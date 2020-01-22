Lucid Motors начинает прием заказов на инновационный спортивный электрокар Lucid Air от европейских клиентов

Изначально Lucid намеревалась начать прием заявок от европейских клиентов несколько позже, поскольку сроки поставок в регион были запланированы на конец 2021-го - через год после ввода в эксплуатацию аризонского завода компании. Однако высокий спрос в европейском регионе заставил производителя ускорить этот процесс.

Чтобы забронировать будущий автомобиль Lucid Air, заказчикам из Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Италии, Монако, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Швейцарии необходимо внести залог в эквиваленте 1 000 долл. США. При выборе указанных выше стран учитывалась комбинация инфраструктуры зарядочных станций, степени признания и масштабов рынка. В будущем компания планирует расширять свое присутствие в Европе и представить модель с правосторонним управлением для британского рынка.

"Lucid переживает крайне волнующий период. Мы развиваемся очень высокими темпами. Строительство завода в Аризоне подходит к концу, а первые Air должны сойти с конвейера в конце 2020 года, - прокомментировал СЕО и главный технический директор Lucid Motors Питер Роулинсон (Peter Rawlinson). - Поскольку поставки в Европу планируется начать всего через год после достижения этих контрольных точек, мы посчитали своевременным открыть прием заказов на новые автомобили от клиентов в регионе, на практике реализующем базовые принципы экологически безопасного транспорта и имеющем все перспективы стать основным рынком для Lucid".

Lucid презентует серийную модель Air в Нью-Йорке в апреле 2020 года. В ходе презентации будет представлен окончательный дизайн интерьера и экстерьера автомобиля, а также обнародована информация о спецификациях, доступных конфигурациях и ценах на спортивный седан. В настоящий момент полным ходом идут процессы финальной доработки модели, которая обещает стать самым современным электромобилем в мире - с аккумуляторными батареями невиданной ранее емкости и мощными, но при этом удивительно экономичными электродвигателями. Компания Lucid работает над изготовлением 80 тестовых прототипов будущего электрокара в своем головном офисе в Кремниевой долине для последующих комплексных испытаний валидации ключевых динамических параметров автомобиля, а также для краш-тестов, подтверждающих результаты компьютерного моделирования.

О компании Lucid Motors

Lucid считает своей основной миссией популяризацию принципов экологически безопасного транспорта посредством создания самых передовых электромобилей, в основе которых лежит забота о комфорте пользователей. Первый электрокар компании, Lucid Air, представляет собой сверхсовременный седан класса "люкс" с поистине калифорнийским дизайном и технологиями, достойными гоночных автомобилей. Среднеразмерный седан Air с роскошным салоном будет способен развивать скорость от 0 до 60 миль в час за 2,5 секунд, а запас его хода на одно заряде превысит 400 миль. Серийное производство Lucid Air начнется в конце 2020 года на новом заводе компании в Каса-Гранде (штат Аризона).

Контактная информация для представителей СМИ:

Эндрю Хасси (Andrew Hussey)

media@lucidmotors.com

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