Lucid commence à livrer la Lucid Air Dream Edition à ses clients en Europe et confirme que l'autonomie WLTP officielle atteint 883 km

Lucid Air fait son arrivée en Europe en effectuant de premières livraisons aux clients d'Allemagne et des Pays-Bas.

L'autonomie de l'édition limitée Lucid Air Dream Edition est officiellement évaluée à 883 km selon la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers (WLTP),1 ce qui fait du Lucid Air le véhicule électrique ayant la plus longue autonomie du marché européen.

AMSTERDAM, 22 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Lucid Group (NASDAQ: LCID), qui établit de nouvelles normes en proposant la voiture électrique avec la plus longue autonomie et le temps de recharge le plus rapide sur le marché, a annoncé aujourd'hui le début des livraisons de Lucid Air en Europe. Ces premières livraisons sont destinées aux clients d'Allemagne et des Pays-Bas.

Lucid Air fait son entrée en Europe en lançant l'édition limitée, la Dream Edition, qui est disponible en deux versions distinctes, optimisées pour mettre en valeur les différentes facettes de cette berline électrique de luxe exceptionnelle.

Le modèle Dream Edition Performance dispose de deux moteurs, produisant une puissance combinée de 828 kW (1 111 chevaux) et d'une autonomie tout électrique de 799 km sur le cycle combiné WLTP. Il peut accélérer de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes.

Le modèle Dream Edition Range incarne l'engagement résolu de Lucid envers l'efficacité, avec une autonomie électrique de 883 km sur le cycle combiné WLTP. Dream Edition Range est également alimenté par deux moteurs, produisant une puissance de 696 kW (933 chevaux).

Sur le plan de la recharge, Lucid se trouve également à la pointe de l'industrie, proposant une architecture électrique de plus de 900 V sur Air Dream Edition et Air Grand Touring. Lorsque la Lucid Air Grand Touring est chargée avec un chargeur rapide CC de plus de 300 kW, elle peut récupérer 400 km d'autonomie en près de 15 minutes, ce qui en fait un véhicule idéal pour voyager en Europe.

Expansion commerciale en Europe

Lucid Motors, dont le siège européen se situe à Amsterdam, étend activement sa présence physique dans la région. Après avoir ouvert des Studios à Genève (Suisse) et à Munich (Allemagne) cette année, l'entreprise a récemment ouvert sa troisième boutique et son premier centre de service, de livraison et de vente en Europe, situé aux Pays-Bas, à Hilversum (en dehors d'Amsterdam). L'entreprise a l'intention de poursuivre son expansion en Europe à l'avenir.

Lucid accepte actuellement les réservations des clients européens pour tous les niveaux de finition de Lucid Air. En effectuant une réservation entièrement remboursable à partir de 300 euros, les clients d'Autriche, de Belgique, du Danemark, de Finlande, de France, d'Allemagne, d'Italie, de Monaco, des Pays-Bas, de Norvège, d'Espagne, de Suède, de Suisse et du Royaume-Uni peuvent s'assurer une place dans la file d'attente pour les modèles Lucid Air Pure, Touring et Grand Touring lorsque les livraisons commenceront dans leurs pays respectifs.

À propos du groupe Lucid

Lucid s'est donné pour mission d'inspirer l'adoption de l'énergie durable en créant des technologies avancées et les véhicules électriques les plus captivants, centrés sur l'expérience humaine. La première voiture de la société, Lucid Air, est une berline de luxe à la pointe de la technologie. Son design inspiré de la Californie lui procure l'espace intérieur d'un véhicule de luxe pleine grandeur, tout en conservant une empreinte extérieure de taille moyenne. La très attendue Lucid Air Grand Touring développe 819 chevaux. Lucid Air est fabriquée dans l'usine de Lucid à Casa Grande, en Arizona, et la société a commencé les livraisons aux clients des États-Unis, du Canada et d'Europe.

1L'autonomie WLTP est évaluée sur un véhicule doté de l'équipement standard installé en usine. L'installation d'équipements et d'accessoires de rechange, ainsi que des facteurs tels que les conditions météorologiques, les conditions de circulation et le comportement de conduite individuel, peuvent influer sur la consommation d'énergie et l'autonomie d'un véhicule.

Autonomie WLTP des deux modèles Lucid Air Dream Edition : (Dream Edition Performance : jusqu'à 799 km ; Dream Edition Range : jusqu'à 883 km)

