LTI lanza su solución de transformación de tecnología operativa con ServiceNow

- Diseñada para la industria de la fabricación, la solución mejora la visibilidad, seguridad y servicio de los activos de tecnología operativa

BOMBAY, La India, 26 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005), (NSE: LTI), una compañía global de consultoría tecnológica y soluciones digitales, ha lanzado la solución de gestión de tecnología operativa basada en ServiceNow para la industria de la fabricación. La solución tiene como objetivo abordar la demanda latente de la industria de contar con flujos de trabajo digitales para la Gestión de Servicios de Transformación Operacional (TO).

La solución aprovecha la experiencia en tecnología y dominio de LTI junto con el flujo de trabajo digital que habilita las capacidades de ServiceNow, para ofrecer una solución escalable y segura para las operaciones de fabricación que utilizan la plataforma Now. Esto servirá de ayuda para que los fabricantes puedan adoptar el concepto de gestión de TO, además de las prácticas de gestión de servicios de TI (ITSM). La solución también protege la infraestructura crítica de posibles amenazas y ataques externos, al ayudar a garantizar los elementos fundamentales de la ciberseguridad de TO.

Gracias a los conocimientos disponibles para esta solución, los fabricantes pueden obtener beneficios comerciales, como la disponibilidad asegurada de los sistemas y la rápida resolución de problemas a través de un modelo de datos de servicio común para las operaciones de fabricación. Las características clave de la solución incluyen:

OT Visibility: Permite la visión digital de todos los activos de TO con localización, configuración y salud

OT Service Management: Tiempo de respuesta mejorado de solicitud de servicio TO

OT Security and Governance: Reducción del riesgo y compatibilidad mejorada

Nachiket Deshpande, responsable de operaciones de LTI, explicó: "En LTI, creemos firmemente que existen oportunidades exponenciales en la convergencia de los mundos físico y digital. Este cambio se acelera por las demandas de la nueva economía que opera en gran medida en un modo virtual, habilitado por la nube. Estamos seguros de que esta solución pionera desarrollada en asociación con ServiceNow transformará la gestión de operaciones para los fabricantes de todo el mundo".

Binoy Gosalia, responsable mundial de asociaciones de industria para ServiceNow, comentó: "La experiencia de LTI dentro de Factory Floor y Enterprise Operations Management combinada con la innovación continua de ServiceNow en la plataforma Now ayuda a garantizar que OT Management aborde todas las necesidades actuales de los fabricantes. Nuestra colaboración combinada mejorará la visibilidad general, los tiempos de respuesta y la seguridad en toda la cadena de valor de fabricación".

LTI es un socio de élite de ServiceNow que cuenta con implementaciones en compañías Fortune 500 y experiencia en ITSM, ITOM, ITBM, HRM, CSM, IRM, SecOps y servicios de administración de plataformas. En su último informe , Information Services Group (ISG) nombró a LTI líder en socios del ecosistema ServiceNow en todos los servicios en su informe ISG Provider LensTM de 2021 para Estados Unidos.

Acerca de LTI:

LTI (NSE: LTI) es una compañía global de consultoría en tecnología y soluciones digitales que ayuda a más de 400 clientes a tener éxito en un mundo convergente. Con operaciones en 31 países, hacemos un esfuerzo adicional para nuestros clientes y aceleramos su transformación digital con la plataforma Mosaic de LTI que permite sus trayectos móviles, sociales, de análisis, IoT y cloud. Fundada en 1997 como filial de Larsen & Toubro Limited, nuestra herencia única nos da una experiencia real sin precedentes para resolver los retos más complejos de las empresas en todas las industrias. Cada día, nuestro equipo de más de 35.000 LTItes permite a nuestros clientes mejorar la efectividad de sus operaciones empresariales y tecnológicas y ofrecen valor a sus clientes, empleados y accionistas. Síganos en @LTI_Global

