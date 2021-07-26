Lucid Motors дебютирует на Nasdaq после слияния с Churchill Capital Corp IV

26 июля компания Lucid откроет торги на бирже Nasdaq ударом в колокол, знаменуя тем самым размещение своих ценных бумаг. Прямую трансляцию данного мероприятия можно посмотреть на сайте биржи по адресу: https://www.nasdaq.com/marketsite/bell-ringing-ceremony .

«Миссия компании Lucid заключается в налаживании по-настоящему массового промышленного производства электромобилей и электросиловых агрегатов за счет разработки самых передовых технологий, которые только можно вообразить, — заявил генеральный директор и главный инженер Lucid Group Питер Ролинсон (Peter Rawlinson). — Lucid Air представляет новое поколение электромобилей и создает новые стандарты комфортабельного интерьера, дальности пробега без подзарядки, КПД и мощности. Мы готовимся к выполнению запланированных поставок в течение следующих двух лет и с нетерпением ожидаем возможности удовлетворить запросы наших клиентов по всему миру, обеспечив их лучшими из когда-либо созданных электромобилей».

Г-н Ролинсон добавил: «Спасибо моим коллегам по всей стране, от нашей штаб-квартиры в Калифорнии до завода в Аризоне, за их невероятный труд и готовность критически оценивать повседневные возможности. Я горжусь фундаментальными ценностями компании Lucid, которые опираются на пытливость, целеустремленность и разумные инженерные принципы».

Перед слиянием компаний председатель правления и генеральный директор Churchill Capital Corp IV Михаэль Кляйн (Michael S. Klein) заявил следующее: «Компания Lucid обладает передовой технологией, на ее продукцию высокий спрос, и она готова поставлять клиентам автомобили по конкурентным ценам уже во второй половине текущего года. Мы рады участвовать в преобразовании Lucid в публичную компанию и уверены в ее способности удовлетворить неудовлетворенные потребности в автомобильной промышленности, которая движется к электрификации быстрыми темпами по всему миру».

Компания вступает в следующую фазу своего роста, выводя Lucid Air на рынок и быстро расширяя свою деятельность для достижения своей цели, заключающейся в поставке широкого ассортимента продукции на основе собственной технологии производства электросиловых агрегатов. Компания Lucid недавно преодолела рубеж в 11 тыс. оплаченных заказов на Lucid Air, включая полностью зарезервированные версии Dream Edition, Grand Touring, а также версии Touring и Pure. В настоящее время компания производит Lucid Air на своем заводе в Аризоне и проводит проверки качества в преддверии поставок клиентам.

Руководство компании Lucid имеет за плечами многие десятилетия опыта, накопленного различными автомобилестроительными и технологическими компаниями. В состав ее нового совета директоров, также обладающего разнообразными знаниями и опытом, входят:

Питер Ролинсон ( Peter Rawlinson ), генеральный директор и главный инженер Lucid Group

), генеральный директор и главный инженер Lucid Group Эндрю Ливерис ( Andrew Liveris ), председатель правления, бывший председатель правления и генеральный директор The Dow Chemical Company

), председатель правления, бывший председатель правления и генеральный директор The Dow Chemical Company Турки Альновайзер (Turqi Alnowaiser), заместитель управляющего и руководитель отдела международных инвестиций Государственного инвестиционного фонда Королевства Саудовская Аравия

Гленн Р. Огаст ( Glenn R. August ), основатель и генеральный директор компании Oak Hill Advisors, L.P.

), основатель и генеральный директор компании Oak Hill Advisors, L.P. Нэнси Джойя ( Nancy Gioia ), исполнительный председатель компании Blue Current, Inc.

), исполнительный председатель компании Blue Current, Inc. Фрэнк Линденберг ( Frank Lindenberg ), бывший финансовый директор Mercedes-Benz Cars и Mercedes-Benz AG

), бывший финансовый директор Mercedes-Benz Cars и Mercedes-Benz AG Нишель Мейнар-Эллиотт ( Nichelle Maynard-Elliott ), директор компании Element Solutions, Inc.

), директор компании Element Solutions, Inc. Тони Посавац ( Tony Posawatz ), президент и генеральный директор компании Invictus iCAR

), президент и генеральный директор компании Invictus iCAR Джанет С. Вонг ( Janet S. Wong ), партнер (в отставке), KPMG LLP

Информация о компании Lucid Group

Миссия Lucid заключается в стимулировании перехода на экологически чистую энергетику за счет создания самых привлекательных электромобилей, ориентированных на удобство пользователя. Ее первый автомобиль Lucid Air — ультрасовременный седан класса люкс, выполненный в калифорнийском стиле с использованием хорошо зарекомендовавших себя технологий. Предполагается, что некоторые модели Air, оснащенные роскошным интерьером в среднеразмерном кузове, смогут иметь проектный запас хода более 500 миль. Поставки продукции Lucid Air, которая будет производиться на новом заводе компании Lucid в Каса-Гранде (шт. Аризона), планируется начать во второй половине 2021 года.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1580906/Lucid_Motors.jpg

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