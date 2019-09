Lucro líquido do primeiro semestre do Skyworth Group cresce aproximadamente 20%, margem do lucro bruto sobe para 19,7%

Durante o período, buscando melhorar a competitividade a empresa investiu 908 milhões de yuanes (aproximadamente US$ 127 milhões) na pesquisa e desenvolvimento de diversos produtos inteligentes de alta qualidade – um aumento significativo de 20,6%. A posição financeira da empresa foi otimizada ainda mais, com o valor contábil de capital subindo para 4,265 bilhões de yuanes (aproximadamente US$ 596 milhões) em 30 de junho de 30 de 2019, um aumento significativo de 28,7% em relação a 31 de dezembro de 2018.

Na primeira metade do ano, o Skyworth Group continuou a implementar sua estratégia de transformação: no lado multimídia dos negócios, a receita do conteúdo subiu 39,3% em relação ao mesmo período do ano passado, com os usuários ativados de TV inteligente passando de 38 milhões, e o número médio diário de usuários ativos alcançando 13,85 milhões. A empresa incisivamente aproveitou suas vantagens pioneiras, ajustando o portfólio de produtos de TV em cores e a estrutura do banco de dados de cliente, acelerando a penetração de mercado da OLED TV e melhorando a participação de mercado com a implementação de produtos de alta qualidade para consolidar sua posição em toda a indústria.

Impulsionado pelas tecnologias de sistemas inteligentes, o negócio de decodificadores digitais cresceu, enquanto os segmentos de casa inteligente, IoT e engenharia de segurança foram lançados, abrindo novas vias de crescimento.

Após a adoção de uma estratégia focada no nicho de alto padrão do setor de eletrônicos de consumo, o negócio de eletrônicos inteligentes da empresa recebeu uma atualização geral em termos de posicionamento de mercado, marca, escala e preço. O portfólio dos canais de venda foi ainda melhorado, proporcionando cobertura em todos os canais de vendas desde grandes cadeias de lojas de eletrodomésticos a sites de e-commerce e lojas tradicionais das pequenas cidades e municípios da China, impulsionando tanto o aumento do volume de negócios quanto do de vendas.

Com vantagens técnicas, de mercado e de marca, espera-se que a Skyworth beneficie-se completamente das ações do governo chinês no começo do ano para acelerar o desenvolvimento de uma indústria nacional de vídeo UHD 4K/8K.

FONTE Skyworth

