LTI startet Programm zur beschleunigten Migration für SAP nutzende Unternehmen mit Amazon Web Services

MUMBAI, Indien, 23. Juni 2020 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE-Code: 540005) (NSE: LTI), ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat heute ein Programm zur beschleunigten Migration für Kunden von SAP mit Amazon Web Services (AWS) bekannt gegeben. Im Rahmen dieses Programms wird LTI Kunden dabei unterstützen, ihre SAP® ERP-, SAP S/4HANA®- und andere SAP-Arbeitslasten von interner Verarbeitung auf AWS zu verlagern, indem es seine intelligente, automatisierte Plattform und Dienstleistungen zur Migrationsbeschleunigung nutzt.

Um eine schnellere Migration zu AWS zu ermöglichen, bietet das Programm Unternehmen aus allen Branchen die Module "Discovery", "Build and Deployment" sowie "Validation". Zu den Zusatzkomponenten des Programms gehören ein SAP-Profiler, ein Analysator für SAP S/4HANA, eine automatische Codekorrektur zur SAP HANA®-Konformität, ein Sicherheitsmodul sowie ein Smart Testing-Modul mit einem umfangreichen Repository von Testszenarien und Testfällen.

"LTI kann auf eine hervorragende Erfolgsgeschichte bei der Ermöglichung von AWS-Cloud-Transformationen in hochkomplexen SAP-Kundenlandschaften aus den verschiedensten Bereichen zurückblicken", erklärte Siddharth Bohra, Chief Business Officer für die Bereiche Tech, Media, Consumer sowie Leiter der Bereiche Digital und Analytics bei LTI. "Die Zusammenarbeit mit AWS wird uns dabei helfen, den Kern mithilfe unseres hoch automatisierten Verfahrens zu digitalisieren und diese Expertise anderen SAP-Kunden zur Verfügung zu stellen."

LTI hat den AWS-SAP-Kompetenzstatus erreicht, der LTI als Advanced Consulting Partner im AWS Partner Network (APN) mit zertifiziertem technischen Können und nachgewiesenen Kundenimplementierungserfolgen bei der Migration von SAP-Umgebungen zu AWS ausweist.

Die Fachkompetenz im Bereich der beschleunigten Migration spiegelt die höchsten Standards der profunden Kenntnisse von LTI in den funktionalen und technischen Aspekten der AWS Cloud-Migration für SAP-Lösungen wider. LTI selbst ist ein sehr großer und langjähriger SAP-Kunde und hat seine internen SAP-Systeme zu AWS migriert.

Als SAP-Kunde, AWS-SAP-Kompetenzpartner und globaler strategischer Servicepartner von SAP ist LTI ein idealer Partner für jeden SAP-Kunden, der zu AWS migriert. Das Programm zur beschleunigten Migration von SAP-Lösungen von LTI ermöglicht eine zügige Migration und Transformation von SAP-basierten Unternehmen durch Senkung der Infrastrukturkosten bei gleichzeitiger Verbesserung der Agilität, Kundenerfahrung und Innovation.

Im Oktober 2019 erwarb LTI das Unternehmen Powerup Technologies, einen APN Premier Consulting Partner, und stärkte damit seine Cloud-Beratungs- und Digitaltransformationsfähigkeiten. LTI wurde kürzlich mit dem SAP Pinnacle Award 2020 als "Industry Innovation Partner of the Year" ausgezeichnet.

Informationen zu LTI

LTI (NSE: LTI) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft mehr als 420 Kunden zum Erfolg in einer konvergierenden Welt. Wir sind in 32 Ländern tätig und scheuen keinen Aufwand für unsere Kunden. Wir beschleunigen ihre digitale Transformation mit unserer Mosaic-Plattform und ermöglichen so ihre Entwicklung im Bereich mobile Technologien, soziale Medien, Analytik, IoT und Cloud. Unser Unternehmen wurde 1997 als Tochter von Larsen & Toubro Limited gegründet. Aufgrund unseres einzigartigen Erbes verfügen wir über beispiellose praktische Expertise bei der Lösung auch der komplexesten Aufgaben für Firmen in allen Branchen. Jeden Tag ermöglicht es unser Team aus mehr als 30.000 LTI-Mitarbeitern unseren Kunden, die Effektivität ihres Geschäfts- und Technologiebetriebs zu erhöhen und Mehrwert für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu liefern. Weiterführende Information finden Sie unter http://www.Lntinfotech.com oder folgen Sie uns unter @LTI_Global

SAP und andere im Text genannte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Zusätzliche Informationen und Hinweise zur Marke finden Sie auf https://www.sap.com/copyright. Alle anderen genannten Produkte und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

Zukunftsgerichtete Aussage von SAP

Alle Aussagen in diesem Dokument, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind zukunftsgerichtete Aussagen nach der Definition des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "erwarten", "glauben", "vermuten", "schätzen", "prognostizieren", "beabsichtigen", "können", "planen", "sollen", "werden" und ähnliche Formulierungen, die sich auf SAP beziehen, sind kennzeichnend für solche zukunftsgerichteten Aussagen. SAP übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Die Faktoren, die sich auf die zukünftigen Finanzergebnisse von SAP auswirken könnten, werden in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission – "SEC") eingereichten Unterlagen, einschließlich des jüngsten Jahresberichts von SAP auf Formular 20-F, der bei der SEC eingereicht wurde, ausführlicher erörtert. Die Leser werden aufgefordert, sich nicht zu sehr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum jeweiligen Zeitpunkt aktuell sind.

