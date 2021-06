LTI Syncordis désignée Partenaire de service de l'année de Temenos

Depuis sa création, LTI Syncordis n'a pas cessé de s'engager en faveur de la réussite de la communauté Temenos et a évolué pour devenir un partenaire mondial à guichet unique pour la mise en œuvre de bout en bout et l'intégration des systèmes. En outre, LTI Syncordis est la première société à bénéficier de l'habilitation en tant que « Professionnel du secteur financier » (PSF) au Luxembourg, qui est entièrement dédiée aux services Temenos avec des capacités de prise en charge de tous les logiciels Temenos et qui obtient régulièrement de notes élevées de satisfaction parmi les Partenaires de services Temenos. En 2020, LTI Syncordis a choisi Temenos pour lancer sa plateforme innovante de services bancaires en tant que service (ou banking-as-a-service) sur le marché nordique, qui permet aux banques de moderniser leurs anciens systèmes de services bancaires centraux rapidement et efficacement. Comptant plus de 600 experts Temenos chez Syncordis et plus de 35 000 professionnels de la technologie chez LTI, LTI Syncordis est le partenaire préféré des clients Temenos du monde entier à la recherche d'une innovation accélérée.

Sudhir Chaturvedi, président et membre du conseil d'administration de LTI, a déclaré :

« Nous croyons en l'excellence et faisons sans cesse des efforts supplémentaires pour nos clients. Le fait d'être reconnus pour notre engagement est merveilleux et, chez LTI Syncordis, c'est quelque chose que nous apprécions beaucoup. En tant que partenaire exclusif de Temenos, nous sommes impatients de consolider davantage notre partenariat fructueux avec Temenos et de mener une transformation numérique innovante dans le secteur bancaire pour de nombreuses années à venir. »

Guillaume Desjonqueres, président-directeur général de Syncordis, a commenté :

« Je suis ravi d'accepter ce prix au nom de tous nos employés qui ont joué un rôle clé dans la réalisation de cet objectif. Aujourd'hui plus que jamais, il est vital de se concentrer sur la coopération et de livrer des projets de bout en bout de la plus haute qualité aux institutions financières de toutes tailles. L'amélioration des services bancaires repose sur le partage des responsabilités et l'autonomisation des programmes de transformation numérique innovants. Cette reconnaissance nous inspire. Aux côtés de notre partenaire à long terme Temenos, nous resterons engagés, à la fois envers les banques et envers leurs précieux clients. »

Alexa Guenoun, directrice de l'exploitation chez Temenos, a déclaré :

« Les partenaires ont un impact incroyable sur l'écosystème que nous avons développé au cours de nos 27 années dans le secteur bancaire – ils nous aident à innover, à évoluer et à améliorer les services bancaires pour nos clients, et le monde entier. Je suis ravie de récompenser LTI Syncordis pour son rôle dans la création de technologies qui créent des expériences meilleures, plus rapides et plus intelligentes, ainsi qu'une agilité accrue pour s'adapter à un monde en constante évolution. C'est grâce à des partenaires comme LTI Syncordis que nous avons l'une des communautés les plus fortes, dynamiques et résilientes du secteur. »

À propos de Syncordis :

Syncordis, une société de LTI basée au Luxembourg, fournit des projets d'implémentation de bout-en-bout et d'intégration de systèmes de qualité supérieure, axés exclusivement sur les logiciels bancaires de Temenos tels que Temenos Infinity, Temenos Transact, Temenos Fund Administration, Temenos Wealth, Temenos Payments, Temenos Financial Crime Mitigation et Temenos DataSource. Syncordis est également l'unique société partenaire mondiale de Temenos entièrement dédiée aux services Temenos et capable de prendre en charge toutes les suites logicielles Temenos. Avec 12 bureaux à travers le globe, plus de 600 experts et des services complémentaires comme le SaaS et es services de soutien à la production règlementés, Syncordis permet à ses clients internationaux de maîtriser leur transformation numérique. Ceci fait de Syncordis l'un des partenaires de services à guichet unique pour les clients de Temenos dans le monde entier. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.syncordisconsulting.com

À propos de LTI :

LTI (NSE : LTI) est une société internationale proposant des conseils technologiques et des solutions numériques qui permet à plus de 400 clients de réussir dans un monde convergent. Opérant dans 31 pays, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour nos clients et accélérons leur transformation numérique grâce à la plateforme Mosaic de LTI, qui les accompagne dans leurs parcours dans les domaines du mobile, des réseaux sociaux, de l'analytique, de l'IoT et du cloud. Fondée en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre héritage unique nous confère une expertise inégalée du monde réel nous permettant de résoudre les défis les plus complexes des entreprises dans tous les secteurs. Chaque jour, notre équipe composée de plus de 35 000 LTIstes permet à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs opérations commerciales et technologiques, et d'offrir de la valeur à leurs clients, employés et actionnaires. Suivez-nous sur @LTI_Global

