Lucinha Barteli se destaca no setor Beauty com vídeos que inspiram outras mulheres

Lucinha, que nasceu em Sapucaia do Norte (MG), resolveu se mudar para os Estados Unidos para viver por três anos, mas as oportunidades de trabalho e o sucesso na carreira fizeram com que ela se estabelecesse na cidade de Boston, no estado de Massachusetts. "Quando cheguei aqui trabalhei limpando casas, no Dunkin' Donuts, que é uma rede de café muito famosa nos Estados Unidos, e nas horas vagas trabalhei em salão de beleza, onde iniciei minha trajetória. Comecei fazendo unhas, com decorações diferenciadas, e depois fui acrescentando cabelos e maquiagens", explicou.

A grande procura por seu trabalho fez com que ela ingressasse no Instagram e no YouTube, onde tem o objetivo de apresentar sua técnica e ajudar mulheres a recuperarem sua autoestima "Uso minhas redes sociais no intuito de incentivar as pessoas a se cuidarem mais, tanto na parte da beleza quanto no bem estar. Incentivo, principalmente, as mulheres acima dos 30 anos de idade a cuidarem de si mesmas, já que vivemos hoje em um mundo cheio de exigências, mas tudo dentro do limite de cada uma. E vem dando muito certo", destacou a influenciadora digital.

Nas redes, a profissional dá dicas simples de maquigem para esconder as olheiras, até trabalhos mais elaborados para festas e eventos, além de relatar como leva sua vida nos Estados Unidos e a importância de se sentir bem consigo mesma. "Não escondo nada que faço na área de estética dos meus seguidores e eles amam. Gosto dessa parte de deixar as pessoas felizes vendo meus vídeos. Venho tendo mais e mais visualizações nos meus stories. Esse é meu ponto. Fazer com que as pessoas se sintam bem já que estamos uma era de tantas críticas e exigências", acrescentou

