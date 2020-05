Lucite International og Mitsubishi Chemical Corporation øker takten mot en sirkulær økonomi for PMMA med Agilyx Corporation

PORTLAND i Oregon, 6. mai 2020 /PRNewswire/ – Lucite International (LI) jobber sammen med Agilyx Corporation (Agilyx) for å levere et betydelig bidrag til «Circular Economy for PMMA» (i første omgang i Europa) med støtte fra LIs morselskap, Mitsubishi Chemical Corporation (MCC).

MCCs visjon er basert på «bærekraftig velvære for mennesker, samfunn og jorden» – en filosofi kjent som KAITEKI. Å levere en virkelig sirkulær økonomi er en sentral del av å oppnå dette. LI har laget en verdikjede som:

(i) Gir produsenter av PMMA-produkter muligheten til å få produktene sine gjenvunnet og resirkulert gjennom MMA til PMMA når levetiden er over. (ii) Tilbyr sluttbrukere resirkulerte akrylprodukter som er produsert fra resirkulert PMMA.

PMMA er et av de svært få plaststoffene som kan depolymeriseres kjemisk og renses for å produsere en monomer (MMA) av ypperste kvalitet. Dette er den grunnleggende etosen bak å oppnå en virkelig sirkulær økonomi.

LI øker tempoet i sin aktivitet og er glad for å kunngjøre en eksklusiv avtale med Agilyx om å bruke Agilyx' depolymerisasjonsteknologi for å definere den mest passende infrastrukturen for kjemisk gjenvinning av PMMA.

Daglig leder Phil Bailey i EMEA SBU Mitsubishi Chemical Corporation sier:

«Vi er glad for å lede dette prosjektet innen MCC og er opptatt av å sikre at PMMA blir et fullt bærekraftig materiale. Vi vet fra våre kunder at det av samfunns- og miljøhensyn er stor etterspørsel etter dette. Som globale ledere i MMA-bransjen har vi et ansvar for å ta føringen på dette området.

«Vi er glad for å samarbeide med Agilyx om depolymeriseringsaspektene og tror at vi med kompetansen fra begge selskaper, sammen med andre interessenter i fremtiden, vil kunne levere en industriledende, altomfattende løsning for den sirkulære økonomien.»

Administrerende direktør Joe Vaillancourt i Agilyx Corporation sier:

«Lucite International og Mitsubishi Chemical fortsetter å vise sitt lederskap innen bærekraftig produksjon gjennom promoteringen av resirkuleringsinitiativer for produktene sine. Det er en ære å samarbeide med dem om å levere fullstendig resirkulerte materialer til produktene deres.»

«Vi er stolt av å være ledende innen kjemisk gjenvinning og ser på dette samarbeidet som en måte å utvide den sirkulære økonomien for plast gjennom denne nye kjemiske banen.»

Lucite International (LI) samarbeider med Agilyx med formål om å bringe dette til kommersiell realisering innen 2023. I mellomtiden vil LI samarbeide med alle viktige interessenter – inkludert MMA-kunder, PMMA-kunder, produsenter, distributører, fabrikanter og gjenvinnere – om å utvikle en robust verdikjede for alle.

OM LUCITE INTERNATIONAL

Lucite International er en del av Mitsubishi Chemical Corporation, den globale markedslederen innen produksjon av MMA og PMMA. I over 85 år har vi vært fokusert på metakrylatmolekylet – byggesteinen til alle akrylmaterialer. Med virksomheter over hele EMEA, APAC og USA er gjør våre MMA Monomers, PMMA Polymers og Special Polymers & Resins livet bedre for mennesker over hele verden.

OM AGILYX

Agilyx er en ledende pioner innen kjemisk resirkulering av brukte plaststrømmer som er vanskelige å resirkulere, og resirkulerer dem om til sirkulærbare råmaterialer og til brennstoff av høy verdi, men som likevel er lavkarbon. Selskapet har utviklet et system som kan gjenvinne PMMA tilbake til MMA, byggesteinen til PMMA. Agilyx har også kommersialisert en teknologi som er i stand til å resirkulere polystyrenavfall om til styrenmonomer som igjen brukes til å lage nye polystyrenprodukter. Agilyx jobber med leverandører av avfallstjenester, kommuner, raffinerier og private og offentlige virksomheter for å utvikle industrielle løsninger med lukkede kretser for blandet avfallsplast.

