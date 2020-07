LTI lance Canvas, une plateforme moderne de génie logiciel destinée à la main-d'œuvre à distance et hybride de demain

- LTI Canvas exploite les technologies Microsoft pour aider les entreprises à s'adapter aux nouvelles méthodes de travail

MUMBAI, Inde, 8 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (code BSE : 540005) (NSE : LTI), une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques a lancé LTI Canvas, une plateforme moderne de génie logiciel qui répond aux besoins essentiels pour permettre de travailler depuis n'importe endroit. LTI Canvas est une plateforme intégrée qui rassemble plusieurs processus, outils et méthodologies pour obtenir des résultats technologiques et commerciaux dans un environnement où les équipes opèrent de manière décentralisée.

Plate-forme numérique résistante, LTI Canvas peut aider les entreprises à améliorer leur efficacité et leur capacité à innover dans un environnement à distance ou hybride. LTI Canvas est un ensemble de technologies Microsoft et de solutions LTI, destiné à aider les professionnels de l'informatique de tous les secteurs à collaborer facilement et à rester productifs. Elle repose sur une architecture de micro-services et tire parti des plateformes Microsoft comme Azure et Microsoft 365, dont Teams, entre autres, ainsi que du groupe de solutions « Ways of Working » de LTI. LTI Canvas simplifie les processus tels que le développement de logiciels, le support, la transition, la gestion des connaissances, la gestion des infrastructures et la sécurité des informations. La plateforme consolide les capacités de Cloud, Agile, DevOps et de démarche design en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'analyse.

Nachiket Deshpande, directeur de l'exploitation et membre du conseil d'administration de LTI a déclaré : « La pandémie a obligé les entreprises à repenser leur approche à l'égard de la continuité des activités et de la productivité des employés. Alors que les environnements de travail hybrides gagnent rapidement du terrain, nous avons conçu LTI Canvas comme une plateforme intégrée qui permet de fournir des services de génie logiciel à distance. LTI Canvas mène des interventions efficaces et donne également la possibilité d'effectuer à distance des processus en amont comme la mise en place de solutions, la tenue d'ateliers servant à élaborer des exigences, et des transitions. LTI Canvas est ce que nous avons conçu pour l'avenir du génie logiciel ».

Meetul Patel, directeur exécutif de la croissance stratégique chez Microsoft Inde, a déclaré : « Nous sommes inspirés par nos clients et nos partenaires qui tirent parti des outils numériques pour naviguer dans l'environnement en plein essor dans tous les secteurs et toutes les zones géographiques. Microsoft Azure et les technologies avancées contribueront à accélérer en toute sécurité l'intensité technologique dans les entreprises et à permettre les innovations qui peuvent repenser le lieu de travail. Nous sommes heureux de nous associer avec LTI sur LTI Canvas, qui a une approche unique en couches pour que les entreprises qui développent des capacités de travail à partir de n'importe quel endroit puissent obtenir les meilleurs résultats ».

Voyant plus loin que le télétravail (WFH en anglais), LTI Canvas aborde le « tout avoir depuis chez soi » (xFH pour Everything from Home) en cinq couches, qui comptent toutes un ensemble spécifique d'outils, de gouvernance et de résultats. La première couche répond à l'exigence fondamentale d'être « opérationnel depuis chez soi » et permet aux employés de travailler à distance rapidement et efficacement. La couche suivante offre des options de connectivité sécurisée qui doivent être « sécurisées depuis le domicile ». La troisième couche permet de rester « impliqué depuis chez soi » et facilite une collaboration active avec le personnel à distance. La quatrième couche donne les moyens d'atteindre des niveaux de production plus élevés et d'être « productif depuis chez soi ». La dernière couche donne à la « croissance depuis chez soi », soit-elle personnelle ou organisationnelle, la possibilité de s'adapter comme il se doit.

Pour en savoir plus sur la plateforme, veuillez consulter https://canvas.lntinfotech.com/

À propos de LTI

LTI (NSE : LTI) est une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui aide ses quelque 420 clients à réussir dans un monde où tout converge. Présents dans 32 pays, nous ne ménageons pas nos efforts pour nos clients et accélérons leur transformation numérique grâce à la plateforme Mosaic de LTI qui soutient leurs déploiements d'applications mobiles, sociales, analytiques, IdO et cloud. Depuis notre fondation en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre héritage unique nous confère une expertise concrète incomparable pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises dans tous les secteurs. Notre équipe de plus de 30 000 collaborateurs (les « LTItes ») permet chaque jour à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs opérations commerciales et technologiques, et de fournir de la valeur à leurs clients, employés et actionnaires. Vous en saurez plus en cliquant sur http://www.Lntinfotech.com ou en nous suivant sur @LTI_Global

Connectez-vous à LTI :

Lisez nos actualités et nos blogs

Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn

Cliquez sur le « J'aime » de notre fil Facebook

Regardez nos vidéos sur YouTube

Documents connexes :

xFH - LTI Design for Thriving in the WFH Future (xFH - Ce que LTI a conçu pour prospérer dans le télétravail de demain)

LTI Introduces SafeRadius, a Return-to-Work App to Ensure Employee Safety (LTI lance SafeRadius, une application pour le retour au travail qui assure la sécurité des employés)

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpg

SOURCE LTI