LTI lança o Canvas PolarSled, permitindo a migração rápida para a Snowflake

MUMBAI, Índia, 2 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), uma empresa global de consultoria de tecnologia e soluções digitais, lançou o Canvas PolarSled, uma estrutura automatizada de migração e modernização na nuvem para ajudar as empresas a acelerar sua jornada de dados para a Snowflake, a plataforma de dados em nuvem. O LTI Canvas PolarSled permite que as empresas migrem rapidamente seus dados de nuvem para a plataforma única e integrada da Snowflake de maneira eficiente e com baixo risco.

Com sua arquitetura inovadora, modelo de consumo exclusivo e escalabilidade quase ilimitada, a adoção da Snowflake pode ajudar as empresas a emergirem como organizações digitais totalmente equipadas. A LTI Canvas PolarSled é uma estrutura única que fornece um manual completo sobre estratégia de automação e governança para garantir uma migração rápida para a Snowflake.

O LTI Canvas PolarSled aborda a migração para a Snowflake em três camadas, cada uma com um conjunto específico de ferramentas, governança e resultados:

Uma estratégia e design de migração contextualizada e liderada por consultoria Migração de ponta a ponta em toda a cadeia de valor de análise, aproveitando ferramentas e aceleradores de LTI Otimizando a pós-migração da plataforma de dados Snowflake

Sanjay Jalona, CEO e diretor administrativo da LTI,disse: "Na LTI, estamos entusiasmados com as inovações no cenário de modernização de dados. Nossa parceria com a Snowflake é fundamental para ampliar nossas capacidades de entregar projetos de última geração e resultados aprimorados para nossos clientes neste espaço. Desenvolvemos o LTI Canvas PolarSled para projetar, implementar e gerenciar os programas de migração da Snowflake com eficiência e permitir que os clientes agilizem sua jornada para a nuvem."

Kevin Miller, vice-presidente – System Integrators, Snowflake, disse: "A LTI tem um forte foco na construção de recursos abrangentes em torno da Snowflake. Eles são líderes do setor no fornecimento de consultoria e serviços de tecnologia da Snowflake para empresas em todo o mundo. Acreditamos que a LTI Canvas PolarSled é uma estrutura exponencial que oferecerá valor diferenciado aos clientes por meio do processo de migração para a Snowflake.

"A LTI trabalha com organizações líderes globais, fornecendo serviços abrangentes de implementação e migração para a Snowflake, incluindo design, preparação, re-plataforma e otimização de desempenho.

