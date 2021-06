LTI va acquérir la société d'ingénierie numérique Cuelogic

Cette acquisition vise à renforcer les capacités de développement de produits Cloud de l'entreprise

MUMBAÏ, Inde, 17 juin 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech Ltd. (BSE : 540005) (NSE : LTI), une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, a conclu un accord définitif pour acquérir Cuelogic Technologies , une entreprise d'ingénierie numérique et de développement de produits externalisés, dont le siège se situe à Pune, en Inde. Fondée en 2010, Cuelogic a développé des capacités dans le domaine de l'ingénierie numérique et se concentre principalement sur le développement d'applications web et mobiles Cloud, ainsi que sur la modernisation. L'entreprise gère un laboratoire d'innovation en tant que service pour ses clients aux États-Unis et en Inde.

L'ingénierie numérique représente une opportunité de marché considérable, et cette acquisition permettra un accès immédiat à une entreprise à croissance rapide, avec une liste impressionnante de clients et plus de 300 employés. Cuelogic travaille avec des entreprises sur de multiples aspects de la transformation numérique tels que le conseil en UX, DevOps, le conseil en IA, l'IoT, la modernisation des applications, l'architecture et l'intégration du Cloud. Avec plus de 100 produits développés avec succès, Cuelogic aide les entreprises mondiales à créer et à développer des activités numériques modernes.

Sanjay Jalona, PDG et directeur général de LTI, a déclaré : « Nous pensons qu'une production rapide fait partie des conditions essentielles à l'accélération de la transformation numérique dans toutes les industries. Nos clients recherchent des solutions agiles pour rester compétitifs dans un monde en pleine mutation. Les capacités d'ingénierie numérique de Cuelogic Technologies, combinées à leurs outils et méthodologies, aideront nos clients à innover, à lancer des produits, à accélérer la mise sur le marché et à entretenir les produits de manière optimale. Je souhaite la bienvenue à l'équipe de Cuelogic, à ses clients et à ses partenaires dans la famille LTI. »

Nikhil Ambekar, PDG de Cuelogic Technologies, a déclaré : « Lorsque Vikrant, Neel et moi-même avons cofondé Cuelogic, notre objectif était d'apporter des services de développement de produits rapides et fiables aux entreprises, et de les aider à faire passer leur transformation numérique au niveau supérieur. Notre expertise numérique et notre culture unique nous ont permis de construire une base solide. En tant que société obsédée par l'excellence de l'ingénierie, nous trouvons que LTI sera le partenaire idéal pour la prochaine phase de notre voyage. LTI est le leader de la croissance dans le secteur, et nous sommes ravis de renforcer un peu plus ses formidables capacités numériques. »

Cuelogic fera partie de l'unité Digital practice de LTI. Il s'agit de la septième acquisition réalisée par LTI depuis son entrée en bourse en 2016. Les acquisitions précédentes ont renforcé l'expertise de la société en matière de données et d'analytique, de consulting Cloud, d'automatisation intelligente et de plateformes sectorielles.

À propos de LTI

LTI (NSE : LTI) est une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui aide plus de 400 clients à réussir dans un monde où tout converge. Présents dans 31 pays, nous allons plus loin pour nos clients et accélérons leur transformation numérique avec la plateforme Mosaic de LTI qui soutient leurs déploiements d'applications mobiles, sociales, analytiques, IoT et Cloud. Fondé en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre héritage unique nous donne une expertise inégalée dans le monde réel pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises dans tous les secteurs. Chaque jour, notre équipe de plus de 35 000 LTItes permet à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs activités commerciales et technologiques et d'apporter de la valeur à leurs clients, employés et actionnaires. Suivez-nous sur @LTI_Global

https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpg

