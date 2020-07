Luis Eduardo da Costa Carvalho, da Lecca Financeira, é o novo presidente da ACREFI

SÃO PAULO, 30 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- Luis Eduardo da Costa Carvalho, da Lecca Financeira, é o novo presidente da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (ACREFI). Ele recebe hoje o cargo de Hilgo Gonçalves, que atua há mais de 40 anos no mercado financeiro e esteve à frente da ACREFI por quatro anos. Durante seu mandato, Hilgo e sua diretoria fizeram grandes transformações na entidade.

Hilgo iniciou a carreira no Unibanco, onde foi diretor, seguindo para o HSBC até tornar-se CEO do Banco Losango. Em sua trajetória, se destacou como um dos 5 melhores CEOs do Varejo Nacional pela Revista Consumidor Moderno e também entre as Melhores Empresas para Trabalhar pelo GPTW. Atualmente, Hilgo é Consultor de Empresas e Embaixador do Instituto Great Place to Work (GPTW).

Hilgo e sua diretoria, em sua gestão, atuaram focados na representação dos associados, na proximidade com o regulador e entidades congêneres. A educação financeira e o incentivo na aprovação do Cadastro Positivo e sua implementação foram bandeiras sempre presentes.

Inúmeros eventos foram realizados - inclusive fora de São Paulo – tendo objetivo de compartilhar conhecimento com os associados de outros grandes centros. "Estivemos em Estados onde a ACREFI conta com quadro associativo. Com o objetivo de incentivar a melhor experiência dos colaboradores do setor, também criamos o primeiro ranking de instituições financeiras em parceria com o GPTW. Outro foco permanente foram as comissões técnicas, cujo propósito é fomentar conhecimento e dar voz aos associados nos grandes temas do mercado financeiro", ponderou.

Luís Eduardo da Costa Carvalho iniciou suas atividades no mercado financeiro em 1967. Trabalhou por 10 anos no Banco Mercantil de São Paulo e no Finasa de Investimento, de onde saiu em 1976 com Diretor Executivo. No ano seguinte foi sócio da Nominal Corretora de Valores e depois foi diretor do Banco Boavista, de 1978 a 1981. Fundou a Lecca em 1975, em 1981 criou a Lecca DTVM e em 1993 foi fundador da Lecca CFI. A Lecca completou 45 anos em junho de 2020. Ele preside também a ANFIDC, eleito para o mandato 2019/2021, e foi diretor da Andima de 1983 a 1986.

Sobre sua atuação à frente da ACREFI, Carvalho diz que assumir a entidade nesse contexto de pandemia só aumenta a sua responsabilidade. Mas, ele se sente tranquilo, pois em sua trajetória profissional e empresarial acumulou muita experiência e conhecimento. "Me sinto lisonjeado por ter sido escolhido pelo Hilgo para presidir a ACREFI e, com certeza, daremos continuidade nos grandes temas da associação em benefício dos associados e do mercado financeiro. Acredito que conseguirei contribuir bastante neste propósito", pontuou.

Ao tratar dos desafios para os próximos dois anos, o novo presidente estabelece entre suas prioridades o apoio aos associados de menor porte para uma melhor interlocução com os reguladores na defesa dos seus interesses, sem se descuidar dos demais associados, que gozam dos mesmos direitos e têm as mesmas expectativas. "O objetivo de todos é que a ACREFI os represente bem perante os reguladores, o Congresso Nacional, enfim acompanhado a vida política e regulatória do País", sintetiza Carvalho.

