LTI va lancer un programme de migration accélérée avec Amazon Web Services pour entreprises reposant sur SAP

BOMBAY, Inde, 23 juin 2020 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (code BSE : 540005) (NSE : LTI), société mondiale de conseil en technologie et solutions numériques, a fait part aujourd'hui d'un programme de migration accélérée avec Amazon Web Services (AWS) pour entreprises reposant sur SAP. Dans le cadre de ce programme, LTI aidera les usagers à déplacer leur SAP® ERP, SAP S/4HANA® et autres charges de travail dans SAP à partir de leurs sites vers AWS en tirant parti de sa plateforme intelligente automatisée et de ses services d'accélération de migration.

Pour permettre une migration plus rapide vers AWS, le programme propose plusieurs modules aux entreprises de tous les secteurs industriels : découverte, édification et déploiement, validation (Discovery Module, Build and Deployment Module, Validation Module). Les composants des modules d'extension du programme rassemblent un profileur SAP, un analyseur pour SAP S/4HANA, une remédiation automatique de code pour conformité SAP HANA®, un module de sûreté et un module de mise à l'essai intelligente, ainsi qu'un vaste référentiel pour scénarios et cas de tests.

« LTI possède un bilan positif de réussites avec des transformations vers le nuage d'AWS sur un ensemble de paysages d'usagers de SAP des plus complexes, » a souligné Siddharth Bohra, directeur de l'unité opérationnelle technologies, médias, consommateurs, et directeur du numérique et de l'analytique chez LTI. « Le travail avec AWS nous aidera à numériser ce qui est au cœur et à apporter cette expertise aux autres clients de SAP qui pourront tirer parti de notre approche hautement automatisée. »

LTI a atteint ce statut de compétence avec AWS SAP qui établit LTI en tant qu'associé-conseil spécialisé sur APN, réseau de partenaires d'AWS (AWS Partner Network) avec une expertise technique certifiée et un succès prouvé dans la mise en œuvre de la migration d'environnements SAP dans AWS.

L'expertise en migration accélérée reflète chez LTI les normes les plus élevées et sa connaissance approfondie des aspects fonctionnels et techniques de la migration vers le nuage d'AWS pour solutions SAP. LTI en soi est depuis longtemps un très important usager de SAP et a effectué la migration de ses systèmes SAP interne vers AWS.

En tant que cliente d'AWS, partenaire de compétence d'AWS SAP et partenaire de services stratégiques mondiaux de SAP, LTI est idéalement positionnée comme partenaire de tout utilisateur de SAP effectuant sa migration sur AWS. Le programme de LTI de migration accélérée pour solutions SAP assure cette migration de façon rapide et transforme des entreprises reposant sur SAP grâce à une réduction de leurs coûts en infrastructures en améliorant en parallèle leur agilité, la satisfaction de leur clientèle et leur innovation.

En octobre 2019, LTI a fait l'acquisition de Powerup Technologies, associé-conseil de choix pour APN et qui appuie les capacités de conseil pour le nuage et la transformation numérique. LTI a récemment remporté le prix 2020 du Pinnacle SAP comme partenaire industriel innovant de l'année.

À p ro p os de LTI

LTI (NSE : LTI) est une société mondiale de conseil en technologie et solutions numériques contribuant au succès de plus de 420 clients dans un monde convergent. Avec des opérations dans 32 pays, nous accomplissons pour nos clients cet effort supplémentaire qui accélère leur transformation numérique grâce à la plateforme Mosaic de LTI et optimise leurs parcours sur le mobile, le social, l'analytique, l'internet des objets (IdO) et le nuage. Filiale de Larsen & Toubro Limited fondée en 1997, notre patrimoine unique nous assure une expertise inégalée du monde réel et nous permet de résoudre les défis les plus complexes des entreprises sur tous les secteurs industriels. Chaque jour, notre équipe de plus de 30 000 'LTItes' permet à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs opérations d'entreprise et de technologie pour procurer de la valeur à leurs usagers, employés et actionnaires. Découvrez davantage sur http://www.Lntinfotech.com ou suivez-nous sur @LTI_Global.

SAP et autres produits et services SAP mentionnés ici ainsi que leurs logos respectifs sont des marques ou des marques déposées de SAP SE en Allemagne et dans d'autres pays. Veuillez consulter https://www.sap.com/copyright pour des informations et avis supplémentaires sur les marques déposées. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont les marques commerciales de leurs sociétés respectives.

Énoncés prospectifs de SAP

Tous les énoncés figurant dans ce document et qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs, tels que les définit la 'loi sur la réforme des litiges sur les valeurs mobilières des États-Unis' de 1995 (U.S. Private Securities Litigation Reform Act). Des mots comme « anticiper », « croire », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention », « pouvoir », « planifier », « projeter », « prédire », « devrait », « va » et expressions similaires se rapportant à SAP sont destinés à identifier de tels énoncés prospectifs. SAP n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, quels qu'ils soient. Ces énoncés prospectifs font l'objet de divers risques et incertitudes susceptibles de créer une différence matérielle entre les résultats réels et les attentes. Les facteurs qui pourraient affecter les résultats financiers futurs de SAP sont discutés plus pleinement dans les déclarations de SAP auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (« SEC », Securities and Exchange Commission), comprenant le plus récent Rapport annuel de SAP sur formulaire 20F déposé auprès de la SEC. Les lecteurs sont mis en garde qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, lesquels s'expriment uniquement à partir de la date à laquelle ils sont rédigés.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpg

