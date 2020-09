Lucid Motors dévoile Lucid Air, la berline électrique de luxe la plus puissante et efficace au monde

« Lucid Motors a pour but d'améliorer la voiture électrique et ainsi, de faire avancer l'ensemble du secteur vers une adoption accélérée de la mobilité durable. L'objectif de cette approche, qui cherche sans cesse à mettre au point les véhicules électriques les plus avancés au monde, est d'offrir au monde entier un transport durable, sans émissions, tout en attirant également de nouveaux clients dans l'univers des véhicules électriques », a déclaré Peter Rawlinson, PDG et directeur technique de Lucid Motors. « Avec Lucid Air, nous avons créé une voiture emblématique pour l'ensemble du secteur, qui montre les avancées possibles lorsqu'on repousse encore plus loin les frontières de la technologie et du rendement des véhicules électriques. »

Utiliser l'espace pour créer l'Air

Lucid Air est le fruit d'une approche révolutionnaire du conditionnement automobile, appelé Lucid Space Concept, qui tire parti de la miniaturisation de la transmission du véhicule électrique développé en interne par Lucid, afin d'optimiser l'espace intérieur de l'habitacle. Le concept est au cœur de l'architecture de la plateforme Lucid Electric Advanced Platform (LEAP), sur laquelle la Lucid Air et les futurs véhicules de Lucid seront fabriqués. Il s'agit d'une approche globale et novatrice de la construction de véhicules électriques de pointe, qui ne fait pas appel aux solutions existantes « prêtes à l'emploi » que l'on trouve si souvent dans les véhicules électriques des constructeurs automobiles traditionnels.

En proposant à la fois des moteurs électriques plus petits et plus puissants, tout en améliorant considérablement le conditionnement de l'ensemble du groupe propulseur électrique, Lucid est en mesure de récupérer de l'espace pour les passagers et leur confort. Cela illustre la philosophie de très grande efficacité intégrée dans chaque aspect du Lucid Air, de l'énergie à la rentabilité spatiale, tout en offrant une combinaison inédite en matière d'autonomie, de praticité, de rendement et de luxe.

Le Space Concept contribue également aux proportions modernes et légèrement différentes du Lucid Air, qui ne s'appuie sur aucun repère traditionnel de la conception automobile et donne lieu à une belle voiture qui se distingue sur la route.

« Lorsque nous nous sommes lancés dans l'aventure chez Lucid Motors et que nous avons mis au point notre premier véhicule, le Lucid Air, nous avons refusé tout compromis. Nous avons rapidement décidé de prendre en compte chaque aspect concernant le rendement, l'innovation, et le luxe », a déclaré Derek Jenkins, vice-président chargé de la conception chez Lucid Motors. « Il en résulte que nous sommes en train de construire la meilleure voiture au monde et les chiffres parlent d'eux-mêmes. De plus, tout a été réalisé sans jamais sacrifier la beauté du Lucid Air, le premier exemple de voiture créée en partant d'une feuille blanche, afin de tirer parti de la liberté de conception totale qu'offre l'architecture d'un véhicule électrique. »

Un État inspiré

L'esprit de la Californie est non seulement intégré dans tous les produits de Lucid Motors, mais également dans les expériences numériques et de vente au détail offertes par la marque. Comme son nom l'indique, Lucid trouve son inspiration dans l'idée de voir les choses différemment et de faire en sorte que les rêves se réalisent. Le slogan de la marque « Dream Ahead » (Rêver d'avenir) en est le reflet, et c'est également la vision de la société, qui rejette le statu quo et repousse toujours les limites de la technologie des véhicules électriques.

« La marque Lucid a été créée dans un esprit de progrès, allant au-delà du luxe, et est parfaitement adaptée pour répondre aux besoins en évolution rapide des acheteurs les plus avant-gardistes. Nous nous dirigeons vers un avenir où les consommateurs conscients considèrent que la durabilité, le design avancé et l'innovation technique sont tout aussi importants que les valeurs plus traditionnellement associées au luxe, qui sont la qualité et le savoir-faire », a dit Jenkins. « Nous pensons que Lucid est à l'avant-garde de l'évolution des préférences des consommateurs envers de nouvelles marques, qui offrent des relations directes avec des produits d'un niveau de technologie, de rendement et de design entièrement novateur. »

Établir de nouvelles normes à chaque niveau :

Des performances et une autonomie jamais atteintes auparavant

Disposant de jusqu'à 1080 chevaux dans une architecture à double moteur et à transmission intégrale, la Lucid Air est capable d'atteindre le quart de mile en 9,9 secondes, de manière constante et reproductible. Jusqu'à présent, il s'agit de la seule berline électrique pouvant atteindre un quart de mile en moins de dix secondes. La puissance de Lucid Air s'accompagne d'une capacité de portée étendue qui permet d'atteindre une autonomie estimée à plus 832 kilomètres sur le cycle EPA en une seule charge.

Le véhicule électrique le plus rapide à charger au monde

Une fois sur le marché, le Lucid Air sera également le véhicule électrique le plus rapide à charger jamais proposé, avec la possibilité de charger à des taux allant jusqu'à 32 kilomètres par minute lorsqu'il est connecté à un réseau de recharge rapide en courant continu. Pour les propriétaires qui rechargeront leur Lucid Air en conditions réelles, cela se traduira par une autonomie de 480 kilomètres en seulement 20 minutes de charge.

Des blocs de batteries pour véhicules électriques ayant fait leurs preuves dans les courses

Lucid Motors s'est basé sur dix années d'expérience et plus de 3,2 millions de kilomètres de tests en situation réelle, pour créer son bloc de batterie de portée étendue de 113 kWh, compact et développé en interne. La technologie de la batterie éprouvée de Lucid a été mise au point dans le cadre du plus grand championnat de course électrique au monde ; son excellence est due à un système de gestion de la batterie (BMS) sur mesure, un conditionnement intelligent des cellules et une densité énergétique de calibre mondial.

Conditionnement intérieur de première classe et plus grand coffre avant

Avec la philosophie Space Concept exclusive de Lucid, Lucid Air présente un intérieur luxueux et très spacieux, tout en conservant le caractère d'une berline agile et sportive. Cette approche se traduit également par le plus grand coffre parmi les voitures électriques existantes et par d'incroyables capacités de rangement à deux niveaux, que ce soit dans les compartiments avant ou arrière.

La voiture de luxe la plus aérodynamique au monde

Lucid Air est la voiture de luxe la plus efficace au monde en matière d'aérodynamisme, des tests effectués dans la soufflerie avancée sur banc à rouleaux, pour le cisaillement au vent, ayant permis de constater un coefficient de traînée de 0,21.

Écrans de l'habitacle en verre de pointe, associés à des commandes physiques tactiles

L'intérieur du Lucid Air montre une révolution dans la manière dont les écrans à forme libre de la prochaine génération peuvent élégamment s'intégrer dans la conception architecturale de l'habitacle ; l'interaction avec le logiciel du véhicule et l'interface utilisateur centrée sur l'humain est à la fois transparente et agréable. Devant le conducteur se trouve un écran en verre incurvé de 34 pouces à résolution 5K, qui « flotte » au-dessus du tableau de bord, ce qui contribue à la sensation légère et aérée de l'intérieur. De plus, un panneau central de pilotage rétractable se trouve à portée de main du conducteur et de son passager, pour un meilleur contrôle des systèmes et fonctions du véhicule. En complément des écrans numériques, plusieurs commandes physiques très tactiles et usinées avec précision ont été prévues, notamment des turbines à nervures pour les fonctions du volant, une roulette de contrôle du volume et des interrupteurs à bascule en alliage pour le réglage des paramètres liés au climat.

Le niveau supérieur en matière de système avancé d'aide au conducteur (ADAS)

Le système avancé d'aide au conducteur (ADAS) du Lucid Air, le Lucid DreamDrive, est une plateforme inédite qui associe la suite de capteurs la plus complète du marché à un système de surveillance du conducteur (DMS) de pointe, le tout en équipement standard sur l'édition Lucid Air Dream. Il s'agit du premier système du genre qui propose 32 capteurs, qui couvrent la vision, le radar et les ultrasons, en plus du premier LIDAR haute résolution standard au monde dans un véhicule électrique, le tout fonctionnant en parallèle avec le DMS standard et la cartographie HD géoréférencée, afin de fournir l'approche la plus sûre possible des technologies d'assistance au conducteur de niveau 2 et 3.

La technologie d'éclairage la plus avancée au monde

Les feux du Lucid Air disposent un système Micro Lens Array révolutionnaire, composé littéralement de milliers de « canaux de lumière ». Mise au point entièrement en interne, cette technologie offre le système d'éclairage le plus précis et le plus avancé jamais conçu. Le pilotage numérique de la direction de la lumière s'effectue en déplaçant numériquement les canaux lumineux dans différentes directions, ce qui révolutionne la visibilité et renforce la sécurité.

Alexa Voice intégrée d'origine dans Lucid Air

Lucid a coopéré avec Amazon afin d'offrir l'application de pointe intégrée Alexa, directement dans le Lucid Air. Cela permet au conducteur et à ses passagers de profiter de l'expérience Alexa en cours de route, que ce soit pour la navigation, les appels, le streaming, le contrôle intelligent de la maison et l'ajout d'articles à un panier d'achats ou à une liste de choses à faire, le tout en gardant les yeux sur la route et les mains sur le volant. La mise en œuvre d'Alexa par Lucid fournit également un ensemble élargi de fonctions de contrôle localisé pour les véhicules Lucid Air, y compris la climatisation, le tout à partir d'une simple commande vocale. Lorsqu'un conducteur utilise Alexa, il dispose également d'un support visuel des commandes sur l'écran en verre de l'habitacle du Lucid Air. Au fur et à mesure, les fonctions disponibles continueront de s'étoffer par le biais des actualisations intégrées sans fil (Over-the-Air - OTA) de Lucid.

Un rêve devient réalité

Lucid Air sera tout d'abord disponible en Amérique du Nord, dans quatre gammes de modèles :

L'Air, le point de départ de la gamme, sera disponible en 2022, à partir de 80 000 USD (72 500 USD après crédit d'impôt fédéral américain)*

Le modèle Air Touring, très bien équipé, sera disponible à la fin de l'année 2021, à partir de 95 000 USD (87 500 USD après crédit d'impôt fédéral américain)*

Le modèle Air Grand Touring, entièrement équipé, sera disponible mi-2021, à partir de 139 000 USD (131 500 USD après crédit d'impôt fédéral américain)*

Tout inclus et en édition limitée, le modèle Air Dream Edition sera disponible au printemps 2021, au prix de 169 000 USD (161 500 USD après crédit d'impôt fédéral américain)*

Dream Edition

Le Lucid Air Dream Edition offrira une combinaison unique des fonctionnalités et de la technologie de Lucid, et associera un rendement incroyable à une autonomie exceptionnelle. La berline de luxe électrique, de 1080 chevaux, sera disponible en Stellar White, Infinite Black ou, en exclusivité pour la gamme Dream Edition, en finition Eureka Gold. À chaque teinte correspondra ensemble exclusif de garnitures intérieures sur le thème « Santa Monica », en cuir Bridge of Weir au grain Nappa, avec des touches de bois d'eucalyptus argenté. La Dream Edition comprendra également des roues « AeroDream » uniques, de 21 pouces, mises en valeur par un écusson et une garniture particuliers qui marquent sa position en tant qu'édition limitée emblématique du Lucid Air.

Éditions Touring et Grand Touring

Les modèles Air Touring et Air Grand Touring, de 620 et 800 chevaux respectivement, seront au cœur de la gamme Lucid Air. La gamme disponible pour l'Air Grand Touring disposera d'une autonomie estimée de 832 kilomètres sur le cycle EPA. L'ensemble des détails pour les configurations disponibles et tous les modèles Air se trouvent sur le site Web de Lucid Motors.

Disponibilité

Les réservations sont désormais ouvertes pour les clients aux États-Unis et au Canada, ainsi que dans certains pays d'Europe et du Moyen-Orient. Les personnes intéressées peuvent réserver le Lucid Air en effectuant un dépôt remboursable de 1000 USD, ou réserver la Dream Edition, en édition limitée, en effectuant un dépôt remboursable de 7500 USD. La berline de luxe sera également disponible par le biais des vingt ateliers et centres de service Lucid qui devraient ouvrir en Amérique du Nord avant la fin de l'année 2021. Pour les marchés d'Europe et du Moyen-Orient, les dates de livraison, les tarifs et les détails sur les centres de vente et de service seront annoncés ultérieurement.

L'usine de Lucid Motors à Casa Grande, dans l'Arizona, débutera sa production dans les mois à venir, et les livraisons du Lucid Air aux clients américains se feront à partir du printemps 2021.

Aperçu de la programmation Lucid Air 2021

De nouvelles versions du Lucid Air et de nouveaux modèles Lucid seront présentés dans le futur ; les informations suivantes fournissent des spécifications sur les modèles Lucid Air actuellement prévus :

Modèle Tarif (USD) Autonomie estimée Cycle EPA

(jusqu'à) Chevaux Rendement (estimé) Charge (jusqu'à) Disponibilité

Base Moins crédit d'impôt



0-60 (sec) 1/4 mile (s)/ Vitesse (mph) Vitesse max (mph) Miles/Temps Charge rapide CC Pic charge vitesse

Air En dessous de 80 000 USD 72 500 USD TBA TBA TBA TBA TBA 300/20 minutes 1200 mph 2022 Air Touring 95 000 USD 87 500 USD 406** 620 3,2 11,4 - 123 155 300 /20 minutes 1200 mph T4 2021 Air Grand Air Touring 139 000 USD 131 500 USD 517** 800 3 10,8 - 133 168 300 /20 minutes 1200 mph T2 2021 Air Dream Edition 169 000 USD 161 500 USD 465 (roues 21" AeroDream ) ; 503 (roues 19") 1080 2,5 9,9 - 144 168 300 /20 minutes 1200 mph T2 2021

*sur la base d'un crédit d'impôt fédéral américain de 7500 USD

**avec un ensemble roues/pneus AeroRange 19"



À propos de Lucid Motors

Lucid s'est donné pour mission d'inspirer l'adoption du transport durable en créant les véhicules électriques les plus captivants, centrés sur l'expérience humaine. La première voiture de la Société, la Lucid Air, est une berline de luxe à la pointe du progrès, à la conception inspirée par la Californie et soutenue par une technologie ayant fait ses preuves dans les courses automobiles. Se distinguant par son espace intérieur luxueux pour une empreinte extérieure de taille moyenne, l'Air est capable d'une autonomie de plus 800 kilomètres en cycle EPA et peut passer de 0 à 60 mph en moins de 2,5 secondes. Les livraisons aux clients du Lucid Air, produit dans la nouvelle usine de Casa Grande (Arizona), débuteront à partir du printemps 2021.

