LTI lance Canvas PolarSled pour une migration rapide vers Snowflake

- Ce cadre traite les principales difficultés liées à la conception, à l'accélération et à la gestion de la transformation des données vers le cloud

MUMBAI, Inde, 3 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE : 540005) (NSE : LTI), une société mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, a lancé Canvas PolarSled, un cadre de migration et de modernisation automatisée vers le cloud pour aider les entreprises à accélérer le parcours de leurs données vers Snowflake , une plate-forme de données dans le cloud. LTI Canvas PolarSled permet aux entreprises de migrer rapidement leurs données en nuage vers la plate-forme unique et intégrée de Snowflake, de manière efficace et avec peu de risque.

Grâce à son architecture innovante, son modèle de consommation unique et son évolutivité quasi illimitée, en adoptant Snowflake, les entreprises sont à même de devenir des structures numériques entièrement équipées. LTI Canvas PolarSled est un cadre unique qui apporte un guide complet sur la stratégie d'automatisation et la gouvernance pour garantir une migration rapide vers Snowflake.

LTI Canvas PolarSled aborde la migration vers Snowflake via trois couches, chacune avec un ensemble spécifique d'outils, de gouvernance et de résultats :

Une stratégie et une conception de la migration menées et contextualisées par des consultants Une migration de bout en bout sur l'ensemble de la chaîne de valeur analytique permettant d'exploiter les outils et les accélérateurs de LTI Optimisation de la plateforme de données Snowflake après la migration

Sanjay Jalona, Président-directeur général de LTI, a déclaré : « Chez LTI, nous regardons les innovations dans le domaine de la modernisation des données avec enthousiasme. Notre partenariat avec Snowflake est essentiel pour renforcer nos capacités à proposer des projets de nouvelle génération et à améliorer les résultats de nos clients dans cet espace. Nous avons conçu LTI Canvas PolarSled pour concevoir, mettre en œuvre et gérer efficacement les programmes de migration de Snowflake et permettre aux clients d'accélérer leur parcours vers le cloud ».

Kevin Miller, Vice-président des intégrateurs de systèmes chez Snowflake, a déclaré : « LTI s'attache à développer des capacités complètes autour de Snowflake. C'est un leader du secteur pour ce qui est de fournir les services de conseil et de technologie Snowflake aux entreprises du monde entier. Nous sommes convaincus que LTI Canvas PolarSled est un cadre exponentiel qui offrira une valeur différenciée aux clients grâce au processus de migration vers Snowflake ».

LTI travaille avec des organisations mondiales de premier plan en fournissant des services complets de mise en œuvre et de migration Snowflake, notamment en matière de conception, de préparation, de reconception de plateforme et d'optimisation des performances.

À propos de LTI :

LTI (NSE : LTI) est une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui aide ses quelque 420 clients à réussir dans un monde où tout converge. Présents dans 32 pays, nous ne ménageons pas nos efforts pour nos clients et accélérons leur transformation numérique grâce à la plateforme Mosaic de LTI qui soutient leurs déploiements d'applications mobiles, sociales, analytiques, IdO et cloud. Depuis notre fondation en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre héritage unique nous confère une expertise concrète incomparable pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises dans tous les secteurs. Notre équipe de plus de 30 000 collaborateurs (les « LTItes ») permet chaque jour à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs opérations commerciales et technologiques, et de fournir de la valeur à leurs clients, employés et actionnaires. Suivez-nous sur @LTI_Global

