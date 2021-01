LTI torna-se a parceira de serviços de elite da Snowflake

A LTI também se tornou a parceira inaugural para o Snowcase, um programa que a Snowflake está lançando para desenvolver e comercializar soluções específicas do setor para acelerar a jornada de transformação de dados em nuvem das empresas. O primeiro Snowcase a ser lançado com a LTI é a "transformação de fabricação orientada por dados", destacando as melhores práticas da implementação da marca Snowflake da LTI para um fabricante global. A migração acelerada e a simplificação da plataforma de dados existentes para os dados em nuvem da Snowflake foram feitas aproveitando a LTI Canvas PolarSled, a LTI Mosaic e Qlik.

Sanjay Jalona, CEO e diretor administrativo da LTI, declarou: "a Snowflake é a parceira preferencial para as empresas modernas devido à sua capacidade única de separar armazenamento e computação. Nossa aliança com a Snowflake tornou-se ainda mais sólida, com várias iniciativas e implementações conjuntas de lançamento no mercado. O status de Parceira de Elite e a aliança no programa Snowcase nos ajudarão ainda mais a entregar transformações lideradas pela Snowflake."

Colleen Kapase, vice-presidente, WW Partner & Alliances, Snowflake disse: "A conquista da LTI como Parceira de Elite é uma prova de sua profunda expertise na Snowflake. Nossas muitas implementações conjuntas recentes de clientes refletem globalmente suas fortes capacidades e conexões com o cliente, tornando-os líderes ideais do setor de serviços da Snowflake. Esperamos manter o ritmo e uma longa parceria com a LTI."

A parceria da LTI e da Snowflake combina o melhor conhecimento em modernização e transformação de dados da LTI com a arquitetura inovadora da Snowflake, modelo de consumo único e escalabilidade quase ilimitada. Com uma estrutura automatizada de migração e modernização em nuvem, a LTI Canvas PolarSled é um diferencial chave na condução de migrações da Snowflake. Ela permite que as empresas migrem rapidamente seus dados de nuvem para a plataforma única e integrada da Snowflake de uma forma eficiente e com baixo risco.

Juntas, a LTI e a Snowflake produziram muitas transformações bem-sucedidas para clientes em todo o mundo, e a parceria complementa as aspirações exponenciais de crescimento de ambas as empresas.

Sobre a LTI:

A LTI (NSE: LTI) é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que ajuda mais de 420 clientes a ter sucesso em um mundo convergente. Com atividades em 32 países, vamos além para atender aos clientes e acelera a transformação digital deles com a plataforma Mosaic da LTI, possibilitando seus empreendimentos móveis, sociais, analíticos, da Internet das Coisas e em nuvem. Fundada em 1997 como subsidiária da Larsen & Toubro Limited, nossa herança única oferece experiências incomparáveis no mundo real para resolver os desafios mais complexos das empresas em todos os setores. Todos os dias, as equipes de mais de 32 mil funcionários da LTI permitem que os clientes melhorem a eficácia de seus negócios e operações de tecnologia e agreguem valor a seus clientes, funcionários e acionistas. Para obter mais informações, acesse www.lntinfotech.com ou siga-nos em @LTI_Global

Mais informações :

Recursos LTI Snowflake - https://www.lntinfotech.com/enterprise-solutions/snowflake/

Programa Snowcase da Snowflake - https://www.lntinfotech.com/enterprise-solutions/snowflake/snowcase-data-driven-manufacturing-transformation/

LTI Canvas PolarSled - https://canvas.lntinfotech.com/lti-canvas-polarSled.html

Conecte-se à LTI :

Leia as nossas Notícias e Blogs

Siga-nos no Twitter e LinkedIn

LinkedIn Curta-nos no Facebook

Assista aos nossos vídeos no YouTube

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1395612/Snowflake.jpg

FONTE LTI

SOURCE LTI