LULAC国家董事会暨研究所任命三名女性高管

美国历史最悠久、规模最大的拉丁裔民权组织的众位领袖在得克萨斯州达拉斯举行官方治理会议，表示高管任职变动拉开了LULAC新时代的序幕

华盛顿2022年10月24日 /美通社/ -- 拉丁裔美国公民团结联盟（LULAC）董事会发表声明，决定终止其与LULAC首席执行官Sindy Benavides职务任期合同的剩余部分。LULAC现在全国范围内为美国这个规模最大、历史最悠久的拉丁裔民权集团（成立于1929年）遴选新任首席执行官。 董事会随即投票决定授权国家总裁及其指定人员监督与LULAC运营及活动相关的所有事宜。

LULAC国家总裁兼主席Domingo Garcia表示："LULAC今日明确表明，我们组织正在逐步向前发展，正如我们93年来所做的那样，铸就新的领导能力和设定宏伟的议程。 我们很自豪地宣布，今天来自得克萨斯州的律师Gloria Leal被任命担任LULAC法律总顾问，她是组织成立90余年来首位担任该职务的女性。另一项开创措施是，我们任命Vanessa Guillen正义运动的巾帼英雄Analuisa Tapia担任LULAC首任国家警卫官。此外，来自Chicago LULAC的Sara Walker被任命担任总裁特别国家顾问。"

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关于LULAC

拉丁裔美国公民团结联盟（LULAC）是美国规模最大、历史最悠久的西班牙裔民权志愿者组织，致力于为西班牙裔美国人谋求福利并建立强大的拉丁裔社区。LULAC总部位于华盛顿特区，在美国和波多黎各设有1000家理事会，其计划议案、服务举措和主张倡议解决了拉丁裔最重要的问题，满足了当今和未来的众多关键需求。如需了解更多信息，请访问https://lulac.org/

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