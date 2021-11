LTI permite la transformación digital a gran escala para el grupo de empresas PIH

- La implementación de SAP en 63 empresas del grupo muestra la profunda experiencia de LTI en el dominio de Ingeniería y Construcción

MUMBAI, India, 24 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI ), una empresa global de consultoría tecnológica y soluciones digitales se ha asociado con el conglomerado global con sede en Qatar, Power International Holding (PIH) Group of Companies para permitir la transformación digital a gran escala aprovechando una amplia variedad de soluciones SAP® para una empresa inteligente. La implementación del marco de la solución fortalece y acelera aún más la visión de PIH para lograr un enfoque empresarial basado en datos y en primer lugar digital.

Como parte del viaje de transformación digital de PIH con LTI, 63 empresas del grupo distribuidas en cuatro dominios comerciales se sometieron a la transformación de más de 250 procesos. Esta transformación digital aprovecha SAP S / 4HANA®, las soluciones SAP SuccessFactors® y las soluciones y extensiones en la nube de la industria de SAP creadas en SAP Business Technology Platform (SAP BTP) aprovechando varias soluciones basadas en IP de LTI diseñadas para la industria de la ingeniería y la construcción. Incluye sincronizador de planificación, cadena de pago de proyectos, herramienta de implementación de recursos, cabina de gestión de proyectos para previsión de rendimiento, flujo de caja de ingeniería y portal de proveedores. Esta iniciativa ha permitido que las empresas del Grupo PIH tengan un flujo fluido de datos para permitir una toma de decisiones más precisa y oportuna en un panorama empresarial variado y también les ha permitido tener guías comerciales para nuevas adquisiciones, fusiones o escisiones.

Sudhir Chaturvedi, director general y miembro de la junta ejecutiva de LTI, comentó: "La aceleración digital causada por la pandemia ha puesto en primer plano los beneficios de adoptar tecnologías disruptivas. La digitalización del núcleo puede mejorar la eficiencia del proceso, la satisfacción del cliente y reducir los costos que, en conjunto, ayudan a lograr la excelencia empresarial. La rica experiencia de LTI en la industria de la ingeniería y la construcción y nuestra sólida asociación con SAP como socio de servicio estratégico global nos convierte en el socio ideal de PIH para este ambicioso compromiso".

Jasim Abdul Rahman, director de información del grupo, PIH, destacó: "En PIH, hemos resuelto evolucionar, diversificar y crecer mediante la adopción de un enfoque digital primero. Con este objetivo, queríamos una solución que no solo encapsula los negocios existentes bajo un marco digital único, pero también proporciona la flexibilidad para equipar nuestra incursión en industrias más nuevas en el futuro. La experiencia probada de LTI en habilitar sistemas de transformación digital disruptivos es aclamada a nivel mundial y, junto con SAP, nuestra asociación ha permitido el viaje transformador de PIH".

Alaa Jaber, director general de SAP Qatar y Fast Growth Markets, explicó: "Los tiempos actuales destacan la importancia de la agilidad, flexibilidad y escalabilidad para que las empresas de Qatar continúen avanzando hacia el crecimiento. La transformación digital de PIH con LTI se destaca como un testimonio ideal para mostrar un enfoque proactivo en la adopción de tecnología para ayudar a las grandes empresas a escalar con ritmo".

PIH es un conglomerado con sede en Qatar con más de 60.000 empleados que operan en varios países en seis sectores: contratación general (UCC Holding), desarrollo inmobiliario, industria y servicios, servicios generales, industrias agrícolas y alimentarias (Baladna) y hotelería y entretenimiento.

