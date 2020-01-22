Lucid Motors начинает прием заказов на инновационный спортивный электрокар Lucid Air от европейских клиентов
Jan 22, 2020, 05:12 ET
Высокий спрос на европейском рынке подстегивает процесс разработки и производства нового электромобиля. Для размещения заявки клиентам необходимо внести депозит в размере 1 000 долл. США, а поставки планируется начать в 2021 году
НЬЮАРК (NEWARK), Калифорния, 22 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Lucid Motors, стремящаяся устанавливать новые стандарты экологически безопасного транспорта с помощью люксовых электромобилей на базе технологий нового поколения, сегодня открыла прием заказов на инновационный спортивный седан Lucid Air от клиентов на отдельных рынках Европы.
Изначально Lucid намеревалась начать прием заявок от европейских клиентов несколько позже, поскольку сроки поставок в регион были запланированы на конец 2021-го - через год после ввода в эксплуатацию аризонского завода компании. Однако высокий спрос в европейском регионе заставил производителя ускорить этот процесс.
Чтобы забронировать будущий автомобиль Lucid Air, заказчикам из Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Италии, Монако, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Швейцарии необходимо внести залог в эквиваленте 1 000 долл. США. При выборе указанных выше стран учитывалась комбинация инфраструктуры зарядочных станций, степени признания и масштабов рынка. В будущем компания планирует расширять свое присутствие в Европе и представить модель с правосторонним управлением для британского рынка.
"Lucid переживает крайне волнующий период. Мы развиваемся очень высокими темпами. Строительство завода в Аризоне подходит к концу, а первые Air должны сойти с конвейера в конце 2020 года, - прокомментировал СЕО и главный технический директор Lucid Motors Питер Роулинсон (Peter Rawlinson). - Поскольку поставки в Европу планируется начать всего через год после достижения этих контрольных точек, мы посчитали своевременным открыть прием заказов на новые автомобили от клиентов в регионе, на практике реализующем базовые принципы экологически безопасного транспорта и имеющем все перспективы стать основным рынком для Lucid".
Lucid презентует серийную модель Air в Нью-Йорке в апреле 2020 года. В ходе презентации будет представлен окончательный дизайн интерьера и экстерьера автомобиля, а также обнародована информация о спецификациях, доступных конфигурациях и ценах на спортивный седан. В настоящий момент полным ходом идут процессы финальной доработки модели, которая обещает стать самым современным электромобилем в мире - с аккумуляторными батареями невиданной ранее емкости и мощными, но при этом удивительно экономичными электродвигателями. Компания Lucid работает над изготовлением 80 тестовых прототипов будущего электрокара в своем головном офисе в Кремниевой долине для последующих комплексных испытаний валидации ключевых динамических параметров автомобиля, а также для краш-тестов, подтверждающих результаты компьютерного моделирования.
О компании Lucid Motors
Lucid считает своей основной миссией популяризацию принципов экологически безопасного транспорта посредством создания самых передовых электромобилей, в основе которых лежит забота о комфорте пользователей. Первый электрокар компании, Lucid Air, представляет собой сверхсовременный седан класса "люкс" с поистине калифорнийским дизайном и технологиями, достойными гоночных автомобилей. Среднеразмерный седан Air с роскошным салоном будет способен развивать скорость от 0 до 60 миль в час за 2,5 секунд, а запас его хода на одно заряде превысит 400 миль. Серийное производство Lucid Air начнется в конце 2020 года на новом заводе компании в Каса-Гранде (штат Аризона).
Контактная информация для представителей СМИ:
Эндрю Хасси (Andrew Hussey)
media@lucidmotors.com
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1080274/Lucid_Air_Exterior.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1080273/LucidMotors_Logo.jpg
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