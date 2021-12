Lufkin Industries adquire a US Rod e a Patriot Pump

MISSOURI CITY, Texas, 1º de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Lufkin Industries ("Lufkin"), uma empresa do portfólio da KPS Capital Partners, LP ("KPS"), anunciou hoje que concluiu as aquisições da US Rod e da Patriot Pump.

A US Rod é uma fabricante e fornecedora líder de produtos de elevação artificial licenciada pelo API, incluindo hastes de sucção, guias de haste, acoplamentos, hastes curtas, estabilizadores e barras de afunilamento. Os produtos da US Rod são 100% fabricados nos Estados Unidos em sua unidade de fabricação de última geração em Nappanee, Indiana. A US Rod investiu continuamente em automação avançada e sistemas robóticos para oferecer os produtos da mais alta qualidade aos seus clientes.

A Patriot Pump, com sede em Williston, Dakota do Norte, é uma provedora líder de produtos e serviços de barra de elevação de fundo de poço para os principais operadores de petróleo e gás de Dakota do Norte, Montana, Colorado e Kansas.

A US Rod e a Patriot Pump aprimoram ainda mais os recursos da Lufkin para oferecer aos seus clientes sistemas totalmente integrados de bombeamento de haste e um conjunto abrangente de serviços, incluindo hastes de sucção, bombas de fundo de poço, unidades de bombeamento de feixe e automação, tudo respaldado pela reputação da Lufkin de qualidade e confiabilidade de classe mundial.

Saeid Rahimian, CEO da Lufkin, disse: "Estamos muito satisfeitos em adquirir e integrar a US Rod e a Patriot à Lufkin. Essas aquisições fortalecem o portfólio de produtos e serviços superiores da Lufkin e expandem nossas equipes excepcionais e altamente experientes. Em parceria com a KPS e com seu capital e recursos substanciais, esperamos continuar a desenvolver a plataforma Lufkin a serviço de nossos clientes."

Mike Shores, cofundador da US Rod e da Patriot Pump, acrescentou: "todas as equipes da US Rod e da Patriot Pump estão entusiasmadas em se tornar parte da Lufkin, uma empresa e marca lendárias em nosso setor. Acreditamos que este seja um passo fantástico para nossos clientes, fornecedores e funcionários, que se beneficiarão da alavancagem da experiência combinada de nossas equipes e da marca da Lufkin e da extensa rede de distribuição nos EUA e internacional."

Sobre a Lufkin Industries

A Lufkin, com sede em Missouri City, Texas, é uma fornecedora líder global de produtos, tecnologias, serviços e soluções de barras de elevação, incluindo controle automatizado e equipamentos de otimização e software para equipamentos de barras de elevação para o setor de petróleo e gás. Com mais de 100 anos de liderança no setor, a Lufkin fabrica uma linha completa de unidades de bombeamento de superfície, bombas de haste de sucção de fundo de poço e sistemas de automação em todo o mundo. A Lufkin tem uma extensa pegada de serviço global que opera em todo o mundo produtor de petróleo. Para mais informações sobre a Lufkin, acesse www.lufkin.com.

FONTE Lufkin Industries

