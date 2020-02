LTI Motion devient KEBA Industrial Automation Germany GmbH

LINZ, Autriche, 3 février 2020 /PRNewswire/ -- Fin 2018, le groupe LTI Motion, un fournisseur de premier plan de solutions d'entraînement de haute technologie basé à Lahnau en Allemagne, a été racheté par le spécialiste mondial de l'automatisation active, KEBA, dont le siège social est basé à Linz, en Autriche.

Photos de presse : http://pressecenter.reichlundpartner.com/News.aspx?menueid=2346

Après plus d'un an de collaboration fructueuse, la société souhaite maintenant présenter son portefeuille d'entreprises homogène et mettre en évidence le regroupement de son savoir-faire et de sa force innovante en changeant la dénomination de LTI Motion GmbH pour KEBA Industrial Automation Germany GmbH.

« Grâce à cette fusion, KEBA est devenu un fournisseur de solutions complet. Pour nos clients, recevoir des solutions d'automatisation complètes depuis une seule source constitue un énorme avantage - en matière d'exploitation, de technologie de contrôle et de sécurité ainsi que de technologie d'entraînement - toutes étant adaptées à leurs secteurs respectifs. À l'avenir, nous continuerons à travailler ensemble sous une marque unique et forte », a expliqué Gerhard Luftensteiner, PDG de KEBA AG.

Le spécialiste de l'automatisation KEBA est représenté par ses filiales dans 14 pays aux États-Unis, en Europe ou encore en Asie, et emploie plus de 1 700 personnes dans le groupe. Le groupe KEBA est actif dans les domaines de l'automatisation industrielle, de l'automatisation bancaire et logistique et de l'automatisation énergétique.

Contact :

Katarina Weissengruber

Communications institutionnelles, porte-parole de l'entreprise

KEBA AG, 4041 Linz/Autriche, Gewerbepark Urfahr

Téléphone : +43-732/7090-25440

E-mail : wgk@keba.com

www.keba.com

Ina Beste

Communications marketing internationales

KEBA Industrial Automation Germany GmbH,

35633 Lahnau/Allemagne, Gewerbestrasse 5-9,

Tél. : +49-6441-966-319

E-mail : ina.beste@keba.de

www.keba-lti.com

SOURCE KEBA AG