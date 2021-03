LTI no topo da lista IT Services Challenger 2021 do Everest Group

MUMBAI, Índia, 12 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), empresa global de consultoria de tecnologia e soluções digitais, aparece no topo da lista "IT Services Challenger 2021" no prêmio Provedor de Serviços do Ano PEAK Matrix TM do Everest Group. A LTI também aparece com o Melhor Desempenho do Ano para serviços bancários e financeiros. Além disso, a classificação da LTI no PEAK Matrix® para serviços de TI subiu do 16º lugar no ano passado para o 11º neste ano, o salto mais alto registrado por qualquer participante.

A LTI aparece entre os melhores na lista ITS Challenger 2021 baseada na Avaliação 2021 PEAK Matrix®, que abrange serviços como - análise avançada e insights, inteligência artificial, desenvolvimento de aplicativos nativos em nuvem, Internet das Coisas, aplicações e serviços digitais nos setores de vida e anuidades e mercados de capital, gestão de aplicações de última geração, capacitação de modelo de negócios de seguros, hiperescalonadores em nuvem, etc.

Sanjay Jalona, CEO e diretor administrativo da LTI, disse: "Na LTI, temos orgulho de cultivar a mentalidade de um iniciante e desafiar o status quo. Este reconhecimento é um verdadeiro indicador de nossa aspiração e compromisso de sermos líderes em uma ampla gama de indústrias e ofertas de serviços. Essa conquista nos inspira a continuar construindo recursos e investindo de acordo com as expectativas do cliente."

As classificações mais recentes reconhecem o desempenho acima da média do setor apresentado pela LTI em parâmetros como matriz operacional, inovação, expansão na pegada de entrega, escopo de serviços oferecidos e investimentos específicos de tecnologia / domínio durante o ano.

Chirajeet (CJ) Sengupta, parceiro do Everest Group, comentou: "À medida que as empresas tentam acelerar sua caminhada para o digital em um mundo de incertezas, a agilidade muitas vezes importa mais do que a escala. Os participantes que desafiam o mercado são importantes para as empresas porque eles tendem a questionar o status quo e ajudam a impulsionar mudanças transformadoras. O compromisso da LTI com a agenda de mudança de seus clientes, e seus investimentos focados em recursos de próxima geração, ajudaram a consolidar a posição de Challenger do Ano em nossa lista de 2021."

A avaliação do Everest Group engloba 26 segmentos entre assistência médica, ciências da vida, BFSI, seguro, nuvem e infraestrutura, aplicações, serviços de plataforma empresarial e digital. A lista de Challengers compara os participantes com receitas anuais de menos de $2 bilhões.

O relatório completo pode ser baixado aqui.

Sobre a LTI

A LTI (NSE: LTI) é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que ajuda mais de 400 clientes a ter sucesso em um mundo convergente. Com operações em 31 países, estamos empenhados integralmente para atender aos clientes e acelerar a transformação digital deles com a plataforma Mosaic da LTI, possibilitando empreendimentos móveis, sociais, analíticos, da Internet das Coisas e em nuvem. Fundada em 1997 como subsidiária da Larsen & Toubro Limited, nossa herança única oferece experiências incomparáveis no mundo real para resolver os desafios mais complexos das empresas em todos os setores. Todos os dias, as equipes de mais de 33.000 funcionários da LTI permitem que os clientes melhorem a efetividade de seus negócios e operações de tecnologia e agreguem valor a seus clientes, funcionários e acionistas. Siga-nos em @LTI_Global

