Lumen duplica a quantidade de clientes latino-americanos que contratam serviços Edge, em 2021

BUENOS AIRES, 15 de março de 2022 /PRNewswire/ -- Em 2021, o número de clientes da América Latina que contrataram serviços de Edge Computing da Lumen duplicou em relação ao ano anterior. "Podemos notar um interesse crescente em diferentes indústrias, particularmente naquelas em que a latência é algo crítico, como as de entretenimento, criação de conteúdo, comércio eletrônico e provedores de serviços de nuvem pública", comenta Leonardo Barbero, vice-presidente sênior de produtos e gestão de acesso da Lumen na América Latina.

Além disto, a empresa continuou com seu plano de investimentos precoces e constantes para expandir suas redes e entregar a seus clientes a melhor experiência possível, mesmo diante de picos de demanda relacionados à aceleração da transformação digital.

Ao longo de 2021, intensificou-se a ampliação dos data centers regionais – incluindo as instalações de São Paulo (Brasil), Buenos Aires (Argentina), Quito (Equador), Cali (Colômbia) e Lima (Peru), e a capacidade instalada em toda a América Latina aumentou cerca de 12%.

A capacidade da Rede de Entrega de Conteúdo (CDN) de satisfazer as crescentes demandas das empresas globais de transmissão, das plataformas de streaming de vídeo over the top (OTT) e das empresas de videogames, fornecendo aplicações web de alto desempenho, streaming de vídeo de ultra-alta definição (UHD) e downloads de jogos, já atinge 10 Tb/s. Isto significa o dobro da capacidade do pico recorde de tráfego registrado, assegurando o máximo de desempenho.

Adicionamos também nodos de rede de transmissão em 15 cidades latino-americanas, a fim de oferecer mais serviços a mais usuários (cada novo nodo representa um novo mercado), implementamos 878 quilômetros de fibra ótica, acrescentamos 10 Tb/s de capacidade nas redes óticas terrestres e duplicamos a capacidade de peering, o que permite o intercâmbio com outros provedores, a mais de 17 Tb/s.

Em relação à conectividade direta à nuvem, quatro novos centros de dados de provedores de computação na nuvem (CSP) foram interconectados, posicionando a Lumen como a única a alcançar todos os data centers dos quatro grandes CSPs globais na América Latina.

Todos estes esforços são respaldados pelo reconhecimento do mercado: pelo segundo ano consecutivo, a Lumen foi nomeada Líder no Quadrante Mágico Gartner , na categoria de serviços de rede globais.

Em termos de produto, em 2021 enfatizamos a segurança: aumentamos os níveis de segurança nas soluções SD-WAN, implementamos a estratégia SASE (a arquitetura de Secure Access Service Edge), aumentamos as capacidades de Event Correlation para um melhor monitoramento de eventos e aprofundamos a proteção de aplicações e serviços com soluções WAF (Web Application Firewall).

Além disto, a fim de garantir a mais alta qualidade e o cumprimento dos mais rígidos padrões internacionais, os data centers regionais passaram com sucesso por quatro novosprocessos de certificação e trinta e três re-certificações ao longo do ano .

No caso dos serviços de Voice, a Lumen ampliou sua cobertura dos serviços 2-Way Voice e PSTN Replacement, atingindo agora sete mercados on-net na região (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia Equador, México e Peru). Isto permite aos clientes contar com um escopo de mais de 300 cidades e acessar serviços de numeração geográfica e toll-free, originação/terminação de chamadas e acesso a serviços de emergência, entre outros.

Outro objetivo-chave da Lumen é impulsionar um mundo mais sustentável, razão pela qual todos os data centers são desenhados, construídos e operados de acordo com os principais padrões de eficiência energética. Neste sentido, a Elera Renováveis, geradora do grupo canadense Brookfield Asset Management, concluiu a venda de 100.000 certificados de energia renovável (I-REC) à Lumen Technologies , o que valida que a eletricidade consumida pelos data centers no Brasil provem integralmente de fontes renováveis. "Estamos explorando oportunidades para avançar com as energias limpas em toda a região", afirma Barbero.

"Almejamos entregar serviços robustos, de alta qualidade, com a máxima segurança e que permitam a nossos clientes crescer sem limites", detalha Leonardo Barbero, da Lumen. "Estamos atentos às tendências para nos antecipar às necessidades e fornecer soluções de ponta", conclui.

