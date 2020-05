Lucite International ja Mitsubishi Chemical Corporation kiihdyttävät PMMA:n eli akryylin kiertotalouden tahtia Agilyx Corporationin kanssa

PORTLAND, Oregon, 6. toukokuuta 2020 /PRNewswire/ -- Lucite International (LI) ja Agilyx Corporation (Agilyx) pyrkivät kehittämään PMMA:n eli akryylin kiertotaloutta merkittävästi (aluksi Euroopassa) LI:n emoyhtiön Mitsubishi Chemical Corporationin (MCC) tukemina.

MCC:n visio tähtää "ihmisten, yhteiskunnan ja planeettamme Maan kestävään hyvinvointiin" – tämä filosofia tunnetaan nimellä KAITEKI. Aidon kiertotalouden luominen on siinä avainroolissa. LI on luonut arvoketjua, joka

(i) antaa PMMA-tuotteiden valmistajille valmiudet kerätä tuotteensa takaisin ja kierrättää ne elinkaarensa lopussa MMA:n kautta takaisin PMMA:ksi (ii) tarjoaa loppukäyttäjille kokonaan kierrätettyjä akryylituotteita, jotka on valmistettu PMMA-kierrätysmateriaalista.

PMMA on yksi harvoista muoveista, joista voidaan kemiallisesti depolymerisoimalla ja puhdistamalla tuottaa neitseellislaatuista monomeeria (MMA). Tämä ajatus on aidon kiertotalouden perustana.

LI kasvattaa toimintansa tahtia ja julkistaa nyt ylpeänä Agilyxin kanssa tehdyn yksinoikeussopimuksen, joka tuo LI:n käyttöön Agilyxin depolymerisointiteknologian, jolla voidaan määritellä PMMA:n kierrätykseen parhaiten sopiva kemiallinen kierrätysinfrastruktuuri.

Mitsubishi Chemical Corporationin General Manager EMEA SBU Phil Bailey sanoo:

"Meillä MCC:llä on ilo johtaa tätä projektia, ja olemme omistautuneet tekemään PMMA:sta täysin kestävän materiaalin. Tiedämme, että asiakkaidemme keskuudessa tälle muutokselle on paljon yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvien huolien synnyttämää kysyntää. MMA-teollisuuden johtavana toimijana meillä on vastuu toimia tiennäyttäjänä.

Tutkimme innokkaasti Agilyxin kanssa depolymerisaatiokysymyksiä ja uskomme, että yhtiöidemme ja tulevienkin sidosryhmien yhteenlaskettu asiantuntemus tuottaa toimialan johtavan, kaikenkattavan kiertotalousratkaisun.

Agilyx Corporationin toimitusjohtaja Joe Vaillancourt sanoo:

"Lucite International ja Mitsubishi Chemical osoittavat edelleen johtajuutta kestävän tuotannon alalla edistämällä tuotteidensa kierrätystä koskevia aloitteita. Meillä on kunnia tehdä heidän kanssaan yhteistyötä toimittaaksemme kokonaan kierrätettyä materiaalia heidän tuotteitaan varten.

Olemme ylpeitä johtoasemastamme kemiallisen kierrätyksen alalla ja näemme tämän yhteistyön mahdollisuutena laajentaa muovien kiertotaloutta uudella kemiallisella väylällä."

Yhteistyöllä Agilyxin kanssa Lucite International (LI) pyrkii tuomaan ratkaisun markkinoille vuoteen 2023 mennessä. Sillä välin LI tekee yhteistyötä tärkeimpien sidosryhmien, kuten MMA-asiakkaiden, PMMA-asiakkaiden, valmistajien, jakelijoiden, kokoonpanijoiden ja kierrättäjien, kanssa vahvan arvoketjun kehittämiseksi.

TIETOA LUCITE INTERNATIONALISTA

Lucite International on osa Mitsubishi Chemical Corporationia, joka on maailman MMA- ja PMMA-tuotannon markkinajohtaja. Jo yli 85 vuoden ajan olemme keskittyneet metakrylaattimolekyyliin, joka on kaikkien akryylimateriaalien rakennuspalikka. Meillä on toimintaa sekä EMEA- ja APAC-alueilla että USA:ssa, ja MMA-monomeerimme, PMMA-polymeerimme sekä erikoispolymeerimme ja tekohartsimme auttavat ihmisten arkea koko maailmassa.

TIETOA AGILYXISTÄ

Agilyx on johtaja ja uranuurtaja vaikeasti kierrätettävien käytönjälkeisten muovivirtojen kemiallisessa kierrättämisessä arvokkaiksi matalahiilisiksi kierrätysraaka-aineiksi ja polttoaineiksi. Yhtiö on kehittänyt järjestelmän, jolla PMMA voidaan kierrättää takaisin MMA:ksi eli PMMA:n rakennuspalikaksi. Lisäksi Agilyx kaupallisti tekniikan, jolla polystyreenijäte voidaan kierrättää styreenimonomeeriksi, josta valmistetaan uusia polystyreenituotteita. Agilyx tekee yhteistyötä jätehuoltopalvelujen tarjoajien, kuntien, jalostajien sekä yksityisten ja julkisten yhtiöiden kanssa kehittääkseen teollisia suljetun kierron ratkaisuja sekamuovijätteelle.

