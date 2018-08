LUI-Che-Woo-Preis - Preis für Weltzivilisation gibt Preisträger für 2018 bekannt

Pratham Education Foundation – Preis in der Kategorie „Positive Energie"

– Preis in der Kategorie „Positive Energie" World Meteorological Organization – Preis in der Kategorie „Wohlfahrtssteigerung"

– Preis in der Kategorie „Wohlfahrtssteigerung" Hans-Josef Fell – Preis in der Kategorie „Nachhaltigkeit"

Die Preisträger des LUI-Che-Woo-Preises 2018 wurden auf einer Pressekonferenz vorgestellt, die heute zu einem früheren Zeitpunkt stattfand. Zu den anwesenden Ehrengästen gehörten Dr. Lui Che Woo, Gründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats mit Preisrat des LUI-Che-Woo-Preises; Dr. Moses Cheng Mo-chi, Mitglied des Verwaltungsrats von LUI Che Woo Prize Limited; und Prof. Lawrence J. Lau, Vorsitzender des Preis-Empfehlungsausschusses.

Der Preis in der Kategorie „Positive Energie" für 2018 – dieses Jahr mit dem Schwerpunkt Überwindung von Analphabetismus – geht an die Pratham Education Foundation. Mit ihrem Fokus, die Bildungsqualität und Alphabetisierung zu fördern, hilft Pratham jedes Jahr einer Million Kindern direkt, sich grundlegende Fähigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen anzueignen. Pratham arbeitet in erheblichem Maße nach evidenzbasierten Modellen und ist heute eine der größten Nichtregierungsorganisationen Indiens – konzentriert auf hochwertige, kostengünstige Interventionen, die auf Lücken im Bildungssystem eingehen. Durch den Einsatz replizierbarer, skalierbarer Modelle mit ergebnisorientierter Rechenschaftspflicht hat Pratham in Indiens Bildungslandschaft und darüber hinaus nachhaltig Erfolg und großen Einfluss. Die Stiftung hat ein anpassungsfähiges Konzept geschaffen, das als Demonstrationsmodell für öffentliche Verwaltungen dient.

Dr. Rukmini Banerji, CEO der Pratham Education Foundation: „Wir sind überrascht und zugleich hoch erfreut, den LUI-Che-Woo-Preis gewonnen zu haben! Unsere Werte und Vision, die Welt in einen besseren, positiveren Ort zu verwandeln, sind denen des Preises sehr ähnlich. Diese großzügige Ehrung mit einer internationalen Auszeichnung wird Prathams Arbeit, bedürftigsten Kindern auch weiterhin hochwertige Bildungsangebote zu machen, in hohem Maße unterstützen."

Der Preis in der Kategorie „Wohlfahrtssteigerung" für 2018 – dieses Jahr mit dem Schwerpunkt Verringerung der Folgen von Naturkatastrophen – geht an die World Meteorological Organization (WMO). Die WMO unterstützt ihre 191 Mitgliedsstaaten und Territorien dabei, akzeptierte Grundsätze umzusetzen, was weltweit eine bessere Kontrolle, Prognostik und Kommunikation in Bezug auf meteorologische Gefahren ermöglicht. Damit etabliert sie weltweite Standards und liefert den Rahmen für internationale Kooperation. Die unermüdliche Arbeit der Organisation hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Zahl weltweiter Todesfälle durch extreme wetter-, klima- und wasserbezogene Ereignisse, die in den letzten fünfzig Jahren beobachtet wurden, um das Zehnfache verringert werden konnte.

Professor Petteri Taalas, Generalsekretär der World Meteorological Organization: „Es ist uns eine große Ehre, dass der LUI-Che-Woo-Preis die langfristigen Bemühungen der Organisation würdigt, katastrophenbedingten Verlusten durch extreme wetter-, klima- und wasserbezogene Ereignisse entgegenzuwirken. Unsere wichtigste Priorität bleibt, unsere Mitglieder dabei zu unterstützen, wetter-, klima- und wasserbezogene Herausforderungen zu bewältigen. Mit dem LUI-Che-Woo-Preis werden wir zweifellos in einer noch besseren Position sein, unsere führende Expertise und entscheidende Unterstützung einzubringen."

Der Preis in der Kategorie „Nachhaltigkeit" für 2018 – dieses Jahr mit dem Schwerpunkt Entwicklung erneuerbarer Energien – geht an Hans-Josef Fell. Fell, der international als einer der Vorreiter der weltweiten Bewegung für erneuerbare Energien gilt, ist schon seit den 1970er Jahren ein Pionier in Sachen Umwelt. 1994 gründete er die weltweit erste Energiegemeinschaft zur Erzeugung von Solarstrom, wodurch er den Markt für erneuerbare Energien transformieren half; und erstritt mit Erfolg die Annahme des Erneuerbare-Energien-Gesetzes im deutschen Parlament. Das Gesetz ist seitdem 100 Mal in aller Welt ähnlich umgesetzt worden und hat weltweit zu Veränderungen in den Praktiken rund um erneuerbare Energien beigetragen. Aufbauend auf seinem enormen Erfolg, dazu beigetragen zu haben, dass Deutschland 2000 zur weltweit ersten großen auf erneuerbare Energien setzenden Volkswirtschaft wurde, hat Fell seitdem über beste Praktiken informiert und international mit Regierungen und Parlamenten verhandelt, um den weltweiten Übergang auf zu 100 Prozent erneuerbare Energien zu beschleunigen. Seine Gedanken wirken so nun auch auf globaler Ebene.

Hans-Josef Fell: „Die Förderung nachhaltiger Energie mit dem Ziel, weltweit auf zu 100 Prozent erneuerbare Energien umzuschwenken, ist mein Lebenswerk. Der Erhalt des LUI-Che-Woo-Preises ist mir eine große Ehre und wird meine künftigen Aktivitäten beflügeln, Menschen zum Einsatz für eine nachhaltige und friedliche Welt zu motivieren. Ich danke Ihnen sehr."

Dr. Lui Che Woo, Gründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats mit Preisrat des LUI-Che-Woo-Preises: „Die Preisträger dieses Jahres haben in enormer Weise dazu beigetragen, die Nachhaltigkeit und menschliche Wohlfahrt zu steigern und positive Energie einzubringen. Sie wurden einstimmig vom Preisrat gewählt. Ich bin dem Preisrat, dem Preis-Empfehlungsausschuss und den Auswahl-Panels für ihre gemeinsame Arbeit, die die Würdigung dieser herausragenden Preisträger möglich gemacht hat, sehr dankbar. Nochmals meinen Glückwunsch.

„Der Lui-Che-Woo-Preis will guten Willen sähen – in der Hoffnung, diese positive Energie dann in ein noch größeres Publikum hinauszutragen. Doch es ist Ihre Unterstützung des Preises und seiner Preisträger, mit dem Signal, diese wichtigen Arbeiten fortzusetzen, die instrumental wichtig dafür ist, seinen Einfluss weiter auszubauen."

Was die Zukunft anbelangt, wird der Preis weiterentwickelt werden und wird sein Umfang in jeder Preiskategorie weiter zunehmen. Dadurch können dann noch mehr Personen und Organisationen nominiert werden, die auf vielerlei Feldern herausragende Beiträge leisten.

Der Nominierungszeitraum für den LUI-Che-Woo-Preis 2019 beginnt im September dieses Jahres. Nominierungen werden nur via Einladung angenommen. Der LUI-Che-Woo-Preis versendet Einladungen an über 1.000 Nominierer – darunter an Leiter von Universitäten, akademischen Einrichtungen und Fachorganisationen. Nominierungen werden ungeachtet von Rasse, Religion und Nationalität (bei Personen) oder Ansässigkeit (bei Organisationen) berücksichtigt.

Multimedia-Beiträge zur Veranstaltung können Sie hier per Link herunterladen: https://www.webcargo.net/l/pV5OEyIUW9

Um mehr über den LUI-Che-Woo-Preis zu erfahren, besuchen Sie bitte die offizielle Website unter www.luiprize.org.

Informationen zum LUI-Che-Woo-Preis

Der LUI-Che-Woo-Preis – Preis für Weltzivilisation, gegründet 2015 und der erste seiner Art, ist eine jährlich verliehene internationale sektorübergreifende innovative Auszeichnung für Beiträge, die die Weltzivilisation voranbringen und Menschen inspirieren, sich für eine harmonischere Welt einzusetzen. Der Preis will Personen oder Organisationen in aller Welt für herausragende Beiträge würdigen und ermutigt zur Fortsetzung dieser Arbeit mit drei Schwerpunktzielen: nachhaltige Entwicklung der Welt, Steigerung der menschlichen Wohlfahrt, und Förderung einer positiven Lebenseinstellung bzw. Stärkung positiver Energie.

Jeder Preisträger erhielt einen Barpreis von 20 Millionen Hongkong-Dollar (etwa 2,56 Millionen US-Dollar), eine Urkunde und einen Pokal. Jeder Preis wird an einen einzelnen Empfänger vergeben, der entweder eine Person oder Organisation sein kann.

Der LUI-Che-Woo-Preis wird von LUI Che Woo Prize Limited verwaltet und gemanagt – einer gemeinnützigen Firma mit Haftungsbeschränkung per Garantie (charitable company limited by guarantee), eingetragen in Hongkong. Das Preis-Unternehmen wird von einem Verwaltungsrat geführt und kontrolliert.

Anfragen richten Sie bitte an PR-Vertreter bei Golin:

Cyndi Cheng +852 2501 7929 CCheng@golin.com Christi Ho +852 2501 7906 CHo@golin.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/734905/Member_of_the_Board_of_Governors___LUI_Che_Woo_Prize_Limited.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/733228/LCWP_Logo.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/734904/Dr_Lui_Che_Woo.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/734916/Professor_Lawrence_J_Lau.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/733232/Pratham_Education_Foundation_Winner_of_2018_LUI_Che_Woo_Prize_Positive_Energy_Prize.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/733231/World_Meteorological_Organization.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/733235/Hans_Josef_Fell_Winner_of_2018_LUI_Che_Woo_Prize_Sustainability_Prize.jpg