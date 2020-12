Lucid Motors Concluiu a Construção da Primeira Fábrica de Veículos Elétricos Elevada do Zero na América do Norte. Um Processo de Comissionamento Está a Caminho para o Começo da Produção do Lucid Air na Primavera de 2021

"Começamos o projeto de construção de 590 acres da AMP-1 da Lucid em Casa Grande, Arizona, em 2 de dezembro de 2019, e um pouco mais de um ano depois, a primeira fábrica para construção de veículos elétricos da América do Norte estava pronta", disse Peter Rawlinson, CEO e CTO da Lucid Motors. "O esforço e a agilidade demonstrada por esta equipe é verdadeiramente surpreendente, pois já estamos comissionando equipamentos compatíveis com o sistema de produção da Lucid para começar a produção de veículos elétricos da próxima geração, Lucid Air, em apenas alguns meses."

Como parte do comissionamento da fábrica, que testa os processos de produção inovadores e os equipamentos de ponta da Lucid, a companhia já construiu a sua frota de teste do protótipo beta e agora está passando para a construção de uma série final de versões significativas da produção do Lucid Air. O sistema de produção da Lucid incorpora os processos avançados tais como a estrutura de monobloco ligado e rebitado inspirada em aeronave que elimina os pontos de soldas, o que confere à estrutura da Lucid Air eficiência de última geração. Uma produção de carros encomendados por clientes começará na linha do Arizona na primavera de 2021, com capacidade inicial de até 30.000 unidades anualmente para abastecer os mercados globais, começando com a América do Norte. Consistindo inicialmente das edições Lucid Air Dream, e seguido rapidamente pelos modelos Grand Touring e Touring. Lucid Air Pure entrará em linha no começo de 2022, disponível por $69,900[1].

O centro de produção do Arizona foi selecionado por uma série de razões – incluindo a infraestrutura, talento, local geográfico e a cadeia de abastecimento automotiva pré-existente – mas também oferece muito mais espaço para a área ocupada pelo veículo e expansões planejadas, como áreas principais da fábrica projetadas especificamente para isso. Inclui uma moderna oficina de pintura à base de água projetada para não ser obsoleta no futuro com infraestrutura especializada e a necessária área ocupada pelo veículo, de modo que poderá ser expandida para atender as necessidades de todas as futuras fases de desenvolvimento da fábrica. Um total de quatro fases estão planejadas ao longo de 2028, da onde a metragem quadrada da fábrica de 92.810 metros quadrados (999.000 pés quadrados) passará a 473.806 metros quadrados (5,1 milhões de pés quadrados). No seu formato final, a capacidade de produção da AMP-1 chegará a 400.000 unidades por ano.

"Na construção desta fábrica, adotamos várias filosofias de produção importantes, incluindo os princípios básicos de 'Future Ready' (Futuro Já) e 'On Time' (Na Hora) juntos, os quais nos ajudaram a gerir efetivamente o nosso investimento e construir uma nova fábrica a partir do zero," declarou Peter Hochholdinger, VP de Produção, Lucid Motors. "Enquanto acrescentamos novas plataformas e veículos em nossa linha de produção, o modo que esta fábrica foi planejada assegura que nós sempre seremos capazes de atender a crescente demanda dos consumidores de nossos avançados veículos elétricos."

A missão da Lucid é inspirar a adoção de transporte sustentável criando os veículos elétricos mais interessantes, focados na experiência humana. A primeira série do modelo da empresa, o Lucid Air, é um sedan de luxo de última geração com um design inspirado na Califórnia, com tecnologia comprovada embasada em corridas. Apresentando espaço interior luxuoso com um layout externo de tamanho médio, alguns modelos do Air terão autonomia projetada de mais 804 km (500 milhas) e 0-60 mph em menos de 2,5 segundos.

Após imposto federal dos Estados Unidos de $7.500

