Lukscolor apresenta tendências em tintas imobiliárias para 2021

SÃO PAULO, 22 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Esta semana é especial: na segunda, dia 21, comemora-se o Dia Brasileiro da Cor e na terça, dia 22, tem início a Primavera no Hemisfério Sul. A Lukscolor – uma das principais marcas de tintas imobiliárias do país – aproveita as datas para falar sobre tendências no mercado de tintas decorativas, o que esperar das cores em 2021, e como a ressignificação dos espaços vai acontecer no momento pós-pandemia.

Tons Neutros seguem firmes e fortes em 2021

Tons neutros de cinza seguem em alta no próximo ano e estarão presentes em muitas composições. Como a madeira é um elemento que vai ganhar protagonismo, nuances puxadas para tons terrosos devem conquistar cada vez mais adeptos, em combinações com o bege

Foco na limpeza: tintas laváveis serão o "must have" do próximo ano

A limpeza das superfícies ficou no centro das atenções em 2020 e essa tendência deve permanecer em 2021. Tintas laváveis e antibacterianas vão ganhar mais destaque, dentro de casa ou em áreas de grande circulação, como escolas e museus. No portfólio da Lukscolor, o Luksclean Acrílico Super Lavável Super Premium é um dos principais produtos com esses atributos. Mais sobre ele em: https://www.lukscolor.com.br/produto/147

Sustentabilidade: nunca estivemos tão ligados ao meio-ambiente

A questão do plástico é um tema que veio para ficar e isso vai impactar profundamente o design e a decoração nos próximos anos. Elementos naturais e reutilizados serão as primeiras escolhas. No campo das tintas, produtos de baixo impacto ambiental terão cada vez mais adeptos, como as tintas base água.

Paleta de cores da Lukscolor conta com mais de 2.000 tonalidades

A cor é certamente parte fundamental do negócio da Lukscolor. Por isso, a empresa investe constantemente na busca de novas tendências e disponibiliza ao consumidor uma paleta com mais de 2.000 tonalidades diferentes. Para conhecer mais a paleta de cores da Lukscolor, acesse a área especifica do site (https://www.lukscolor.com.br/cores/) ou baixe o aplicativo LuksApp, gratuito para Android e IOS, que traz além das cores da empresa, uma série de outras facilidades.

Sobre a Lukscolor - www.lukscolor.com.br

Fundada em 1989, a Lukscolor é uma empresa brasileira, focada no segmento premium de tintas e acessórios para pintura. É a única fabricante brasileira de tintas que faz parte do Color Marketing Group (associação que reúne profissionais de todo o mundo e que tem papel importante em ditar tendências de cores para vários segmentos), podendo, assim, orientar e manter informados seus consumidores, revendedores e profissionais sobre tendências, materiais e efeitos especiais de pintura.

