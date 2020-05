Lucite International og Mitsubishi Chemical Corporation sætter fart i aktiviteterne mod en cirkulær økonomi for PMMA sammen med Agilyx Corporation

PORTLAND, Oregon, 5. maj 2020 /PRNewswire/ -- Lucite International (LI) samarbejder med Agilyx Corporation (Agilyx) om at yde et betydeligt bidrag til den cirkulære økonomi for PMMA (polymethylmethacrylat) (startende i Europa) med støtte fra LI's moderselskab Mitsubishi Chemical Corporation (MCC).

MCC's vision er baseret på "bæredygtig trivsel for mennesker, samfund og vores planet jorden" – en filosofi der kaldes KAITEKI. Etablering af en ægte cirkulær økonomi er en vigtig del i opnåelsen heraf. LI har oprettet en værdikæde, der:

(i) Gør det muligt for producenter af PMMA-produkter at genvinde deres produkter til genbrug som PMMA ved hjælp af MMA efter udløbet af produkternes levetid. (ii) Tilbyder forbrugerne produkter af 100 % genbrugt akryl, som er fremstillet af PMMA-genbrugsmateriale.

PMMA er en af de meget få plasttyper, der kan depolymeriseres ved en kemisk proces og ved rensning producere ren kvalitetsmonomer (MMA). Det er den grundlæggende filosofi bag etableringen af en ægte cirkulær økonomi.

LI øger hastigheden i sine aktiviteter og annoncerer med glæde en eksklusivaftale med Agilyx om at anvende Agilyxs teknologi til depolymerisering med henblik på at opnå den mest egnede kemiske genbrugsinfrastruktur for genbrug af PMMA.

Phil Bailey, direktør for Europa, Mellemøsten og Afrika i Mitsubishi Chemical Corporation, siger:

"Det glæder os at stå i spidsen for dette projekt inden for MCC, og vi er forpligtede til at sikre, at PMMA bliver et 100 % bæredygtigt materiale. Vi ved fra vores kunder, at efterspørgslen er stor og drives af samfundsmæssige og miljømæssige bekymringer. Som global leder inden for MMA-branchen er det vores ansvar at tage førerskab på området.

"Vi glæder os meget over samarbejdet med Agilyx om mulighederne for depolymerisering og er af den opfattelse, at vi med baggrund i vores to virksomheders ekspertise, og sammen med andre fremtidige interessenter, kan levere en brancheførende totalløsning til den cirkulære økonomi."

Joe Vaillancourt, admin. direktør i Agilyx Corporation, siger:

"Lucite International og Mitsubishi Chemical viser deres fortsatte lederskab inden for bæredygtig produktion gennem fremme af genbrugsinitiativer for deres produkter. Det er en ære for os at samarbejde med dem om at levere 100 % genbrugte materialer til deres produkter."

"Vi er stolte over at være førende i kemisk genbrug og betragter samarbejdet som en måde til at udvide den cirkulære økonomi for plast via denne nye kemiske metode."

Det er målet for Lucite Internationals samarbejde med Agilyx at opnå kommercielle resultater senest i 2023. I mellemtiden samarbejder LI med alle vigtige interessenter – herunder MMA-kunder, PMMA-kunder, producenter, distributører, fremstillingsvirksomheder og genbrugsvirksomheder – om at udvikle en fælles robust værdikæde.

OM LUCITE INTERNATIONAL

Lucite International er en del af Mitsubishi Chemical Corporation, der er den globale markedsførende virksomhed inden for produktion af MMA og PMMA. Vi har i mere end 85 år fokuseret på methacrylatmolekylen – byggestenen i alle akrylmaterialer. Med aktiviteter i Europa, Mellemøsten og Afrika, Asien/Stillehavsområdet samt USA er vores MMA-monomer, PMMA-polymer samt specialpolymer og harpiks til gavn for menneskers liv i hele verden.

OM AGILYX

Agilyx er en førende virksomhed og pioner inden for kemisk genbehandling af vanskeligt genbrugelige brugte plastprodukter til cirkulære råvarer og brændstoffer med høj værdi og lavt kulstofindhold. Virksomheden har udviklet et system til genbrug af PMMA i form af MMA, der er byggestenen i PMMA. Virksomheden markedsfører også en teknologi, der konverterer polystyrenaffald til styrenmonomer, som derefter bruges til at fremstille nye produkter af polystyren. Agilyx samarbejder med renovationsvirksomheder, kommuner, raffinaderier samt private og offentlige virksomheder om at udvikle industrielle løsninger til affald af blandede plasttyper i lukkede kredsløb.

Besøg os på www.agilyx.com for at få flere oplysninger.

Mediekontaktperson

John Desmarteau, direktør for kommunikation og regeringsanliggender

[email protected]

tlf. +1 (503) 597-6406

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1154285/Agilyx_Logo.jpg



Related Links

agilyx.com



SOURCE Agilyx