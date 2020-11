Lucerne Capital s'oppose à l'offre officielle du prochain investisseur privé pour l'acquisition d'Altice Europe

Estime que la structure de l'offre est illégale au regard du droit néerlandais et viole les droits des actionnaires minoritaires

GREENWICH, Connecticut et AMSTERDAM, le 30 novembre, 2020 /PRNewswire/ -- Lucerne Capital Management (« Lucerne »), un conseiller en investissement agréé gérant des fonds détenteurs d'environ 94 millions d'euros d'actions d'Altice Europe N.V. (ATC.AS) (« Altice Europe » ou la « Société »), a annoncé aujourd'hui avoir remis une lettre au conseil d'administration d'Altice Europe s'opposant à l'offre formelle en numéraire de 4,11 euros par action pour toutes les actions ordinaires A et les actions ordinaires B d'Altice Europe par Next Private B.V. (l'« Offre »).

En tant qu'actionnaire de longue date des actions Altice Europe, Lucerne expose dans sa lettre son objection et ses graves préoccupations concernant le prix de l'Offre et les pratiques historiques et actuelles de gouvernance d'entreprise d'Altice Europe, ainsi que les remises en cause de la légalité de la structure de l'Offre. Vous trouverez ci-dessous un résumé de la lettre de Lucerne, dont le texte intégral est disponible ici : https://hubs.ly/H0BGvMG0 .

« Comme vous le savez, la grande majorité des actionnaires minoritaires d'Altice Europe estiment que l'offre publique n'est rien d'autre qu'une tentative illicite de M. Drahi d'exploiter la pandémie de Covid-19 pour se transférer une fois de plus une valeur massive à lui-même, au détriment des actionnaires minoritaires. C'est pourquoi l'offre est conçue de telle sorte que les actionnaires minoritaires sont contraints de vendre leurs actions à un prix prédéterminé par M. Drahi, indépendamment de leur volonté d'accepter volontairement le prix de l'offre. Comme elle est structurée de manière pré-câblée, et comme M. Drahi a déjà la majorité requise pour voter lui-même les mesures de restructuration pré-câblées, M. Drahi espère apparemment écarter rapidement les minorités tout en évitant toute forme de contrôle du prix par les tribunaux.

Lucerne estime que ce régime est illégal au regard du droit néerlandais. Il reste incompréhensible pour Lucerne que les membres indépendants du conseil d'administration, dirigé par M. Van Breukelen, se prêtent à l'approbation d'un système aussi manifestement inapproprié. Étant donné le comportement antérieur des membres « indépendants » du conseil d'administration qui ont permis à MM. Drahi et Weill d'extorquer des centaines de millions d'euros de la société par le biais de transactions avec des parties liées et d'autres stratagèmes, nous avons de sérieuses réserves quant à votre jugement lorsqu'il concerne des transactions avec des parties liées impliquant M. Drahi. Nous vous invitons maintenant à examiner sérieusement nos questions et préoccupations et à vous engager avec nous, au lieu de choisir de vous cacher derrière divers conseillers juridiques et financiers et leurs recommandations et avis opaques et de plus en plus incompréhensibles.

La documentation publiée le 24 novembre 2020 ne répond pas aux préoccupations exprimées par l'écrasante majorité des actionnaires minoritaires. L'ajout artificiel de la « modification de recommandation défavorable » est, par essence, dénué de sens, car la formulation montre clairement que la Commission ne peut pas du tout effectuer une telle modification de recommandation défavorable, sauf dans des circonstances extrêmement étroites qui ne se concrétiseront jamais.

Proposer des solutions artificielles qui n'offrent aucune protection réelle aux actionnaires minoritaires après coup (même lorsqu'elles sont « sur mesure et négociées par le conseil d'administration à la lumière des particularités de cette transaction ») ne remplace pas les protections réelles que les membres indépendants du conseil d'administration auraient dû accepter s'ils avaient effectivement rempli leurs obligations fiduciaires, comme un seuil d'acceptation strict, le fait que M. Drahi ne soit pas autorisé à voter sur des points pour lesquels il a manifestement un conflit d'intérêts et le respect de l'exigence de la loi néerlandaise de fournir une possibilité de sortie raisonnable aux actionnaires minoritaires - ce qui n'est manifestement pas le cas.

Nous invitons les membres indépendants du conseil d'administration à prendre au sérieux leurs obligations fiduciaires vis-à-vis des actionnaires minoritaires. Mais si les membres indépendants du conseil d'administration sont décidés à poursuivre dans cette voie erronée, vous ne laissez à Lucerne et aux autres actionnaires minoritaires d'autre choix que de demander à la Chambre d'entreprise d'ordonner une enquête sur la marche des affaires et la gestion d'Altice Europe, et de demander des mesures immédiates pour empêcher que les mesures de restructuration pré-câblées soient soumises au vote de l'AGE du 7 janvier 2021. »

