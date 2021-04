LTI reconnue parmi les plus performantes de la région nordique

- Elle se classe également au premier rang en matière de satisfaction des clients en Suède, selon l'étude IT Sourcing Study Nordics 2021 de Whitelane Research et PA

MUMBAI, INDE, 21 avril 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE : 540005) (NSE : LTI), une société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques, s'est classée parmi les cinq premiers acteurs de la dernière étude sur l'externalisation des services informatiques dans la région nordique, réalisée par Whitelane Research et PA. En Suède, LTI s'est classée au premier rang du paramètre de satisfaction de la clientèle.

Ce prix, décerné à l'échelle du secteur, reflète les excellents résultats de LTI dans plusieurs indicateurs clés de performance, notamment la qualité de la gestion des comptes, où LTI s'est classée au premier rang, la compréhension des affaires, où LTI se classe parmi les trois premiers, et les capacités en matière de cloud computing, où la société se classe parmi les cinq premiers de la région.

Arun Sankaranarayanan, directeur commercial de LTI dans les pays nordiques a déclaré : « La pandémie a exposé le monde à un niveau d'incertitude comme jamais auparavant. En tant qu'outil technologique, elle a permis à LTI de tirer le meilleur parti de ses capacités en matière d'agilité, de résilience et de continuité des activités pour ses clients - dans l'ensemble, il s'agit d'une véritable démonstration de force et de détermination. Compte tenu de ce scénario extraordinaire, il est encourageant d'être reconnu comme l'un des plus performants de la région nordique. Cette reconnaissance renforce notre détermination à aider nos clients de la région à atteindre des niveaux plus élevés d'excellence commerciale. »

Jef Loos, responsable de la recherche sur l'approvisionnement en Europe, Whitelane Research, a déclaré : « Le fait que LTI soit restée en tête de liste montre son profond engagement à atteindre les objectifs des clients et prouve sa capacité à répondre aux exigences des clients en période de turbulence. Cette performance impressionnante lui a permis de passer du statut de challenger à celui d'acteur de premier plan sur le marché nordique. »

À propos de LTI :

LTI (NSE : LTI) est une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui aide plus de 400 clients à réussir dans un monde où tout converge. Présents dans 31 pays, nous ne ménageons pas nos efforts pour nos clients et accélérons leur transformation numérique grâce à la plateforme Mosaic de LTI qui soutient leurs déploiements d'applications mobiles, sociales, analytiques, IoT et cloud. Fondé en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre héritage unique nous donne une expertise inégalée dans le monde réel pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises dans tous les secteurs. Chaque jour, notre équipe de plus de 33 000 LTItes permet à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs activités commerciales et technologiques et d'apporter de la valeur à leurs clients, employés et actionnaires. Suivez-nous sur @LTI_Global

Connectez-vous avec LTI :

Lire la suite :

