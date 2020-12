Lumen apresenta Data Access Accelerator

DENVER, 2 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- As empresas em todo o mundo estão procurando melhorar a forma como gerenciam seus dados para aprimorar o desempenho de aplicações de uso intensivo de dados. Para ajudar estas empresas a acessar dados em qualquer lugar do mundo como se fossem locais, a Lumen Technologies (NYSE: LUMN) apresenta Data Access Accelerator. Este serviço gerenciado, que é operado na Plataforma Lumen, permite que os dados não estruturados e baseados em arquivos sejam adquiridos e processados em diferentes locais. Agora, as empresas podem experimentar uma produtividade melhorada, com um acesso a arquivos em tempo quase real, independentemente da localidade, gastar menos tempo e dinheiro para transferir arquivos e dedicar mais tempo a obter insights valiosos a partir de seus dados. É outra forma através da qual a Lumen está promovendo o progresso humano através da tecnologia.

"Hoje em dia, ter sucesso nos negócios significa ser capaz de adquirir, analisar e atuar sobre os dados em qualquer lugar, a partir da nuvem até a borda da rede distribuída", disse David Shacochis, vice-presidente de tecnologia corporativa e CTO de campo da Lumen Technologies. "Com o Data Access Accelerator da Lumen, damos às organizações acesso a seus dados através de redes seguras, de forma que arquivos armazenados a milhares de milhas de distância são carregados como se tivessem armazenados localmente. Esta solução as ajuda a tirar proveito das aplicações intensivas em dados da 4a Revolução Industrial e pode ser usada em conjunto com a plataforma global de edge compute da Lumen".

Lumen Data Access Accelerator oferece os seguintes benefícios às organizações:

Tempo de criação de valor acelerado a partir dos dados, com a capacidade de realizar conexões de alto desempenho com dados baseados em arquivos, dispersos geograficamente, sem precisar copiá-los ou movê-los antes.

com a capacidade de realizar conexões de alto desempenho com dados baseados em arquivos, dispersos geograficamente, sem precisar copiá-los ou movê-los antes. Produtividade aprimorada para o usuário a partir do acesso a arquivos em tempo quase real e ampliando a forma como esses arquivos podem ser usados e onde podem ser processados e manipulados.

a partir do acesso a arquivos em tempo quase real e ampliando a forma como esses arquivos podem ser usados e onde podem ser processados e manipulados. Infraestrutura adaptável que pode ser ajustada às necessidades do negócio, em constante mudança, minimizando a dependência em TI para construir uma infraestrutura nova para o armazenamento e a transferência dos dados.

que pode ser ajustada às necessidades do negócio, em constante mudança, minimizando a dependência em TI para construir uma infraestrutura nova para o armazenamento e a transferência dos dados. Integridade e segurança dos dados reforçadas, graças à execução dos arquivos no ponto de origem, ao invés da criação de cópias duplicadas.

graças à execução dos arquivos no ponto de origem, ao invés da criação de cópias duplicadas. Maximize a competitividade obtendo valor dos dados mais rapidamente do que aqueles que precisam lidar com a replicação de dados.

obtendo valor dos dados mais rapidamente do que aqueles que precisam lidar com a replicação de dados. Ciclo de vida simplificado da gestão de dados, com uma solução administrada e monitorada integralmente pela Lumen.

"As empresas estão lutando para transformar os dados não estruturados em valor para os negócios, porque frequentemente estão armazenados em ambientes e locais separados, distantes das ferramentas de analítica, aplicações e usuários que os necessitam", disse Lynda Stadtmueller, vice-presidente de pesquisa de rede, data center & nuvem, da Frost & Sullivan. "O novo Data Access Accelerator da Lumen agilizará e acelerará o fluxo destes dados não estruturados, permitindo que os usuários e máquinas os acessem como se fossem locais. Como um serviço totalmente gerenciado, o Data Access Accelerator da Lumen simplifica a gestão dos dados, permitindo que as organizações maximizem o valor de seus dados".

Recursos Adicionais

Para mais informações sobre o Data Access Accelerator da Lumen, visite: https://www.lumen.com/pt-br/hybrid-it-cloud/data-access-accelerator.html

Sobre a Lumen Technologies

A Lumen é guiada por nossa crença de que a humanidade está em sua melhor forma quando a tecnologia promove a maneira como vivemos e trabalhamos. Com 720.000 km de rotas de fibra e atendendo clientes em mais de 60 países, entregamos a plataforma mais rápida e segura para aplicações e dados, para ajudar empresas, governos e comunidades a fornecer experiências surpreendentes. Saiba mais sobre as soluções de rede, edge cloud, segurança e comunicação e colaboração da Lumen e nosso propósito de promover o progresso humano através da tecnologia em news.lumen.com , LinkedIn: /Lumentechnologies, Twitter: @Lumentechco, Facebook: /Lumentechnologies, Instagram: @Lumentechnologies and YouTube: /Lumentechnologies. Lumen e Lumen Technologies são marcas registradas da Lumen Technologies, LLC nos Estados Unidos. Lumen Technologies, LLC é uma afiliada de propriedade total da CenturyLink, Inc.

* A marca Lumen foi lançada em 14 de setembro de 2020. Como resultado, nos referimos à CenturyLink, Inc. como Lumen Technologies, ou simplesmente Lumen. Espera-se que o nome legal CenturyLink, Inc. seja alterado formalmente para Lumen Technologies, Inc. após a conclusão de todos os requisitos aplicáveis.

