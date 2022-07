LUCINITY RÉUNIT 17 MILLIONS DE DOLLARS GRÂCE À UNE LEVÉE DE FONDS DE SÉRIE B AFIN DE FOURNIR AUX BANQUES DES OUTILS DE PRODUCTIVITÉ POUR LUTTER CONTRE LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE

Ces fonds permettront à Lucinity d'accélérer la croissance et la couverture géographique de sa technologie unique d'intelligence artificielle humaine

REYKJAVIK, Islande, 13 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Lucinity a annoncé aujourd'hui la clôture d'une levée de fonds de série B de 17 millions de dollars, dirigée par Keen Venture Partners et à laquelle ont participé Experian et ses principaux investisseurs actuels, Crowberry Capital , Karma Ventures et byFounders .

Lucinity a pour mission de faire gagner de l'argent (Make Money Good™) grâce à l'IA humaine. En fournissant des systèmes de conformité centrés sur l'utilisateur et renforcés par l'intelligence artificielle (IA), Lucinity a permis à diverses banques et FinTechs d'augmenter leur productivité en matière de conformité de plus de 50 %. Ainsi, des milliers d'heures sont désormais consacrées à la lutte contre la criminalité financière au lieu de chercher à comprendre des données complexes et parasites.

Parmi les clients récents de Lucinity, qui s'ajoutent à une série de banques et de FinTechs, figurent Pleo , une FinTech de 4,7 milliards de dollars utilisée par 20 000 entreprises, qui a choisi Lucinity comme centre de prévention de la criminalité financière, et la solution Currencycloud de Visa, qui fait partie de la plus grande plateforme de paiement mondiale.

Lucinity a également annoncé récemment la conclusion de partenariats avec Experian et Seon . Avec Experian, Lucinity propose une nouvelle génération de services Know Your Business (KYB) et d'évaluations des risques, tandis que sa collaboration avec Seon est axée sur une solution commune de lutte contre le blanchiment d'argent et de prévention de la fraude.

« Nous sommes emballés de voir que le changement révolutionnaire opéré par Lucinity se répercute sur les espaces de conformité et de risque. Notre IA humaine transforme la productivité de nos clients, et nos partenariats créent d'incroyables innovations en matière de productivité dont les clients peuvent tirer parti, a déclaré Guðmundur Kristjánsson (GK), fondateur et PDG de Lucinity. Cette levée de fonds fructueuse contribuera à alimenter notre croissance rapide, alors que nous élargissons notre base de clients, notre réseau de partenaires, notre équipe mondiale d'experts et notre offre de produits. »

« Nous avons pris le premier avion pour l'Islande lorsque nous avons entendu parler de la levée de fonds de série B de Lucinity, a ajouté Robert Verwaayen, associé général de Keen Venture Partners. Les banques et les FinTechs sont coincées entre le marteau et l'enclume : la conformité est un véritable casse-tête pour elles, et elles essaient de comprendre comment l'aborder d'une manière véritablement fondée sur le risque. Nous sommes très enthousiastes à propos de la plateforme de Lucinity et de sa promesse de s'attaquer au problème mondial de la criminalité financière. »

Cette levée de fonds témoigne d'une forte confiance dans le succès de Lucinity et dans son potentiel à fournir enfin aux banques et aux FinTechs des outils de conformité productifs pour lutter contre la criminalité financière.

À propos de Lucinity

Lucinity est un développeur de logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) qui a pour mission de faire gagner de l'argent. Lucinity vise à résoudre les problèmes de productivité et d'efficacité des institutions financières grâce à l'approche « IA humaine » de l'entreprise, un ensemble d'outils qui combine l'IA de nouvelle génération avec des connaissances et une expertise humaines.

En tirant parti de l'IA, le logiciel AML apprend de chaque interaction et continue de s'améliorer indéfiniment, ce qui permet de réduire le nombre de faux positifs et de gagner du temps. Tout cela s'ajoute à une interface et à des visualisations de premier ordre qui donnent la priorité aux utilisateurs. Les professionnels peuvent découvrir la solution de conformité AML de Lucinity, y compris la gestion des cas et la surveillance des transactions, grâce à un environnement de démonstration gratuit disponible sur https://www.lucinity.com/signup .

Lucinity opère dans le monde entier, avec son siège social à Reykjavik, et sert des clients allant des banques de niveau 1 aux FinTechs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://lucinity.com .

À propos de Keen

Keen Venture Partners est une société de capital-risque résolument humaine, basée à Amsterdam et à Londres. Elle soutient des équipes exceptionnelles et des entreprises à forte croissance à travers l'Europe au stade de la série A et de la série B. Keen Venture Partners a pour objectif de nouer des relations en investissant du temps d'abord, de l'argent ensuite, en partageant son réseau, son expérience et ses capacités bien avant que toute possibilité d'investissement ne se présente. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.keenventurepartners.com .

À propos d'Experian

Experian est la première entreprise mondiale de services de données. Lors des grands moments de la vie, qu'il s'agisse de l'achat d'une maison ou d'une voiture, de la scolarité d'un enfant ou de la croissance d'une entreprise par la mise en relation avec de nouveaux clients, nous donnons aux consommateurs et à nos clients les moyens de gérer leurs données en toute confiance. Nous aidons les particuliers à prendre le contrôle de leurs finances et à accéder aux services financiers, les entreprises à prendre des décisions plus avisées et à prospérer, les prêteurs à prêter de manière plus responsable et les organisations à prévenir la fraude d'identité et la criminalité.

Nous comptons 20 600 collaborateurs répartis dans 43 pays et, chaque jour, nous investissons dans les nouvelles technologies, les personnes talentueuses et l'innovation afin d'aider tous nos clients à tirer le meilleur parti de chaque opportunité. Nous sommes cotés à la Bourse de Londres (EXPN) et faisons partie de l'indice FTSE 100.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.experianplc.com ou consultez notre centre de contenu mondial sur notre blog d'actualités internationales pour obtenir les dernières actualités et informations sur le groupe.

