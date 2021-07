Pour répondre à la demande croissante de bande passante à l'international, Lumen utilise le câble sous-marin transatlantique Dunant pour fournir ses solutions diversifiées et à faible latence

PARIS, 29 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Suite à la pandémie de COVID-19, près de 70 % des entreprises utilisant des services cloud disent vouloir augmenter leurs dépenses sur ce pôle. Cette tendance participe à la hausse de la demande de services de connectivité et de données cloud dans le monde entier. Le besoin en bande passante internationale fait déjà plus que doubler tous les deux ans, avec une croissance rapide de l'Internet sur tous les continents.

Lumen déploie une nouvelle ligne de fibre sous-marine on-net entre les États-Unis et la France

Pour aider à répondre au besoin croissant de flux de données et de contenu en ligne entre les États-Unis et l'Europe, Lumen Technologies (NYSE : LUMN) augmente considérablement la capacité de son réseau transatlantique via une nouvelle route on-net utilisant le système de câble sous-marin Google Dunant entre Richmond (Virginie, USA) et Paris (France).

« Aucun autre itinéraire de câble sous-marin traversant l'Atlantique ne s'approche de son niveau de capacité », a déclaré Alan Mauldin, Research Director chez TeleGeography. « À l'avenir, il ne fait aucun doute que d'énormes nouvelles capacités seront nécessaires sur cette route. La décision de Lumen d'augmenter sa capacité à travers l'Atlantique semble tout à fait logique. »

Fournir une diversité complète de réseaux pour soutenir les entreprises internationales

Le câble transatlantique Dunant relie le corridor florissant des datacenters de Virginie (États-Unis) à Saint-Hilaire-de-Riez, sur la côte atlantique française. Cette nouvelle route Lumen sur le système Dunant offrira des garanties optionnelles en matière de diversité, de latence et de routage personnalisé.

Les entreprises internationales et les fournisseurs disposeront ainsi d'une option de réseau transatlantique sécurisée et diversifiée, se connectant au réseau mondial Lumen de plus de 725 000 km.

« Nous sommes à l'ère du « toujours plus ». La quantité de contenu en ligne d'applications et de services cloud ne fera qu'augmenter », a déclaré Laurinda Pang, President, Global Customer Success chez Lumen. « C'est pour cette raison que cette infrastructure sous-marine est si importante. La capacité que pourra proposer Lumen via le câble sous-marin Dunant permettra de répondre aux demandes croissantes des clients en matière de bande passante pour les années à venir. Grâce à notre portefeuille complet de câbles sous-marins transatlantiques, les clients bénéficieront de routes diverses, d'une faible latence et d'une connexion à l'un des réseaux les mieux interconnectés au monde avec les utilisateurs finaux. »

Fournir une passerelle européenne aux datacenters de Virginie

L'établissement d'une nouvelle route sous-marine offre aux datacenters de Washington D.C. une connexion directe et efficace avec l'Europe, notamment Paris et Francfort. Lumen a également récemment annoncé l'expansion de son réseau de fibre optique en Europe, renforçant ainsi ses capacités de service en France, en Suisse et en Espagne.

La société possède et exploite des réseaux sous-marins mondiaux depuis plus de 20 ans et continue de soutenir la croissance du marché là où les entreprises en ont le plus besoin.

Lumen prévoit de fournir ses services sur le système sous-marin de Dunant en septembre.

À propos de Lumen Technologies :



Lumen est guidé par notre conviction que l'humanité s'améliore quand la technologie fait progresser notre façon de vivre et de travailler. Avec un réseau international de près de 725 000 km de fibre optique, des clients présents dans plus de 60 pays, Lumen dispose d'une plateforme rapide et sécurisée pour gérer les applications et les données afin d'aider les entreprises, les gouvernements et les communautés à offrir les meilleures expériences clients possibles.

Pour en savoir plus sur le réseau Lumen, le « edge cloud », les solutions de sécurité, de communication et de collaboration et notre objectif de faire progresser l'humanité grâce à la technologie, consultez le site www.news.lumen.com/home

LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @lumentechco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies et YouTube: /lumentechnologies.

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux EMEA: LinkedIn | Twitter

Forward-Looking Statements Except for historical and factual information, the matters set forth in this release identified by words such as "will," "estimates," "expects," "anticipates," "believes," "plans," "intends," and similar expressions are forward-looking statements. These forward-looking statements are not guarantees of future results and are based on current expectations only, are inherently speculative, and are subject to a number of assumptions, risks and uncertainties, many of which are beyond our control. Actual events and results may differ materially from those anticipated, estimated, projected or implied by us in those statements if one or more of these risks or uncertainties materialize, or if underlying assumptions prove incorrect. Factors that could affect actual results include but are not limited to: the continued increase in demand for cloud services and data worldwide; our ability to safeguard our network, and to avoid the adverse impact of possible security breaches, service outages, system failures, or similar events impacting our network or the availability and quality of our services; the effects of new, emerging or competing technologies, including those that could make our products less desirable or obsolete; the demand for new capacity on the Trans-Atlantic route on the Dunant subsea cable; whether we continue to make investments in global network connections at current levels or at all; our ability to deliver services on the Dunant subsea system by the projected time horizons; and other risks referenced from time to time in our filings with the Securities and Exchange Commission ("SEC"). For all the reasons set forth above and in our SEC filings, you are cautioned not to unduly rely upon our forward-looking statements, which speak only as of the date made. We undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements for any reason, whether as a result of new information, future events or developments, changed circumstances, or otherwise. Furthermore, any information about our intentions contained in any of our forward-looking statements reflects our intentions as of the date of such forward-looking statement, and is based upon, among other things, existing regulatory, technological, industry, competitive, economic and market conditions, and our assumptions as of such date. We may change our intentions, strategies or plans (including our plans expressed herein) without notice at any time and for any reason.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1583736/VA_France_SubSea_Cable_final.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1387693/Lumen_Logo.jpg

Related Links

https://news.lumen.com/home



SOURCE Lumen Technologies