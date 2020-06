LTI lançará Programa de Migração Acelerada para empresas baseadas em SAP migrarem para a Amazon Web Services

MUMBAI, Índia, 24 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Larsen & Toubro Infotech (código BSE: 540005) (NSE: LTI), uma empresa global de consultoria tecnológica e soluções digitais, anunciou hoje um Programa de Migração Acelerada para clientes da SAP migrarem para a plataforma Amazon Web Services (AWS). Como parte deste programa, a LTI ajudará os clientes a transferir seus ERP SAP®, S/4HANA® SAP, e outras cargas de trabalho SAP locais para o AWS, utilizando sua plataforma e serviços de aceleração de migração inteligentes e automatizados.

Para permitir uma migração mais rápida para a plataforma AWS, o programa oferece um módulo de descoberta, um módulo de criação e instalação e um módulo de validação para as empresas de todos os segmentos da indústria. Os componentes adicionais do programa incluem um profiler SAP, analisador para S/4HANA SAP, remediação de código automático para conformidade HANA® SAP, módulo de segurança e módulo de teste inteligente com um vasto repositório de cenários de teste e casos de teste.

"A LTI tem um histórico de sucesso em permitir transformações para a nuvem AWS de ambientes SAP altamente complexos de clientes", afirmou Siddharth Bohra, diretor de negócios, tecnologia, mídia e consumidor, e chefe digital e de análise da LTI. "Trabalhar com a AWS ajuda a digitalizar o essencial e levar esta experiência a outros clientes SAP, utilizando nossa abordagem altamente automatizada".

A LTI obteve o certificado de competência AWS SAP, que classifica a LTI como parceira de consultoria avançada da Partner Network (APN) AWS, com proficiência técnica certificada e sucesso comprovado de implementação da migração de ambientes SAP de clientes para a AWS.

O expertise em migração acelerada reflete os mais elevados padrões de conhecimento profundo da LTI dos aspectos funcionais e técnicos da migração de soluções SAP para a AWS. A própria LTI é uma cliente SAP muito grande e de longa data e já migrou seus sistemas SAP internos para a AWS.

Como cliente SAP, parceira competente SAP e parceira global de serviços estratégicos da SAP, a LTI se posiciona para ser uma parceira ideal para qualquer cliente SAP que migre para a AWS. O Programa de Migração Acelerada da LTI para soluções SAP migra e transforma rapidamente as empresas baseadas em SAP, reduzindo custos de infraestrutura e melhorando simultaneamente a agilidade, a experiência do cliente e a inovação.

Em outubro de 2019, a LTI adquiriu a Powerup Technologies, uma destacada parceira de consultoria APN, fortalecendo suas habilidades de consultoria sobre nuvem e de transformação digital. A LTI ganhou recentemente o SAP Pinnacle Award 2020 de Parceira de Inovação Industrial do Ano.

Sobre a LTI

A LTI (NSE: LTI) é uma empresa global de tecnologia, consultoria e soluções digitais que ajuda mais de 420 clientes a ter êxito em um mundo em convergência. Com operações em 32 países, por nossos clientes damos aquele passo a mais e aceleramos sua transformação digital com a plataforma Mosaic da LTI, habilitando suas jornadas móveis, sociais, analítica, de IoT e na nuvem. Fundada em 1997 como uma subsidiária da Larsen & Toubro Limited, nossa herança única nos confere uma expertise de mundo real sem concorrência para resolver os desafios mais complexos das empresas de todos os setores. Todos os dias, nossa equipe de mais de 30.000 LTItes permite que nossos clientes melhorem a eficácia de suas empresas e operações tecnológicas e agregam valor a seus clientes, funcionários e acionistas. Saiba mais em http://www.Lntinfotech.com ou siga-nos em @LTI_Global.

A SAP e outros produtos e serviços SAP aqui mencionados, bem como os respectivos logotipos, são marcas comerciais ou marcas registradas da SAP SE na Alemanha e em outros países. Consulte o link https://www.sap.com/copyright para informações e avisos adicionais sobre marcas registradas. Todos os outros nomes de produtos e serviços aqui mencionados são marcas comerciais das respectivas empresas.

Declaração prospectiva da SAP

Todas as declarações contidas neste documento que não sejam fatos históricos são declarações prospectivas, tal como definidas no U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Palavras como "antecipar", "acreditar", "estimar", "esperar", "prever", "pretender", "pode", "planeja", "projeta", "prevê", "deverá" e "irá" e expressões semelhantes, tal como se relacionam com a SAP, destinam-se a identificar tais declarações prospectivas. A SAP não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações relativas ao futuro. Todas as declarações relativas ao futuro estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas. Os fatores que podem afetar os resultados financeiros futuros da SAP são discutidos mais detalhadamente nos registros da SAP juntos à Securities and Exchange Commission ("SEC") dos Estados Unidos, incluindo o mais recente Relatório Anual da SAP no Formulário 20-F apresentado à SEC. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida nestas declarações prospectivas, que se aplicam apenas às suas datas.

Para mais informações:

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpg

FONTE LTI

