리를 지원할 예정이다.

- 재생에너지와 석유·가스 에너지 시장에서 핵심적인 한 중동 기업이 클라우드 이전, 현대화 및 전체 IT 지형 관리를 위해 지역의 디지털 변혁 선두주자와 전략적 파트너십을 체결하고, LTI를 선택했다.

- 북미 기반의 세계적인 특수 화학물질 제조 및 공급업체가 청산 사업을 위한 과정과 도구, 보안 운영 및 모니터링 솔루션을 포함하는 포괄적인 IT 관리 서비스 계약을 LTI와 체결했다.

- 아시아 최대 은행의 자회사가 Temenos Wealth를 이용하는 프라이빗 뱅킹 플랫폼의 시행, 통합 및 유지관리 지원을 위해 LTI를 파트너로 선택했다.

- 유럽 기반의 세계적인 주요 반도체 기업이 비즈니스 프로세스를 재설계하고, SAP S/4HANA와 조화를 이뤄 확장성, 효율성, 민첩성 및 유연성을 높이고자 LTI와 손을 잡았다.

- 북미를 기반으로 하며, 에너지 관련 솔루션을 제공하는 한 다국적 기업이 운영 간소화, 고객 체험 개선 및 비용 최적화를 지원하는 SAP S/4HANA를 통해 프론트 오피스와 미들 오피스 과정을 변혁하고자 LTI를 선택했다.

- 북미의 한 자산 보험 및 상해 보험사가 24시간 원활한 운영 지원을 보장하고자 네트워크 지원과 데이터 기지 관리를 위해 LTI를 선택했다. 이로써 고객사의 클라우드 여정이 가속화될 전망이다.

- 북미 기반의 한 보험중개사가 핵심 성장 부문 중 하나에서 사업 운영을 변혁하고 디지털화하고자 LTI를 선택했다. 여기에는 탐사, 판매 및 이자 지급 과정도 포함된다. 이를 통해 이 과정을 현대적으로 변화시키고, 고객에게 더 많은 선택을 제시하며, 효율적으로 사업을 확장하고, 데이터와 분석을 기반으로 사업 의사결정을 내릴 계획이다.

- 제약, 바이오로직스 및 고객 건강 제품 기업에 통합적인 서비스, 배송 및 제조 솔루션을 제공하는 북미 기업이 운영 효율성과 비용 효과적인 솔루션을 보장하고자 자사 애플리케이션과 ERP 시스템을 지원할 업체로 LTI를 선정했다.

- 세계적으로 유명한 증권거래소 지수가 여러 해에 걸쳐 진행될 클라우드 채택 여정을 지원하고자 LTI를 클라우드 기반시설 및 엔지니어링 파트너로 선택했다.

수상 및 인정

- LTI가 2021년 가트너 매직 쿼드런트의 세계 오라클 클라우드 애플리케이션 서비스(Oracle Cloud Application Services, Worldwide) 부문에 선정됐다.

- LTI Leni가 2021년 2분기 Forrester Tech Tide(TM): 고객 통찰 방법(Customer Insights Methods) 부문에서 Forrester Research로부터 견본 이상 감지 벤더(Sample anomaly detection vendor)로 인정받았다.

- LTI가 2021년 미국 ISG Provider Lens(TM) ServiceNow 에코시스템 파트너 보고서(ServiceNow Ecosystem Partners Report)에서 리더(Leader)로 인정받았다.

- LTI Leni가 2021년 6월 28일 가트너 마켓 가이드의 증강 분석 도구(Gartner Market Guide for Augmented Analytics Tools)(Austin Kronz et al.)에서 대표 기업(Representative Vendor)으로 선정됐다.

가트너 매직 쿼드런트 세계 오라클 클라우드 애플리케이션 서비스, Katie Gove et al., 2021년 5월 24일

가트너는 동사의 연구 발간물에 기술된 어떠한 벤더, 제품 또는 서비스를 보증하지 않으며, 기술 사용자에게 가장 높은 등급 또는 기타 지명을 받은 벤더만을 선택하라고 권장하지 않는다. 가트너의 연구 발간물은 가트너 연구조직의 의견으로 구성되며, 사실을 언급하는 것으로 해석되지 않는다. 가트너는 상품성 혹은 특정 목적에의 적합성에 대한 보장을 비롯해 이 연구에 관한 명시적이거나 묵시적으로 표현된 어떠한 사항도 보장하지 않는다.

기타 비즈니스 하이라이트

- 2021년 7월 15일에 열린 회의에서 이사회는 인도 증권거래소 상장 5주년을 기념해 특별 배당금으로 주당 10 인도 루피(액면가 1 인도 루피)를 지급하기로 선언했다.

- LTI는 디지털 엔지니어링 및 아웃소싱 제품 개발 기업 Cuelogic Technologies를 인수했다.

- LTI가 Institutional Investor 2021 Rest of Asia 전 중국 간부팀 순위에서 여러 상을 받았다. LTI는 기술/IT 서비스 및 소프트웨어 부문에서 모든 판매측 순위에서 상위 3위권에 들었다(#2 Best CEO, #3 Best CFO, #3 Best ESG, #2 Best IR Program, #1 Best IR Professional). 또한, 2021 'Most-Honored' Companies Asia 순위에도 들었다.

- LTI가 데이터 클라우드 기업 Snowflake로부터 올해의 글로벌 혁신 파트너(Global Innovation Partner of the Year)로 인정받았다.

- LTI Syncordis가 올해의 Temenos 서비스 파트너(Temenos Service Partner of the Year)로 인정받았다.

LTI 소개

LTI(NSE: LTI)는 세계적인 기술 컨설팅 및 디지털 솔루션 기업으로, 435곳 이상의 클라이언트가 융합된 세상에서 성공할 수 있도록 지원한다. 31개국에 진출한 LTI는 고객을 위해 특별히 노력하고, 자사의 Mosaic 플랫폼으로 고객의 디지털 변혁을 가속화 하며 모바일, 소셜, 분석, IoT 및 클라우드 여정을 지원한다. 1997년 Larsen & Toubro Limited의 자회사로 설립된 LTI는 독자적인 전통을 통해 모든 산업 전반에 걸쳐 기업이 당면한 가장 복잡한 문제를 해결할 최고의 실세계 전문지식을 구축했다. 36,000명이 넘는 LTItes로 구성된 LTI 팀은 매일 고객의 사업과 기술 운용 효과성을 높이고, 고객, 직원 및 주주에게 가치를 제공하도록 지원한다. 추가 정보는 웹사이트 http://www.Lntinfotech.com 을 참조하거나 @LTI_Global을 팔로우한다.

