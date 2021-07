Lucid Motors estreia na Nasdaq por meio de fusão com Churchill Capital Corp IV

"A missão da Lucid é realmente industrializar em massa os carros elétricos e sistemas de powertrain elétrico por meio do desenvolvimento da tecnologia mais avançada que se possa imaginar", disse Peter Rawlinson, CEO e CTO do Lucid Group. "O Lucid Air representa a última geração de VEs e cria novos padrões de conforto interior, alcance, eficiência e potência. Estamos no caminho certo para atender às nossas entregas planejadas para os próximos dois anos e esperamos encantar nossos clientes no mundo todo com os melhores veículos elétricos já criados."

Rawlinson acrescentou: "Obrigado aos meus colegas em todo o país, desde nossa sede na Califórnia até nossa fábrica no Arizona, por seus esforços e disposição excepcionais de questionar o que é possível todos os dias. Tenho orgulho dos fundamentos centrais da Lucid, construídos com base na curiosidade, determinação e em sólidos princípios de engenharia."

Michael S. Klein, presidente e CEO da Churchill Capital Corp IV, antes da combinação das empresas, disse: "A Lucid tem tecnologia líder no setor, demanda clara de seus produtos e está no rumo certo para entregar carros geradores de receitas aos clientes no segundo semestre deste ano. Estamos entusiasmados em apoiar a transição da Lucid para uma empresa pública e confiantes em sua capacidade de atender às necessidades não atendidas da indústria automotiva, que está avançando rumo à eletrificação em um ritmo rápido e em escala global."

A empresa passa à próxima fase de seu crescimento à medida que começa a comercializar o Lucid Air e cresce rapidamente para atingir seu objetivo de oferecer uma ampla gama de produtos alimentados pela tecnologia exclusiva de powertrain da empresa. Recentemente, a Lucid ultrapassou 11 mil reservas pagas do Lucid Air, incluindo a edição Dream, que já está esgotada, a edição Grand Touring e as versões Touring e Pure. Atualmente, a empresa está produzindo o Lucid Air em sua fábrica no Arizona e realizando verificações de validação de qualidade antes de fazer as entregas aos clientes.

A equipe de liderança da Lucid conta com décadas de experiência em um conjunto diversificado de empresas automotivas e de tecnologia. Sua nova diretoria possui igualmente experiência em diversas áreas e é composta por:

Peter Rawlinson, CEO e CTO do Lucid Group

Andrew Liveris, presidente da diretoria, anteriormente presidente e CEO da Dow Chemical Company

Turqi Alnowaiser, vice-governador e diretor da divisão internacional de investimentos do fundo de investimentos públicos do Reino da Arábia Saudita

Glenn R. August, fundador e CEO da Oak Hill Advisors, L.P.

Nancy Gioia, presidente executiva da Blue Current, Inc.

Frank Lindenberg, ex-CFO da Mercedes-Benz Cars e Mercedes-Benz AG

Nichelle Maynard-Elliott, diretora, Element Solutions, Inc.

Tony Posawatz, presidente e CEO da Invictus iCAR

Janet S. Wong, sócia (aposentada) na KPMG LLP

Sobre o Lucid Group

A missão da Lucid é inspirar a adoção de energias sustentáveis criando os veículos elétricos mais cativantes, centrados na experiência humana. O primeiro carro da empresa, o Lucid Air, é um sedã de luxo de última geração com design inspirado na Califórnia, apoiado por tecnologia comprovada em corridas. Com espaço interior luxuoso em uma pegada externa de porte médio, espera-se que os modelos selecionados do Air sejam capazes de oferecer uma faixa de EPA planejada de mais de 800 quilômetros. As entregas do Lucid Air, que serão produzidos na nova fábrica da Lucid em Casa Grande, Arizona, estão previstas para começar no segundo semestre de 2021.

