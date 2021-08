Lucas Bols lanza Bols Ready to Enjoy Cocktails

Bols Ready to Enjoy Cocktails estará disponible en exclusivos tubos Bols Cocktail Tubes de 200 ml, un envase sostenible diseñado para preservar un sabor y una calidad excepcionales, y dos tamaños más grandes: botellas de 375 ml y 700 ml. Estos productos revolucionarios crean un segmento nuevo y súper premium dentro de la categoría de rápido crecimiento de cócteles listos para servir. Este segmento continuó creciendo en 2021 después de ver un crecimiento global del 43% en 2020 1 .

Cada uno de los cócteles Bols Ready to Enjoy presenta una mezcla elaborada por expertos de licores y licores Bols premium, con sabores 100% naturales y sin conservantes. La magia de cada mezcla fue creada por siglos de artesanía, años de cuidadosa investigación y desarrollo e inspiración de bartenders de todo el mundo. Este otoño, los consumidores están invitados a recrear la magia de los cócteles en casa con los cócteles Magic 5 Bols:

Bols Margarita Azul: Picante y refrescante 14,9% alc/vol

Bols Espresso Martini: Rico y suave 14,9% alc/vol

Bols Red Light Negroni: Agridulce y complejo 21,9% alc/vol

Bols Very Old Fashioned: Aromático e intenso 30% alc/vol

Bols Pornstar Martini: Exótico y fresco 14,9% alc/vol

Huub van Doorne, consejero delegado de Lucas Bols: "Lucas Bols quiere inspirar a los consumidores al llevar la magia de los cócteles a casa. Con nuestros cócteles listos para disfrutar, elaborados con nuestros famosos licores Bols, vodka y ginebra, estamos entrando en la categoría de rápido crecimiento de cócteles listos para servir. Priorizamos la calidad superior, la comodidad y el empaquetado sostenible para revolucionar la experiencia de los cócteles en el hogar. Nuestros tubos de cócteles Bols ilustran nuestra posición de liderazgo en el desarrollo del mercado mundial de cócteles".

El tubo Bols Ready to Enjoy 200ml se estrena en el otoño de 2021 en EE. UU. (6,99 dólares) y en el país de origen de Bols, los Países Bajos (5,99 euros). Las botellas de 375 ml estarán disponibles exclusivamente en EE. UU. (12,99 dólares) y las botellas de 700 ml estarán disponibles en los Países Bajos (19,99 euros). Los cócteles Bols Ready to Enjoy estarán disponibles en tiendas minoristas, hoteles y restaurantes y, para simplificar aún más el mantenimiento del hogar, también estarán disponibles en la tienda web bols.com para entrega a domicilio en EE. UU. y los Países Bajos. Bols Ready to Enjoy Cocktails se lanzará en otros mercados poco después.

Acerca de Lucas Bols

Lucas Bols es la marca de bebidas espirituosas destiladas más antigua del mundo y una de las empresas holandesas más antiguas que aún sigue en activo. Basándose en su legado de más de 445 años que se remonta a 1575, la empresa ha dominado el arte de destilar y mezclar licores, ginebra y vodka. Lucas Bols posee una cartera de más de 20 marcas premium y súper premium de diferentes licores utilizados en bares de cócteles en todo el mundo. Sus productos se venden en más de 110 países de todo el mundo. Lucas Bols cotiza en Euronext Amsterdam (BOLS) desde el 4 de febrero de 2015.

Lucas Bols ocupa la posición número uno en las gamas de licores en todo el mundo (sin incluir EE. UU.). Y es el actor más grande del mundo en el segmento de ginebra. Muchos de los otros productos de Lucas Bols tienen posiciones líderes en el mercado o en la categoría. Además, Lucas Bols es un actor líder en la comunidad de coctelería. A través de House of Bols Cocktail & Genever Experience y la escuela de coctelería más grande de Europa, la Bols Bartending Academy, la empresa ofrece inspiración y educación tanto a bartenders como a consumidores.

