LUCINITY ET EXPERIAN S'ASSOCIENT POUR LUTTER CONTRE LES CRIMES FINANCIERS ET ACCROÎTRE LA CONFORMITÉ DE LA PROCÉDURE KYB

La nouvelle solution créera une approche plus active, productive et dynamique en matière de procédure KYB et de conformité financière

REYKJAVIK, Islande et LONDRES, 17 juin 2022 /PRNewswire/ -- Lucinity et Experian ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat stratégique pour fournir des évaluations continues de nouvelle génération des risques liés à la procédure Know Your Business (KYB, ou Connaître votre entreprise) et à la conformité.

Ce partenariat combinera les sources de données sur la criminalité financière d'Experian avec l'intelligence artificielle (IA) et les visualisations de données de Lucinity pour fournir une vision continue des risques changeants dans les relations d'affaires. La solution conjointe de Lucinity et Experian aidera les organisations à prendre des décisions plus éclairées qui leur permettront de détecter et de prévenir les crimes financiers.

Le partenariat permettra de rassembler les données relatives à la procédure Know Your Customer (KYC, ou Connaître votre client), aux risques, au contrôle et à la surveillance des transactions dans la plateforme Lucinity, ce qui permettra aux processus de conformité KYB d'être plus productifs et efficaces. Il permettra aux organisations d'effectuer des examens dynamiques fondés sur des événements en fonction de changements importants dans les activités et les comportements. De plus, la solution fournira aux utilisateurs une vue d'ensemble du risque de conformité dans l'ensemble de leur organisation en comparant les profils de risque des différents clients.

« Le nombre d'entreprises dont les activités nécessitent beaucoup de liquidités au Royaume-Uni a triplé au cours des 12 dernières années, ce qui entraîne des défis fondamentaux de trouver des mesures efficaces pour lutter contre le blanchiment d'argent », a déclaré James McGarva, directeur général de l'information commerciale chez Experian. « Ce partenariat avec Lucinity aidera les institutions financières à lutter plus efficacement contre la criminalité financière et à réduire considérablement les activités criminelles au sein de l'économie britannique. »

La solution aidera les clients d'Experian à briser les barrières qui existent entre les différentes sources de données, à mieux contextualiser l'information et à recevoir des renseignements exploitables à portée de main, ce qui favorisera une plus grande productivité dans leur travail quotidien. Lucinity et Experian acceptent maintenant que de nouveaux clients se joignent à eux dans ce parcours visant à générer des renseignements d'affaires précieux pour leur organisation.

« Ce partenariat intéressant accélérera considérablement l'innovation dans le secteur de surveillance perpétuelle des relations avec les clients », a annoncé Jeremy Doyle, vice-président de l'entreprise et des partenariats de Lucinity. « Les deux entreprises voient leurs stratégies d'affaires de base concorder et deviennent des voix de premier plan dans ce domaine important de la lutte contre la criminalité financière. »

